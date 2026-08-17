Ionela și Marius Cozmiuc i-au premiat pe juniorii care au excelat la CN de canotaj

Vicecampioni olimpici, Ionela și Marius Cozmiuc au asistat la Campionatul Național de canotaj juniori, care s-a desfășurat în 15 și 16 august la Baza Nautică Dorobanț din județul Iași. În cadrul festivităților de premiere, cei doi au înmânat medaliile sportivilor clasați pe podium.

Ionela și Marius Cozmiuc s-au retras din activitatea competițională după Jocurile Olimpice de la Paris 2024. Cei doi au un palmares deosebit. Ionela Cozmiuc a câștigat medalia de argint la Paris, în proba de dublu vâsle feminin categorie ușoară (LW2x), iar Marius Cozmiuc este vicecampion olimpic la Tokyo 2020, în proba de dublu rame masculin (JM2-). Cei doi au purtat drapelul României la Ceremonia de Deschidere a Jocurilor Olimpice de la Paris 2024.

Juniorii participanți la CN de canotaj 2026 au avut ocazia de a-i întâlni și de a primi medaliile chiar de la doi mari campioni. „Ne bucurăm că am putut fi aici și că am avut ocazia să îi premiem pe acești copii. Știm câtă muncă este în spatele unei medalii și cât de important este pentru un sportiv, mai ales la început de drum, să simtă că munca lui este apreciată”, a declarat Ionela Cozmiuc.

Campioana a fost completată de soțul ei. „Și noi am participat la Campionatele Naționale când eram juniori și știm ce înseamnă emoțiile unei astfel de competiții. Le dorim să se bucure de fiecare concurs, să continue să muncească și să aibă încredere în ei. Fiecare competiție este o experiență din care pot învăța”, a adăugat Marius Cozmiuc.

Campionatul Național de canotaj juniori Petrom a reunit 228 de sportivi: 133 de băieți și 95 de fete, împărțiți în trei categorii de vârstă. La Juniori I au participat 94 de sportivi, la Juniori II - 97, iar la Juniori III - 37. În total, competiția a inclus 27 de probe distincte, dintre care 14 masculine și 13 feminine. Au fost înregistrate 333 de înscrieri nominale în probe, din care au rezultat 161 de echipaje.

Juniorii I și II au concurat în probele de 1x, 2x, 2-, 4x și 4-, iar la Juniori I au fost programate și probele 1x CU și 4+. Juniorii III au concurat în probele de 1x și 2x, atât la masculin, cât și la feminin.

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La finalul celor două zile de concurs au fost acordate 27 de titluri naționale:

JIIF 4x - CSM Suceava: Grasu Perla Elena, Trisciu Sonia-Maria, Costiea Valentina-Gabriela, Mironescu Maria-Teodora

JIIF 2- - CSȘ Orșova: Diaconita Maria Ilinca, Danci Nicoleta Simona

JIF 1x CU - CSȘ Bega Timișoara: Szeidert-Subert Antoneta-Helen

JIIM 4x - CSM Suceava: Break Teofan, Bobric Albert-Adrian, Bobric Giovani, Popa Ionut-Valentin

JIIM 2x - CS Ceahlăul Piatra Neamț: Dragan Ionut, Miler David Andrei

JIIM 1x - CSM Drobeta Tr. Severin: Macovei Ianis Stefan

JIIIF 2x - CSȘ Orșova: Toma Sabrina Maria, Ivorciuc Veronica

JIIIF 1x - CSȘ Orșova: Timis Oana Larisa

JIF 4x - CSM Iași: Cristescu Ioana Gabriela, Dumitrascu Andreea-Mariuca, Stejar Francesca Iulia, Maximciuc Daria-Elena

JIF 2x - CS Ceahlăul Piatra Neamț: Vasilica Denisa Mihaela, Bita Sonia Teodora

JIF 1x - CSȘ Orșova: Morari Andreea Anuta

JIM 4- - CSȘ Orșova: Delacroix Tristan Pierre, Nicolaica Eduard, Raileanu Sebastian Ionut, Mihali Marian Alexandru

JIM 2- - CS Dinamo București: Enescu Radu-Andrei, Mitrea Andrei George

JIIF 4x - CSȘ Orșova: Trifoi Maria Iulia, Filip Anastasia Claudia, Diaconita Maria Ilinca, Hutuleac Agnes Maria

JIIF 2x - CSM Suceava: Abutnaritei Florina-Denisa, Costiea Valentina-Gabriela

JIIF 1x - CSȘ Orșova: Danci Nicoleta Simona

JIM 4+ - CS Mureșul Tg. Mureș: Titiu Alexandru Catalin, Chirilean Gabriel Dorin, Belea Matei, Muresan Alexandru Daniel, Suciu Matei Valentin

JIIM 1x - CSM Drobeta Tr. Severin: Boran Andrei-Cristian

JIIM 2x - CSȘ Orșova: Ungur Nicolas, Vijilia Ionut Laurentiu

JIIM 2- - CSȘ Orșova: Ignat Bogdan Petrisor, Arvai Dominik Zoltan

JIIM 4- - CSM Suceava: Bobric Giovani, Break Teofan, Popa Ionut-Valentin, Bobric Albert-Adrian

JIM 1x CU - CSM Călărași (2): Stan Adrian-Eduard

JIF 4- - CSM Iași: Stejar Francesca Iulia, Dumitrascu Andreea-Mariuca, Cristescu Ioana Gabriela, Maximciuc Daria-Elena

JIF 2- - CSȘ Orșova: Morari Andreea Anuta, Bumbac Maya Renata

JIM 4x - CSM Suceava: Marin Razvan Ioan, David Andrei, Lupu Sebastian Constantin, Tricolici Constantin

JIM 2x - CS Ceahlăul Piatra Neamț: Paraschiv Ionut Bogdan, Stamboola Ilie

JIM 1x - CS Dinamo București: Enescu Radu-Andrei

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Președinte al Federației Române de Canotaj, Elisabeta Lipă a declarat la final: „Campionatul Național de Juniori Petrom este foarte important. E o competiție în care juniorii își pot vedea nivelul, pot câștiga experiență și pot învăța ce înseamnă să concurezi pentru un titlu național. Ne bucură faptul că avem 228 de sportivi înscriși la această ediție. În spatele acestor cifre sunt copii care muncesc zi de zi, antrenori care îi pregătesc și familii care îi susțin. Pentru noi este important să avem cât mai mulți juniori care practică acest sport și să le oferim, alături de Petrom, partener principal al Federației Române de Canotaj, condițiile necesare pentru a putea progresa. Mă bucur că Ionela și Marius au fost alături de ei și că au putut să îi premieze. Ei cunosc foarte bine acest drum, pentru că au trecut prin aceleași competiții atunci când erau juniori. Sper ca întâlnirea cu ei să fie un moment frumos pentru cei care au urcat pe podium și să îi motiveze pe toți cei care au participat să continue cu determinare”.