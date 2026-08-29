În a doua zi cu finale, reprezentanții României au ocupat un loc 4 şi două locuri 5 în finalele A de la Campionatele Mondiale de Canotaj de la Amsterdam. Maria Lehaci a acuzat condițiile în care s-a desfășurat competiția.

Foto: FR de Canotaj / Balint Czucz

La patru rame feminin, echipajul țării noastre, în alcătuirea Ancuţa Bodnar, Maria Lehaci, Maria Magdalena Rusu şi Geanina Dumitriţa Juncanariu, a ocupat locul 4. Sportivele noastre au fost cronometrate în 6:29,27. Titlul mondial a fost cucerit de SUA (6:09,87), iar pe podium au mai urcat Australia (6:12,40) și Olanda (6:13,74).

După această finală, Maria Lehaci a acuzat condițiile de concurs, mai precis faptul că au fost favorizate anumite ambarcațiuni care au concurat pe unele culoare. „E foarte greu de zis, dar, într-adevăr, au fost diferențe extrem de mari de culoar. Așa cum s-a văzut la toate probele care au fost și înaintea noastră, dar și după, culoarele 1, 2, 3 au fost mult favorizate”.

Campioana olimpică de la Paris a spus că „diferența minimă în toate probele a fost de 10 secunde, ceea ce este enorm pentru un Campionat Mondial. Din punctul meu de vedere, nu e normal să ții un Campionat Mondial în asemenea condiții. S-au mai tras concursuri înainte aici. Așa au fost diferențele tot timpul și cred că ar fi trebuit să se ia asta în calcul înainte să organizeze din nou”.

Colegă de barcă cu Lehaci, Ancuța Bodnar a spus că „poate că nici noi nu am fost în cea mai bună forma a noastră sau la nivelul la care ne-am fi dorit să fim. Sunt convinsă că undeva ceva s-a greșit. Cu siguranță avem de învățat de aici și probabil ne vom întoarce acasă cu lecția învățată. Vom fi mult mai axate pe ceea ce vom face în viitor. (...) Ne bucurăm, totuși, de acest loc, în acest moment, și ne rugăm să fie bine pentru la anul, când vor fi și calificările pentru Jocurile Olimpice de la Los Angeles”.

După finalele de astăzi, România ocupă locul 7 în clasamentul pe națiuni, cu o medalie de aur, fiind la egalitate cu Irlanda, Noua Zeelandă și Uzbekistanul. Înaintea țării noastre se află SUA (6 medalii / 3 de aur, 3 de bronz), Olanda (6 / 2 de aur, 2 de argint, 2 de bronz), Germania (4 / 2 de aur, 2 de argint), Mexic (3 / 2 de aur, 1 de bronz), Grecia (2 / 1 de aur, 1 de argint) și Italia (2 / 1 de aur, 1 de bronz).

La patru rame masculin, echipajul României (Cosmin Pleşescu, Leontin Nuţescu, Andrei Vatamaniuc şi Ciprian Tudosă) s-a clasat pe locul 5, în 5:50,14. Pe podium s-au clasat SUA (5:41,57), Olanda (5:41,84) și Marea Britanie (5:44,16).

La patru vâsle feminin, echipajul format din Roxana Anghel, Gabriela Tivodariu, Andrada-Maria Moroşanu, Iulia-Liliana Bălăucă a terminat pe locul 5, în 6:19,30. „Aurul” a fost câştigat de Olanda (6:08,18), care a fost urmată de Marea Britanie (6:08,18) și SUA (6:10,33).

Vineri, Simona Radiş şi Adriana Adam au câştigat „aurul” mondial la dublu rame.