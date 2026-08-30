România, locul 4 pe națiuni la CM de canotaj, Simona Radiș și Adriana Adam au intrat în istorie

România a câștigat al treilea aur mondial la Campionatul Mondial de canotaj de la Amsterdam, prin barca de 8+1 mixt. Simona Radiș și Adriana Adam au scris istorie, fiind primele sportive care câștigă trei titluri supreme la aceeași ediție a competiției.

Foto: FR de Canotaj / Balint Czucz

În componența Cristina Drugă, Amalia Chelaru, Adriana Adam, Florin Lehaci, Cosmin Iulian Pleşescu, Ciprian Tudosă, Ştefan Berariu, Simona Radiş şi Victoria Petreanu, a încheiat pe primul loc ultima finală a competiţiei. Barca noastră a fost cronometrată în 5:35,75.

Aflată pe pe culoarul 1, ambarcațiunea noastră a trecut prima la 500 de metri, fiind mai rapidă cu 49 de sutimi de secundă față de aceea americană. Mai apoi, sportivii noștri s-au menținut la conducere și au terminat primii. „Chiar spuneam că e ca la Snagov. A fost o cursă epică. Sunt foarte mândru să fiu aici într-un moment istoric pentru echipa noastră”, a spus Ciprian Tudosă după finală.

De precizat că Cristina Drugă, Amalia Chelaru, Adriana Adam, Simona Radiş şi Victoria Petreanu au urcat în barca de mixt imediat după ce au primit medaliile de aur pentru finala feminină de 8+1.

Este de remarcat, totodată, că Simona Radiș și Adriana Adam sunt primele canotoare din istoria care câștigă trei titluri mondiale la aceeași ediție. În plus, Simona este cea dintâi care obține cel puțin două medalii de aur la trei ediții consecutive ale CM de canotaj.

Cu 3 titluri mondiale, România a ocupat locul 4 în clasamentul pe națiuni.