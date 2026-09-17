Probele de canotaj și kaiac-canoe de la JO 2032 se vor desfășura pe un fluviu unde trăiesc crocodili

Comitetul de organizare a Jocurilor Olimpice de vară din 2032 de la Brisbane (Australia) a anunțat că întrecerile de la kaiac-canoe și canotaj vor fi organizate pe fluviul Fitzroy. Zona este cunoscută drept locul unde trăiesc crocodilii de apă sărată.

Ediția din acest an a CM de canotaj de la Amstedam s-a desfășurat în condiții nefavorabile Foto: EPAImages

Situat în Queensland, fluviul Fitzroy este al doilea ca dimensiuni din țara-continent, bazinul hidrografic pe care-l formează măsurând 150.000 de kilometri pătrați. Acest curs de apă a fost denumit de Charles și William Archer în 4 mai 1853, în onoarea lui Sir Charles Fitzroy, guvernatorul statului New South Wales.

În lungime de 490 de kilometri, fluviul ia naștere la confluența râurilor Dawson și Mackenzie și se varsă în Oceanul Pacific în apropiere de Port Alma.

Competiția de canotaj și kaiac-canoe se va desfășura la Rockhampton, la aproximativ 600 km nord de Brisbane. Pe lângă prezența crocodililor de apă sărată, cunoscuți ca fiind mâncători de oameni, zona aceasta a fluviului a făcut să apară îngrijorări legate de condițiile tehnice și de corectitudinea competiției.

Pe lângă faptul că e populat cu crocodili, fluviul Fitzroy e predispus la inundații masive Foto: EPAImages

Fluviul favorizează producerea de inundații și curenți puternici, ceea ce pot genera condiții inegale de competiție. De asemenea, lipsa spațiilor de cazare pentru sportivi și spectatori a atras critici.

Potrivit cotidianului „LEquipe”, problema crocodililor nu a fost abordată în cadrul evaluării. Cu toate acestea, organizatorii au dat asigurări că vor fi instituite proceduri pentru situația în care ar fi observate astfel de reptile în zonă. Fluviul Fitzroy marchează limita sudică a populației de crocodili de apă sărată din Queensland care se reproduce în zonă. A fost semnalată acolo apariția unui exemplar de 4,6 metri care a fost capturat în 2023, la aproximativ șase kilometri de traseul planificat.

O petiție care cerea mutarea evenimentelor într-o facilitate construită special în acest scop, situată în apropiere de Brisbane, a strâns mii de semnături. Cu toate acestea, o evaluare independentă a gtras concluzia că zona este adecvată pentru găzduirea competițiilor. Decizia a fost ratificată de organismele de conducere ale federațiilor internaționale de canotaj și kaiac-canoe, precum și de organizatorii Jocurilor.

Președintele World Rowing, Jean-Christophe Rolland, a spus că studiul s-a concentrat în special pe debite, nivelul apei și condițiile de vânt: „Știm acum că fluviul Fitzroy poate oferi condiții de competiție echitabile în timpul Jocurilor”. Totodată, președintele Comitetului de Organizare a JO Brisbane 2032, Andrew Liveris, a salutat decizia, afirmând că aceasta oferă „o certitudine mai mare” pentru următoarele etape ale pregătirilor la baza sportivă din Rockhampton.