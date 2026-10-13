România face spectacol la Europenele de tenis de masă! Trei românce, calificate direct în Top 64

Elena Zaharia, Adina Diaconu și Ioana Sîngeorzan au câștigat grupele din care au făcut parte și și-au asigurat prezența directă în faza principală a Campionatului European Individual de tenis de masă, desfășurat la Ljubljana.

Elena Zaharia Foto: Facebook @Federația Română de Tenis de Masă

Cele trei românce se alătură astfel Elizabetei Samara, Andreei Dragoman și Bernadette Szocs, care obținuseră deja calificarea. România va avea, așadar, șase reprezentante printre primele 64 de jucătoare ale competiției.

Elena Zaharia (33 mondial) a dominat ultimul meci din grupa 1, în faţa belgiencei Lessia Lewyckyj (94). Românca a impus un ritm ridicat, a pus presiune constantă pe adversară şi a controlat schimburile prin precizie şi eficienţă în atac. Tricolora a încheiat grupa cu maximum de puncte şi o victorie categorică, 3-0 (11-5, 11-2, 11-2).

Adina Diaconu (38) şi-a asigurat primul loc în grupa 6, după o prestaţie solidă împotriva austriecei Elina Fuchs (90). Sportiva noastră a păstrat controlul până la ultimul punct şi a obţinut calificarea pe tabloul principal, 3-0 (11-8, 11-5, 11-5), de pe primul loc al grupei 6, cu patru puncte.

Ioana Sîngeorzan (44) a câştigat grupa 12, după un duel în patru seturi cu Marina Donner, din Finlanda (83). Românca a început convingător, cu două seturi câştigate, şi a răspuns prompt după ce a pierdut al treilea set. Tricolora a restabilit controlul asupra jocului şi a închis la 3-1 (11-5, 11-8, 10-12, 11-4).

Bianca Mei-Roşu (47) a încheiat grupa 15 pe locul secund, după ultimul meci disputat împotriva Anastasyei Dymytrenko (80), din Ucraina, potrivit news.ro.

Românca a rămas aproape de adversară în toate cele trei seturi, însă a cedat 0-3 (9-11, 8-11, 10-12) şi a ratat primul loc, care i-ar fi asigurat calificarea directă pe tabloul principal. Tricolora păstrează însă speranţe pentru continuarea parcursului european, prin posibilitatea de a obţine singurul loc disponibil de „lucky loser”.