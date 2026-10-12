 Cutremur în tenisul mondial după eliminarea lui Alcaraz. Cine poate termina anul pe primul loc ATP | adevarul.ro
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Cutremur în tenisul mondial după eliminarea lui Alcaraz. Cine poate termina anul pe primul loc ATP

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Alexander Zverev este aproape de o performanță importantă în tenisul mondial. Germanul ar urma să ajungă pentru prima dată pe locul întâi în clasamentul ATP și să încheie anul 2026 în fruntea ierarhiei.

Zverev, pentru prima dată în carieră #1 în ATP
Zverev, pentru prima dată în carieră #1 în ATP Foto: Getty

Eliminarea lui Carlos Alcaraz de la turneul de la Shanghai, după înfrângerea în fața lui Zizou Bergs, cu 5-7, 6-7 (4), a schimbat situația în lupta pentru primul loc mondial. Spaniolul nu mai are șanse să termine sezonul înaintea lui Zverev, conform skysports.com.

În acest moment, germanul ocupă poziția secundă, în urma italianului Jannik Sinner. Acesta din urmă nu va mai putea aduna puncte în acest sezon, după ce a fost nevoit să se oprească din cauza problemelor persistente la genunchi. Astfel, nu își va putea apăra punctele câștigate în aceeași perioadă a anului trecut. Nici Carlos Alcaraz și nici americanul Ben Shelton, aflat pe locul patru în clasamentul mondial, nu îl mai pot depăși pe Zverev până la finalul sezonului. În aceste condiții, germanul are șansa să încheie anul în cea mai bună poziție din cariera sa.

Zverev: „Pur și simplu un vis devenit realitate!”

„A fost un sezon fantastic pentru mine, victoriile de la Paris și New York, precum și certitudinea că voi încheia anul în fruntea clasamentului, sunt pur și simplu un vis devenit realitate. S-a depus atât de multă muncă și efort pentru a atinge acest obiectiv, mai ales după revenirea în urma accidentării la gleznă. Aștept cu nerăbdare să închei sezonul în stil mare!”, a declarat Zverev, potrivit unui comunicat ATP.

Zverev poate deveni numărul 1 mondial de la începutul lunii noiembrie

Alexander Zverev are șansa de a urca pe primul loc în clasamentul ATP, însă pentru asta trebuie să obțină rezultate foarte bune în următoarele două turnee. Potrivit calculelor ATP, germanul l-ar putea depăși pe Jannik Sinner în ierarhia care va fi actualizată pe 2 noiembrie.

Pentru a ajunge în fruntea clasamentului, Zverev trebuie să câștige turneul de la Shanghai și să se califice cel puțin în semifinale la Viena. Există și o altă posibilitate: să joace finala în China, apoi să câștige competiția din Austria.

Germanul a ajuns deja în optimile de finală de la Shanghai, unde îl va întâlni pe kazahul Aleksandr Bublik. Următoarele meciuri vor fi decisive pentru șansele sale de a deveni lider mondial.

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