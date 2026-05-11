Fetele de la tenis de masă s-au săturat de vorbe goale. Își cer apăsat banii câștigați de pe urma competițiilor

Revenite azi-noapte în țară cu medaliile de bronz de la Campionatul Mondial de la Londra în bagaje, sportivele și-au cerut drepturile financiare. Au primit doar flori pe aeroportul din Otopeni.

Bernadette Szocs, Elizabeta Samara și Andreea Dragoman au de primit bani de la statul român de pe urma rezultatelor realizate în ultimii doi ani.

„Așteptăm premierile. Muncim, dar o facem și din plăcere. Iubesc ceea ce fac și nu aș da pentru nimic tenisul de masă. Vreau să menționez și clubul meu, care m-a susținut de fiecare dată. Chiar avem pregătirea necesară pentru sportul de performanță”, a spus lidera Bernadette Szocs, sportivă legitimată la CSA Steaua București.

Despre performanța de la Londra, atinsă după 26 de ani, a spus că este „un vis devenit realitate. Nu am cuvinte, am făcut din nou istorie. Sunt tare mândră de rezultatul pe care l-am obținut și de acum încolo sper să aduc și rezultate mai bune”.

„Am avut rezultate și vin în continuare, cum am adus și această medalie, dar recompensa încă nu a venit. S-ar putea să se piardă și motivația din cauza asta, că nu primim recompensa și nu suntem apreciate. Cred că este vorba despre un pic de implicare. Dacă se vrea, cred că se poate”, a precizat și Andreea Dragoman.

Veterana Elizabeta Samara, 37 de ani, și-a spus punctul de vedere:

„Ideea este următoarea: eu, personal, încă am motivație să mai joc, să mai lupt, dar și motivația aceea vine și, puțin, financiar. Este munca noastră de zi cu zi și de doi ani nu am mai primit nici măcar o premiere, să fie acolo. Nimic!

Câștigăm, stăm în sală cu orele, ne accidentăm, ne refacem, ne recuperăm. E nevoie și financiar, altfel joci de plăcere, dar și plăcerea aceea se cam duce. Am mulți bani de primit. Nu zic cât, dar mulți. Și fetele de la alte sporturi. Sper să primim cât mai curând.

Așa cum am mai zis, încă avem motivație, dorință, plăcere, dar neprimind de doi ani, se cam duc. Cel puțin la mine. Nu mai sunt tânără. Aș vrea să mai joc doi ani, încă mai e motivație, dar foamea trece prin stomac”.

Pentru a pune mâna pe bronz, Bernadette Szocs, Elizabeta Samara și Andreea Dragoman s-au înclinat doar în fața Chinei, campioana mondială.