România, bronz la Mondialul de tenis de masă. Tricolorele, replică dârză în fața „extraterestrelor” din China

România a cucerit medalia de bronz la Campionatul Mondial de tenis de masă pe echipe de la Londra, fiind învinsă previzibil de China, cu 3-0. În finală se vor întâlni învingătoarele tricolorelor și Japonia, care s-a impus în fața Germaniei cu același scor.

Prima medalie mondială din 2026 pentru fetele noastre a venit după un parcurs remarcabil, în care s-au înclinat de două ori în fața Chinei, dar au învins toate celelalte adversare întâlnite în grupe și în fazele eliminatorii. Dacă Elizabeta Samara (44 mondial) nu a făcut față numărului 1 mondial Sun Yingsha (3-11, 4-11, 5-11), în schimb Bernadette Szocs (locul 26) și Andreea Dragoman (57 mondial) le-au dat bătăi de cap lui Wang Manyu, locul 2 în lume, respectiv Kuai Man (7 mondial).

Berni a pierdut clar primul set, dar a luptat fantastic în următoarele. Asiatica s-a impus la limită, 11-9 și 12-10 profitând de greșelile sportivei noastre venite chiar în momentele cheie. Și Andreea s-a ținut aproape de adversara sa, pierzând cu 12-10, 11-6, 12-10.

Două echipe din Europa în semifinale, după 57 de ani

Tricolorele au obținut maximum din ce puteau obține la această ediție a Campionatului Mondial. România a contribuit la o premieră după mai bine de jumătate de secol. Este pentru prima dată în ultimii 57 de ani când două națiuni europene urcă pe podium la Campionatele Mondiale pe echipe. Mândria este cu atât mai mare cu cât naționala noastră are în componență numai jucătoare autohtone. În 1969, la Munchen, tot România ajungea în careul de ași, alături de Uniunea Sovietică, în fața căreia pierdea titlul mondial.

De remarcat că, din 1971 încoace, nicio echipă din Europa nu a mai jucat în finala Campionatului Mondial, Japonia și China urmând să joace ultimul act al competiției pentru a 6-a oară consecutiv, ultima formație impunându-se în precedentele 5 finale.