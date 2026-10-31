 Revenit din suspendare, Alibec se gândește deja la retragere. Vrea să se reprofileze: „Aș vrea să fac asta, îmi place ideea. Mă apuc acum!” | adevarul.ro
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Revenit din suspendare, Alibec se gândește deja la retragere. Vrea să se reprofileze: „Aș vrea să fac asta, îmi place ideea. Mă apuc acum!”

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Denis Alibec se gândește deja la perioada de după fotbal, chiar dacă nu are de gând să renunțe prea curând la cariera de jucător.

Denis Alibec, atacant la Farul Constanța
Denis Alibec, atacant la Farul Constanța Foto: Instagram @alibecdenis

Atacantul în vârstă de 35 de ani, legitimat la Farul Constanța, a dezvăluit că este atras de lumea afacerilor și că vrea să înceapă să construiască un proiect personal înainte de retragere.

Fotbalistul nu a exclus nici varianta de a rămâne în sport după ce va încheia activitatea de jucător. O posibilă carieră de antrenor se află printre opțiunile sale, mai ales că este interesat să lucreze cu fotbaliști tineri și să contribuie la formarea acestora.

Alibec: „Aș vrea să devin om de afaceri. Îmi place mult ideea!”

Deocamdată, însă, Alibec nu se grăbește să facă pasul spre retragere. Atacantul a transmis că mai are dorința de a juca și că obiectivul său imediat este să continue pe teren. În paralel, vrea să își pregătească viitorul în afara fotbalului și să intre treptat în mediul de afaceri.

Deși nu a dezvăluit în ce domeniu intenționează să investească, internaționalul român a confirmat că vrea să înceapă demersurile în perioada următoare.

„Aș vrea să devin om de afaceri. Îmi place mult ideea, chiar vreau să mă apuc acum de ceva și sper să meargă bine. Vreau să joc încă fotbal, acum vom vedea ce va fi. Mă voi axa și pe partea de antrenorat. Îmi place să fiu în preajma copiilor, îmi place să le dau sfaturi, chiar dacă unii nu prea ascultă. Încerc să îi învăț ce am greșit eu. Să își dea seama că fără muncă nu ai cum să ajungi sus!”, a dezvăluit Denis Alibec, potrivit sport.ro.

Revine în competiția internă, după suspendarea de 3 etape

Pe plan sportiv, Denis Alibec este aproape de revenirea în competiția internă, după ce a ispășit suspendarea de trei meciuri primită în urma cartonașului roșu încasat în confruntarea cu Dinamo. Din cauza acestei sancțiuni, atacantul a lipsit de la partidele disputate de Farul împotriva formațiilor Petrolul Ploiești, Universitatea Craiova și Oțelul Galați. Acesta va putea reveni în lotul constănțenilor pentru următoarea deplasare, cea de la FC Voluntari, programată pe 2 noiembrie.

În cele două perioade în care a evoluat pentru Farul și Viitorul Constanța, Alibec a strâns 134 de meciuri. Bilanțul său cuprinde 42 de goluri marcate și 30 de assist-uri, cifre care îl plasează printre jucătorii importanți din istoria recentă a clubului dobrogean.

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