 Nicolae Stanciu a ales dintre FCSB și U Cluj! Renunță la o avere pentru a reveni în România, după un deceniu afară | adevarul.ro
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Nicolae Stanciu a ales dintre FCSB și U Cluj! Renunță la o avere pentru a reveni în România, după un deceniu afară

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Nicolae Stanciu, ajuns la 33 de ani, ar putea reveni în fotbalul românesc după aproape un deceniu petrecut în străinătate. Contractul său din China expiră în luna decembrie a acestui an.

Nicolae Stanciu, gata să semneze cu U Cluj
Nicolae Stanciu, gata să semneze cu U Cluj Foto: Instagram @nicolaestanciu_7

Mijlocașul legitimat la Dalian Yingbo de la începutul anului 2026 ar avea de ales între FCSB și Universitatea Cluj, iar ultimele informații indică faptul că echipa din Ardeal este favorită să obțină semnătura sa.

Deși fotbalistul ar fi oferit inițial prioritate clubului chinez în eventualele discuții, dorința de a fi mai aproape de familie și de casă ar putea cântări decisiv în alegerea sa. Astfel, revenirea în Superliga ar reprezenta o schimbare importantă pentru internaționalul român, care a părăsit țara în 2016 și și-a continuat cariera exclusiv peste hotare.

30.000 de euro pe lună la Universitatea Cluj

Dacă transferul la Universitatea Cluj se va concretiza, Stanciu ar putea deveni unul dintre cei mai bine plătiți jucători ai formației pregătite de Cristiano Bergodi. Potrivit informațiilor apărute, mijlocașul ar urma să primească 30.000 de euro lunar, la care s-ar adăuga un bonus de semnătură de 100.000 de euro, conform digisport.ro. Chiar dacă oferta ar fi una consistentă pentru campionatul României, diferența față de veniturile sale actuale ar fi considerabilă. La Dalian Yingbo, Stanciu ar câștiga aproximativ două milioane de euro pe sezon, de peste cinci ori mai mult decât salariul anual vehiculat pentru o eventuală mutare la formația clujeană.

Universitatea Cluj vrea să dea două lovituri. Stanciu și Burcă, în vizorul ardelenilor

Universitatea Cluj își dorește să-i aducă în lot pe Nicolae Stanciu și Andrei Burcă, iar conducerea clubului nu mai ascunde interesul pentru cei doi fotbaliști ai echipei naționale. Radu Constantea, președintele ardelenilor, a oferit noi detalii despre posibilele mutări și a explicat că următorul pas depinde de discuțiile pe care jucătorii le vor purta cu actualele lor cluburi.

Viitorul celor doi internaționali ar putea fi influențat de ofertele pe care le vor primi în China. Dacă propunerile nu se vor ridica la nivelul așteptărilor lor, Universitatea Cluj rămâne o variantă pentru continuarea carierei. Clubul ardelean este pregătit să intre în negocieri, în speranța că îi va convinge pe Stanciu și Burcă să revină în fotbalul românesc.

„Nu avem nicio noutate la ora actuală. Ei mai au 4 meciuri până la finalul sezonului din China și urmează să aibă discuții cu echipele unde evoluează. În funcție de ceea ce se va întâmpla la discuții și deciziile lor de a se întoarce sau nu în România, o să știm mai multe. Avem și noi argumentele noastre, dacă vor decide să revină. Asta ține până la urmă de decizia lor de a continua în China sau nu. Nu știu pe ce s-a bazat domnul Cârțu (n.r. a declarat că Stanciu a semnat deja cu Universitatea Cluj). Sigur, ne dorim să fie așa, dar nu este nimic stabilit. Decizia îi aparține lui Nicolae Stanciu și, în funcție de ceea ce se va întâmpla la discuțiile din China, va lua o hotărâre!”, a spus Radu Constantea, conform sursei citate anterior.

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