Cât este amenda la echipa națională de fotbal a România. Denis Alibec a dat din casă

Ajuns la 34 de ani, Denis Alibec este unul dintre cei mai talentați fotbaliști români din ultimul deceniu și jumătate.

Indisponibil în momentul de față la FCSB, din cauza unei accidentări, Denis Alibec a fost întrebat direct și despre cât este diurna la naționala României pentru fiecare zi petrecută la lot înaintea meciurilor.

„Poți lua amenzi dacă ai întârziat, dacă ai tricoul diferit. Amenda? Depinde, mai dai o pizza, la toată echipa, da. Dacă întârzii este ceva mai strict, cu bani. 500 de euro, 1.000 de euro, depinde, cât vrea antrenorul. Nu prea îmi place să întârzii.

De exemplu, la lot nici nu te mai primește nea Mircea dacă întârzii. La națională există o diurnă pe zi, cred că sunt vreo 300 de euro pe zi. La Italia, spre exemplu, știu că fiecare jucător ia câte 50.000 de euro pe convocare", a spus Denis Alibec, în cadrul unui material video distribuit pe rețelele sociale.

Revenirea lui Denis Alibec a reprezentat o adevărată lovitură dată de FCSB înaintea actualului sezon. În cele din urmă însă, atacantul nu a reușit să-l convingă pe Gigi Becali că merită să evolueze mai mult și a bifat puține minute în actualul sezon.

Cu gândul de a se impune la FCSB, Denis Alibec nu își poate arăta valoarea Atacantul nu a făcut însă deplasarea la Belgrad pentru meciul cu Steaua Roșie Belgrad și a rămas în România pentru a-și trata o problemă medicală. Cel mai probabil, atacantul va rata duelurile cu Farul și UTA, însă va fi apt la derby-ul cu Dinamo.

Naționala se pregătește de duelurile din barajul de Campionatul Mondial, de pe 26 și 31 martie. Primul meci va fi cu Turcia, în deplasare.