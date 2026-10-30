 Anamaria Prodan, victorie importantă în dosarul de abandon de familie! Reghecampf poate riscă până la 3 ani de închisoare | adevarul.ro
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Anamaria Prodan, victorie importantă în dosarul de abandon de familie! Reghecampf poate riscă până la 3 ani de închisoare

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Anamaria Prodan a obținut o decizie favorabilă în disputa juridică pe care o are cu fostul soț, Laurențiu Reghecampf.

Reghecampf și fost soție au ajuns din nou în instanță
Reghecampf și fost soție au ajuns din nou în instanță Foto: Colaj Instagram

Instanța a admis solicitarea impresarei și a stabilit că procurorii trebuie să finalizeze cercetările la foc automat, apoi să ia o decizie în dosarul privind acuzația de abandon de familie în cel mult 12 luni. Hotărârea este definitivă.

Conflictul dintre cei doi nu s-a încheiat odată cu divorțul oficializat în 2024. După o despărțire care a durat trei ani în instanță, judecătorii au stabilit că ambii foști soți au avut o parte de vină pentru destrămarea căsniciei. Ulterior, au continuat neînțelegerile legate de obligațiile financiare față de fiul lor, Laurențiu Reghecampf Jr.

Reghe nu ar mai fi plătit pensia alimentară începând cu a doua jumătate a anului 2022

Potrivit acuzațiilor formulate de Anamaria Prodan, încercările de a rezolva situația fără intervenția justiției nu au avut succes, motiv pentru care a fost deschis dosarul de abandon de familie, conform spynews.ro: „Admite contestația privind durata procesului penal formulată de contestatoarea Reghecampf Anamaria Ionela. Stabilește ca Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea să pronunțe o soluție în dosarul nr. 3…/2025, potrivit art. 327 C.proc.pen., în termen de cel mult 1 an de la comunicarea prezentei hotărâri, termen în care nu poate fi formulată o nouă contestație. În temeiul art. 275 alin. 3 C.proc.pen. cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Fără cale de atac!”.

Reghecampf riscă închisoarea, dacă nu achită costurile

Legislația penală din România prevede că un părinte care refuză cu rea-credință să plătească pensia de întreținere timp de cel puțin trei luni poate fi cercetat pentru abandon de familie, dacă obligația a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau printr-un act notarial. Într-o astfel de situație, pedeapsa poate ajunge la trei ani de închisoare, limita minimă fiind de șase luni. Totuși, dosarul poate fi închis dacă persoana în cauză achită integral restanțele înainte de încheierea urmăririi penale.

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