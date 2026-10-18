 Universitatea Craiova - Farul Constanța, 2-0. Oltenii și-au luat revanșa după ultima umilință suferită în fața „marinarilor” | adevarul.ro
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Universitatea Craiova - Farul Constanța, 2-0. Oltenii și-au luat revanșa după ultima umilință suferită în fața „marinarilor”

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Universitatea Craiova s-a impus în fața grupării de la Marea Neagră, scor final 2-0, într-un duel ce s-a disputat în cadrul etapei #12 din Superliga, pe stadionul „Ion Oblemenco”. 

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Foto: Sportpictures

Oltenii au deschis scorul în minutul 16

Universitatea Craiova a început în atac partida cu Farul și a pus presiune încă din primele minute, obținând mai multe lovituri de colț. Tudor Băluță a avut o oportunitate bună, însă șutul său din careu a trecut pe lângă poartă.

Oltenii au deschis scorul în minutul 16, când David Matei i-a oferit o pasă inspirată lui Simon Elisor, iar acesta a finalizat cu piciorul stâng, trimițând mingea în plasă. Craiova a continuat să caute golul al doilea, iar Luca Basceanu, Carlos Mora și David Matei au încercat să-l învingă pe portarul advers. Gazdele au rămas mai prezente în ofensivă, însă defensiva Farului a reușit să limiteze pagubele.

De cealaltă parte, constănțenii au încercat să revină în joc prin șuturile lui Ionuț Vână și Matteo Ahlinvi, dar niciunul nu a găsit drumul spre gol. Înainte de pauză, Farul a efectuat și două schimbări, Narek Grigoryan și Alexandru Goncear fiind introduși în locul lui Gustavo Marins și Răzvan Marincean. Universitatea Craiova a încheiat prima repriză în avantaj, scor 1-0.

Oltenii și-au dublat avantajul pe ultima sută de metri 

Oltenii au revenit de la vestiare hotărâți să-și consolideze avantajul. Universitatea Craiova a fost din nou aproape de gol prin același Simon Elisor, însă portarul Munteanu a intervenit salvator. Farul a răspuns printr-un contraatac finalizat de Grigoryan cu un șut pe lângă poartă. Pe parcurs, ambele formații au efectuat mai multe schimbări, în încercarea de a modifica desfășurarea jocului.

Finalul le-a aparținut însă craiovenilor. Assad a trimis mingea în bară, iar la scurt timp, în minutul 87, Romanchuk a înscris cu o lovitură de cap și a majorat avantajul la 2-0. „Marinarii” nu au reușit să întoarcă scorul.

Universitatea Craiova ocupă locul 3 în clasamentul Superligii, cu 26 de puncte, în timp ce Farul Constanța se află pe locul 6, cu 17 puncte. În etapa următoare, Farul urmează să o întâlnească pe Oțelul Galați, duminică, 25 octombrie, de la ora 16:00. Universitatea Craiova va juca împotriva lui Sepsi OSK, luni, 26 octombrie, de la ora 20:00.

Oltenii și-au luat revanșa 

Ultimul duel dintre Farul și Universitatea Craiova, disputat pe 1 februarie, s-a încheiat cu victoria categorică a formației de la malul mării, scor 4-1. Partida a avut loc în finalul sezonului precedent, la capătul căruia echipa din Bănie a reușit să cucerească toate trofeele interne puse în joc.

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