 Ionuț Radu, milionar din fotbal! Câți bani a strâns în Italia, Franța, Anglia și Spania: a sărit pragul de 10 milioane de euro | adevarul.ro
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Ionuț Radu, milionar din fotbal! Câți bani a strâns în Italia, Franța, Anglia și Spania: a sărit pragul de 10 milioane de euro

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Ionuț Radu are parte de evoluții apreciate în sezonul 2026-2027, de când apără poarta celor de la Celta Vigo. Portarul român a demonstrat că poate face față unor adversari puternici, iar meciul din etapa a 10-a din La Liga este un exemplu clar.

Ionuț Radu
Ionuț Radu Foto: Profimedia

Acesta nu a primit niciun gol în confruntarea cu Betis Sevilla, formație care se află pe locul al patrulea în campionatul Spaniei și care a obținut trei victorii din tot atâtea meciuri disputate în faza principală a Ligii Campionilor.

În paralel, Radu are un rol important și în parcursul european al echipei sale. Celta Vigo participă în faza principală a Europa League, unde a strâns până acum trei puncte. Formația spaniolă continuă lupta pentru calificare, iar prestațiile goalkeeperului român pot cântări mult în încercarea de a obține rezultate cât mai bune.

Ionuț Radu, câștiguri de aproape 13 milioane de euro până în 2029

Pe lângă rezultatele obținute pe teren, Ionuț Radu are motive de satisfacție și când vine vorba despre câștigurile din fotbal. În sezonul 2026-2027, portarul român a trecut de pragul de 10 milioane de euro încasate din salarii, la aproximativ zece ani de la debutul său la nivel de seniori.

Potrivit datelor publicate de Capology, site specializat în informații despre salariile fotbaliștilor, Radu a strâns până în prezent 10.643.783 de euro net din contractele semnate de-a lungul carierei. Calculul ia în considerare veniturile salariale din sezonul 2015-2016 și până în actuala stagiune, după scăderea taxelor.

Printre echipele la care internaționalul român a avut cele mai mari venituri se numără Inter Milano, Auxerre, Bournemouth, Venezia și Celta Vigo. În afara câtorva sezoane petrecute la formația italiană, portarul a avut la aceste cluburi salarii anuale de peste un milion de euro.

A luat o grămadă de bani de la Celta Vigo

Conform aceleiași surse, Radu încasează 1.170.000 de euro net pe sezon în campionatul Spaniei. În plus, înțelegerea cu gruparea iberică este valabilă până la 30 iunie 2029, ceea ce îi oferă siguranță financiară pentru următorii ani. Dacă își va duce contractul cu Celta Vigo până la capăt, Ionuț Radu ar putea ajunge la aproape 13 milioane de euro încasați doar din salarii. Estimarea ia în calcul veniturile actuale și cele pe care urmează să le primească până în vara anului 2029, fără eventualele bonusuri sau câștiguri din activități comerciale.

Performanțele sale se reflectă și în evaluarea de pe piața transferurilor. Potrivit Transfermarkt, portarul român are în prezent o cotă de piață de 10 milioane de euro, fiind cel mai bine cotat goalkeeper român. Valoarea sa a fost chiar mai mare în trecut: în 2019, aceasta ajunsese la 15 milioane de euro.

De-a lungul carierei la nivel de seniori, Radu a evoluat pentru mai multe cluburi din Europa. În Italia, a îmbrăcat tricourile formațiilor Inter Milano, Avellino, Genoa, Parma, Cremonese și Venezia. Ulterior, a jucat în Franța pentru Auxerre, în Anglia pentru Bournemouth, iar în prezent își continuă cariera în Spania, la Celta Vigo.

Și sumele vehiculate în jurul transferurilor sale arată că portarul a fost un jucător important pentru cluburile care l-au avut în lot. În iulie 2019, Inter Milano a plătit 10,5 milioane de euro pentru a-l readuce de la Genoa. Cu un an înainte, în 2018, formația genoveză îl cumpărase de la clubul milanez pentru 8 milioane de euro.

TOP 5 cei mai valoroși portari români ai momentului, potrivit cotelor Transfermarkt:

  1. Ionuț Radu – 10 milioane de euro
  2. Otto Hindrich – 3.5 milioane de euro
  3. Răzvan Sava – 2.5 milioane de euro
  4. Ștefan Târnovanu – 2.3 milioane de euro
  5. Marian Aioani – 1.5 milioane de euro.

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