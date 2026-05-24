Scandal monstru cu Alibec în prim plan! A înjurat copiii din academia Chindiei, ca pe maidan. Puștii au vrut poze și autografe

Denis Alibec a fost implicat într-un moment tensionat după remiza tensionată dintre Farul Constanța și Chindia Târgoviște, încheiată cu scorul de 3-3, în barajul pentru menținerea/promovarea în Superliga.

Atacantul formației de la malul mării, care și-a trecut numele pe lista marcatorilor, a avut o reacție care i-a surprins pe cei prezenți la stadion. La finalul confruntării, mai mulți copii de la Barca Academy, academie aflată în colaborare cu gruparea din Târgoviște, l-au așteptat pe culoarul de acces către vestiare pentru a obține autografe și fotografii.

În locul unei reacții blânde față de micii suporteri, Denis Alibec ar fi răspuns nervos și i-ar fi alungat folosind un limbaj nepotrivit.

„Duceți-vă-n p**a mea, că m-ați înjurat tot meciul!”, a spus Denis Alibec, potrivit fanatik.ro.

Situația a creat uimire în rândul celor aflați în zonă, inclusiv pentru Cosmin Enache, reprezentant al clubului Chindia, prezent la tunel și care a văzut întrega fază. Între acesta și atacant a existat un schimb de replici legat de comportamentul afișat, însă fotbalistul Farului a ales să plece fără să ofere autografe sau să facă fotografii cu tinerii fani care îl așteptau.

Alibec nu s-a controlat nici la flash-interviu

„Suntem nemulțumiți că am primit 3 goluri cu Chindia. Nu știu ce se întâmplă în clubul acesta. Nu câștigăm, luăm goluri pe greșeli, ratăm ocazii mari. Mai este un meci și trebuie să îl tratăm cu maturitate, avem atâtea meciuri în Liga 1, suntem atâția jucători experimentați.

Am venit cu gândul de a tranșa soarta din acest meci, dar am luat goluri și ne-a costat. Am avut ocazia de 3-1 și cred că meciul era gata. Vedeți cum este fotbalul, se întoarce roata, iar ei marchează două goluri.

Este multă presiune pe noi, ei cred că nu au nimic de pierdut, sunt outsideri și joacă dezinvolt. Echipa este dependentă de toți jucătorii. Dacă unul sau doi nu joacă bine, se simte. Avem nevoie de toți ca să reușim să câștigăm acasă!”, a admis Alibec, la finalul partidei.