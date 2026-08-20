Real Madrid și Barcelona rămân cele mai valoroase branduri de club la nivel mondial

Cluburile de fotbal din Spania sunt cele mai de succes din lume. Real Madrid își păstrează titlul de cel mai valoros și mai puternic brand de club de fotbal din lume pentru al treilea an consecutiv, cu o evaluare de 2,4 miliarde de euro, cu 25% mai mare decât în anul precedent.

Rivală a grupării din capitala Spaniei, FC Barcelona se menține pe locul 2, cu o valoare de aproape 2 miliarde de euro, conform raportului „Football 50 2026” publicat de Brand Finance.

Studiul reflectă, de asemenea, creșterea record a marilor branduri din fotbal: cele mai valoroase 50 de branduri ajungând împreună la 23,9 miliarde de euro, cea mai mare creștere anuală de la începutul clasamentului, acum cincisprezece ani.

Primele zece cluburi reprezintă aproape două treimi din această valoare, cu un total de 14,9 miliarde de euro. Real Madrid este lider nu doar în ceea ce privește valoarea economică, ci și puterea brandului, cu un scor de 95,8 din 100, cel mai mare dintre cele 281 de cluburi analizate. Firma de consultanță leagă această poziție de acoperirea internațională a clubului, de fanii săi, de istoria sa, de prezența jucătorilor vedetă și de capacitatea sa de a-și traduce prestigiul sportiv în atractivitate comercială.

Între timp, Barcelona își păstrează poziția secundă, după ce și-a crescut valoarea mărcii cu 15%, ajungând la aproape 2 miliarde de euro. Brand Finance atribuie o parte din această creștere revenirii pe stadionul Spotify Camp Nou după mai bine de doi ani și câștigării a două titluri consecutive în La Liga.

Decalajul dintre aceste două cluburi spaniole și restul fotbalului mondial se reflectă încă o dată în clasament. Arsenal, care a făcut cel mai mare salt printre cluburile de top, a urcat cinci locuri până pe 3, ajungând la 1,5 miliarde de euro, după o creștere de 28% a valorii mărcii sale.

Clubul londonez a beneficiat de revenirea în fruntea Premier League după 22 de ani și de prezența sa în finala Ligii Campionilor.

Bayern Munchen este pe locul 4, tot cu 1,5 miliarde de euro, după o creștere de 21%, în timp ce Paris Saint-Germain își păstrează poziția a 5-a. Manchester City, Liverpool și Manchester United ocupă următoarele locuri, iar Chelsea și Borussia Dortmund completează top 10.

În ceea ce privește competițiile interne, La Liga rămâne al doilea cel mai puternic brand de campionat de fotbal din lume, după Premier League și înaintea Bundesligii, a Serie A și Ligue 1.

Firma de consultanță consideră că provocarea pentru fotbalul spaniol constă acum în valorificarea acoperirii internaționale a cluburilor Real Madrid și Barcelona pentru a consolida valoarea celorlalte cluburi și a La Liga în sine, în special cu Cupa Mondială din 2030 la orizont, care va fi găzduită în comun de Spania, Portugalia și Maroc, alături de Argentina, Paraguay și Uruguay.

Mourinho spune că Yamal n-ar fi de Real Madrid

Component al echipei FC Barcelona, Lamine Yamal „nu și-ar avea locul” la Real Madrid. Această apreciere a fost făcută de Jose Mourinho, antrenorul echipei din capitala Spaniei, potrivit ziarului belgian „Le Soir”.

Bătălia dintre Real Madrid și FC Barcelona pentru noul titlu din La Liga a început deja. Într-un interviu acordat emisiunii El Chiringuito, Jose Mourinho a fost întrebat despre Lamine Yamal. Antrenorul portughez, revenit la Real Madrid la treisprezece ani după primul său mandat, a declarat că nu și-ar dori să-l transfere pe tânărul și fenomenalul fotbalist al Barcelonei, chiar dacă acest lucru ar fi posibil.

Portughezul a nuanțat: „Este, fără îndoială, un jucător excelent, cu un potențial uriaș de progres. Nu e ceva obișnuit să fii campion european și mondial la vârsta lui, dar noi avem un lot de înalt nivel. Nu și-ar avea locul printre noi. Jucătorii mei sunt cei mai buni”, a spus Mourinho, care se poate baza în atac pe nume precum Kylian Mbappe, Vinicius, Yan Diomande, Brahim Diaz, Rodrygo, Endrick și Carlos Espi.

O mică înțepătură care are darul de a declanșa ostilitățile între cei doi giganți ai fotbalului spaniol. Real Madrid își va începe sezonul sâmbătă, pe terenul lui Espanyol, în timp ce FC Barcelona va debuta cu un meci în deplasare contra echipei Elche.