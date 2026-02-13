Noapte de coșmar pentru FC Barcelona! Atlético Madrid i-a umilit pe catalani și este aproape calificată în finala Cupei Spaniei

Pe Metropolitano a fost o seară de uitat pentru FC Barcelona. Atlético Madrid a câștigat clar, 4-0, și e cu un pas mare în finala Cupei Spaniei.

Meciul a început tare pentru gazde. După doar câteva minute, Atletico a fost aproape de gol, iar în minutul 7 a venit și deschiderea scorului, după o gafă uriașă în apărarea Barcelonei. Mingea a ajuns în poartă după o pasă înapoi gestionată greșit de portar.

La scurt timp, Griezmann a făcut 2-0, după un contraatac rapid. Barcelona a încercat să revină, dar Fermin a lovit bara. În schimb, madrilenii au continuat să marcheze. Lookman a dus scorul la 3-0, iar înainte de pauză Alvarez a făcut 4-0.

După pauză, catalanii au înscris o dată, dar golul a fost anulat pentru ofsaid. Problemele nu s-au oprit aici. Pe final, Eric Garcia a fost eliminat, iar Barcelona a terminat meciul în 10 oameni.

În cealaltă semifinală, jucată cu o zi înainte, Real Sociedad a învins-o pe Athletic Bilbao cu 1-0. Returul dintre Barcelona și Atletico se joacă pe 3 martie, de la ora 22:00, dar după acest rezultat, Atletico e mare favorită la calificare.