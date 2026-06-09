Fundașul francez Ibrahima Konate ar fi semnat cu Real Madrid

Liber de contract după plecarea de la Liverpool, în urmă cu ceva mai mult de o săptămână, fotbalistul din Hexagon este aproape de a bate palma cu multipla campioană a Spaniei.

Reales în noaptea de duminică spre luni în fruntea clubului Real Madrid, președintele Florentino Perez declarase în 3 iunie că Ibrahima Konate va fi prima sa achiziție, făcând, totodată, și promisiunea sosirii antrenorului Jose Mourinho. Desigur, în cazul în care va fi reales. Ceea ce s-a și întâmplat. Și, din câte se pare, omul de afaceri spaniol își va respecta cuvântul dat.

Internaționalul francez de 27 de ani, convocat pentru Campionatul Mondial care va începe peste câteva zile, în Canada, Mexic și SUA, a venit la Liverpool de la RB Leipzig în 2021, pentru 36 de milioane de lire sterline. Din câte se spune, gruparea engleză și jucătorul francez ajunseseră la un acord de principiu privind o prelungire pe termen lung a contractului. Konaté își căuta, de altfel, și o proprietate în Anglia.

Înțelegerea cu Liverpool a picat

Numai că în doar câteva săptămâni înțelegerea a căzut. Și aceasta fiindcă Liverpool este afectată de neînțelegeri interne. Potrivit site-ului cotidianului „LEquipe”, „Richard Hughes, directorul sportiv, negociază discret plecarea sa în Arabia Saudită. Între timp, proiectul condus de Arne Slot, pe fondul unor rezultate slabe de la sfârșitul sezonului, a fost subiectul multor critici. Acest context sportiv și aceste conflicte interne au dus la demiterea olandezului și la numirea lui Andoni Iraola, care, însă, își dăduse acordul către Crystal Palace cu doar două săptămâni înainte”.

În aceste condiții, s-a anunțat plecarea lui Konaté de la Liverpool săptămâna trecută. Ceea ce a stârnit interesul altor echipe. Iar Real Madrid se afla printre acestea. Mai cu seamă că gruparea spaniolă preferă să transfere fotbaliști liberi de contract.

A disputat finala CM din 2022

Născut în 25 mai 1999, la Paris, Ibrahima Konate a debutat în fotbalul profesionist la Sochaux, într-un meci pierdut (0-1) în Ligue 2, cu Auxerre, în 7 februarie 2017. Pe atunci avea 17 ani. Specializat pe postul de fundaș central, el a mai evoluat pentru Leipzig (2017-2021) înainte de a ajunge la Liverpool. Pentru „Cormorani” a disputat 118 meciuri și a marcat 2 goluri. La prima echipă a Franței a adunat 27 de prezențe. La CM 2022 a disputat finala, iar în Liga Națiunilor 2024/2025 a ocupat locul 3.