Siegfried Mureșan, mesaj de susținere pentru Ilie Bolojan după ce S&P a menținut ratingul României: „Munca serioasă merită apreciată, nu atacată”

Eurodeputatul PNL Siegfried Mureșan a reacționat după ce agenția de rating S&P Global Ratings a decis să mențină calificativul României la BBB-, ultima treaptă din categoria „investment grade”. Mureșan i-a transmis un mesaj de susținere lui Ilie Bolojan și a avertizat că măsurile luate pentru reducerea deficitului trebuie continuate.

Siegfried Mureșan: „Munca serioasă merită apreciată, nu atacată”. Foto: Inquam / George Călin

„Felicitări, Ilie Bolojan, pentru munca serioasă care a dus la păstrarea ratingului României! Munca serioasă merită apreciată, nu atacată”, a transmis Siegfried Mureșan într-o postare publicată de PNL.

Eurodeputatul susține că rezultatul obținut de România trebuie protejat în perioada următoare și că eforturile făcute în acest an nu trebuie anulate.

„Ceea ce am obținut trebuie protejat în perioada următoare, altfel sacrificiile oamenilor din acest an au fost degeaba”, a mai transmis Mureșan.

România rămâne la ratingul „BBB-”

S&P Global Ratings a menținut ratingul suveran al României la BBB-, însă perspectiva rămâne negativă. Calificativul reprezintă ultima treaptă înainte de categoria considerată „junk”, ceea ce înseamnă că România rămâne, pentru moment, în zona recomandată investițiilor.

Decizia agenției vine într-un context în care România încearcă să reducă deficitul bugetar și să își păstreze accesul la finanțare în condiții cât mai stabile.

Menținerea ratingului nu elimină însă riscul unei retrogradări. Perspectiva negativă arată că evoluția finanțelor publice și a situației politice va continua să fie urmărită îndeaproape de agențiile de rating.

Bolojan: Guvernul a redus deficitul și a menținut investițiile

Premierul interimar Ilie Bolojan a susținut că menținerea calificativului reprezintă o confirmare a măsurilor luate de Guvern în ultimele luni.

Bolojan a arătat că Executivul a redus deficitul cu aproape 27 de miliarde de lei față de anul precedent, în timp ce investițiile publice au ajuns la aproximativ 97 de miliarde de lei în primele opt luni ale anului, cu 25 de miliarde de lei peste nivelul din aceeași perioadă a anului trecut.

Premierul interimar a mai susținut că, în ultimele 14 luni, cheltuielile de personal ale statului au scăzut cu aproximativ 9 miliarde de lei.

În același timp, Bolojan a avertizat că România trebuie să continue procesul de consolidare fiscală și să evite măsuri care ar putea afecta încrederea finanțatorilor.

Nicușor Dan: „Este meritul întregii societăți”

Președintele Nicușor Dan a reacționat, la rândul său, după decizia S&P și a prezentat menținerea ratingului drept un rezultat al eforturilor făcute la nivelul întregii societăți.

„Decizia agenției Standard & Poor’s de a menține ratingul de țară confirmă că România este un partener de încredere pentru investiții, iar economia noastră dă semnale de stabilitate. Acest rezultat este meritul întregii societăți și al politicilor de disciplină financiară”, a transmis șeful statului.

Declarațiile au generat însă reacții diferite în zona politică.