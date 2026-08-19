„Stăpânul spațiului și al timpului” a semnat cu Barcelona până în 2030

Anunțat de ceva timp, transferul lui Rodri de la Manchester City la FC Barcelona s-a realizat. Fotbalistul care a primit „Balonul de Aur” la finalul CM de fotbal din acest an a semnat un contract pe patru ani cu gruparea catalană. Căpitan al Spaniei, acesta a cucerit titlul suprem după finala câștigată (1-0) cu Argentina.

Anunțul oficial a fost făcut de clubul catalan într-un comunicat: „Manchester City și FC Barcelona au ajuns la un acord privind transferul lui Rodrigo Hernandez, cunoscut drept «Rodri». Fotbalistul născut la Madrid semnează cu gruparea blaugrana până la 30 iunie 2030”. De asemenea, Rodri este numit „„Stăpânul spațiului și al timpului”.

Nu a fost dezvăluită și suma pentru care a fost realizat transferul, însă presa din Spania a estimat că acesta a atins circa 75 de milioane de euro, inclusiv bonusurile.

Fost jucător la Atletico Madrid și Villarreal, Rodri se desparte de Manchester City după șapte ani petrecuți acolo. Deși s-a vorbit despre trecerea sa și la Real Madrid, acesta a optat pentru Barca după ce a vorbit la telefon cu antrenorul Hansi Flick. La sosirea în Catalonia, el a spus că îşi îndeplinește „un vis" prin transferul la Barça, pentru al cărui stil de joc colectiv nu şi-a ascuns niciodată admirația.

La Manchester City, acolo unde l-a avut antrenor pe Guardiola, Rodri a devenit unul dintre cei mai buni jucători din lume. Deloc întâmplător, a cucerit „Balonul de Aur” în 2024. Clubul englez i-a mulţumit celui care a fost căpitanul său şi pilonul generaţiei sale de aur, "punând astfel capăt unui parcurs magnific de şapte ani, plin de succese".

Pe numele său complet Rodrigo Hernández Cascante, fotbalistul iberic a câştigat tot ceea ce se putea cu formația engleză: Liga Campionilor în 2023, Supercupa Europei (2023), CM al cluburilor (2023), patru titluri consecutive de campion al Angliei (2021, 2022, 2023 şi 2024), Cupa Angliei (2023, 2026), Supercupa Angliei (2019). De asemenea, el mai are în palmares Supercupa Europei cu Atletico Madrid (2018), titlul mondial (2026) și cel european (2024) cu echipa Spaniei.

În vârstă de 30 de ani, Rodri a reușit să revină la cel mai înalt nivel după mai multe accidentări succesive la genunchi. El a suferit, de asemenea, o „intervenție chirurgicală minoră la spate" la sfârșitul lunii iulie, ceea ce a stârnit discuții cu privire la starea sa fizică pentru începutul noului an competițional.