Cucurella și Yan Diomande au aflat ce numere vor purta pe tricouri la Real Madrid

Socotit a fi cel mai scump jucător transferat în istoria clubului Real Madrid, internaționalul ivorian Yan Diomande va purta tricoul cu numărul 25 la echipa spaniolă. Acesta a fost adus de la RB Leipzig cu peste 120 de milioane de euro. Pe de altă parte, fundașul Marc Cucurella, care a început pregătirile cu Real Madrid după ce a devenit campion mondial cu echipa iberică, a primit tricoul cu numărul 17.

Clubul din capitala Spaniei a dezvăluit și numerele pe care le vor purta ceilalți fotbaliști recrutați în această vară: Ibrahima Konate - 16, Denzel Dumfries - 24, Bernardo Silva - 20 și Carlos Espí - 19.

Printre modificările aduse numerelor din lotul madrilen față de campionatul trecut, Raul Asencio schimbă numărul 17 cu numărul 2, care era vacant după plecarea căpitanului Dani Carvajal, în timp ce Dean Huijsen va prelua numărul 4 de la David Alaba și renunță la numărul 24.

Totodată, tânărul mijlocaș spaniol Thiago Pitarch va face parte din lotul primei echipe în acest an competițional, fiindu-i repartizat numărul 27, purtat anterior, printre alții, de portarul Iker Casillas.

La rândul său, atacantul brazilian Endrick și-a recuperat numărul 9 pe care l-a lăsat vacant iarna trecută, când a fost împrumutat la Olympique Lyon.

Mbappe s-a întors din vacanță

După trei săptămâni de vacanță, Kylian Mbappe și-a reluat antrenamentele cu echipa sa de club, Real Madrid. Căpitanul „Cocoșilor” s-a întors la antrenamente la Valdebebas și l-a întâlnit pe noul său antrenor, Jose Mourinho, alături de colegul său francez Ibrahima Konate și de campionul mondial cu Spania, Marc Cucurella.

Mbappe a fost supus unui examen medical înainte de a fi prezent la sesiunea de antrenament a echipei madrilene care a debutat la ora locală 10.00.

Săptămâna trecută, francezul își intensificase semnificativ pregătirea de dinaintea sezonului, efectuând în special o activitate fizică și de recuperare pe terenurile clubului spaniol UD Ibiza, alături de prietenul său, fundașul PSG, Achraf Hakimi, și, de asemenea, sub îndrumarea antrenorului francez al lui Real Madrid, Sebastien Devillaz, care a fost special desemnat să lucreze cu el.

Este de așteptat ca jucătorul echipei Franței să evolueze într-un meci amical cu Deportivo La Coruna, miercuri, potrivit cotidianului „L'Equipe”.