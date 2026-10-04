 „Filosofia” lui David Popovici, care i-a schimbat viața lui Pan Zhanle: „Asta mi-a rămas cu adevărat în minte!” | adevarul.ro
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„Filosofia” lui David Popovici, care i-a schimbat viața lui Pan Zhanle: „Asta mi-a rămas cu adevărat în minte!”

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Deși s-au întâlnit inițial în postura de adversari, David Popovici și Pan Zhanle au ajuns să dezvolte o relație apropiată în afara bazinului. Chinezul, în vârstă de 22 de ani, a petrecut o perioadă în România pentru pregătire, ocazie cu care a avut mai multe întâlniri cu campionul român.

Rivali și prieteni, David Popovici și Pan Zhanle
Rivali și prieteni, David Popovici și Pan Zhanle Foto: Adevărul/Marian Burlacu

Experiența l-a ajutat pe Pan Zhanle să privească diferit competițiile de înot. Chinezul a povestit că discuțiile cu Popovici i-au oferit o perspectivă importantă asupra modului în care trebuie gestionată presiunea înaintea marilor concursuri.

„Antrenându-mă cu el, am văzut că nu urmărește în mod deliberat timpii!”

Relația dintre cei doi nu s-a rezumat însă la antrenamente și competiții. Popovici a devenit pentru Zhanle și un reper în ceea ce privește partea mentală a sportului de performanță. Chinezul a rememorat inclusiv o conversație purtată cu David înainte de revenirea sa la Beijing, despre care spune că i-a rămas în minte.

„În trecut, acordam foarte multă atenție timpilor mei la fiecare antrenament. Dacă aveam impresia că nu m-am antrenat bine într-o zi, mă gândeam că asta înseamnă că nici în concurs nu voi înota bine. Dar, antrenându-mă cu el, am văzut că nu urmărește în mod deliberat timpii în același fel. Indiferent de cum se simte într-o anumită zi, își duce până la capăt întregul plan de pregătire. Atât timp cât timpii lui sunt destul de buni sau constanți, pentru el este suficient. În ultima noastră zi, înainte să ne întoarcem în China, mâncam împreună și l-am întrebat: Crezi că poți să doborî recordul mondial de data asta? El mi-a spus: Poate. Asta mi-a rămas cu adevărat în minte. La antrenamente, nu trebuie neapărat să atingi o anumită țintă sau să obții un anumit timp. Uneori este suficient să fii destul de bun!”, a explicat Pan Zhanle pentru olympics.com. 

„Antrenamentul cu el m-a ajutat enorm și din punct de vedere mental!”

Pan Zhanle a mai mărturisit că perioada petrecută alături de David Popovici i-a schimbat și modul în care privește sportul. Chinezul a ajuns la concluzia că performanța nu trebuie urmărită cu orice preț, iar plăcerea de a concura ar trebui să rămână pe primul loc. În viziunea sa, rezultatele apar în timp atunci când presiunea de a câștiga cu orice preț dispare.

Această filosofie îl apropie tot mai mult de mentalitatea lui David Popovici, care a vorbit în repetate rânduri despre importanța de a se bucura de înot. Pan Zhanle recunoaște că, deși au fost priviți inițial drept mari adversari, între cei doi s-a format în timp o prietenie.

„Cred că suntem, în esență, același tip de persoană. Avem interese și pasiuni asemănătoare. Și spiritul de luptă pe care îl avem la antrenamente este foarte asemănător. Faptul că m-am antrenat cu el m-a ajutat enorm și din punct de vedere mental. Probabil acesta a fost cel mai important lucru pe care l-am câștigat. Atunci îmi păsa de absolut tot (n.r. la olimpiada de la Paris). Îmi păsa enorm de rezultatul fiecărei curse. Puneam mereu presiune pe mine și îmi spuneam: Nu pot să pierd cursa asta. Nu pot să o pierd nici pe următoarea. Trebuie să progresez de fiecare dată. Eram tânăr și fără teamă. Eram extrem de hotărât să câștig titlul la 100 m liber. Privind în urmă, cred că aș fi făcut orice ca să câștig acea medalie de aur. Rezultatele mele de la Paris au fost atât de bune, iar apoi, dintr-odată, nu am mai reușit să regăsesc acea versiune a mea. A durut puțin!”, a mai mărturisit sportivul.

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