Un incendiu a cuprins în totalitate, în noaptea de sâmbătă spre duminică, o casă din municipiul Slatina, pompierii intervenind cu mai multe autospeciale. Două persoane vârstnice şi o fateți de 6 ani au fost transportate la spital, în timp ce alte două persoane au refuzat acest lucru.

Fetița în vârstă de 6 ani a suferit arsuri grave, pe aproximativ 75% din suprafața corpului. În momentul izbucnirii incendiului, copila se afla acasă împreună cu bunicii și sora sa, scrie Gazeta Oltului.

Ea a fost preluată de echipajele medicale, iar starea acesteia este gravă. Din cauza arsurilor extinse, copila urmează să fie transferată la București, pentru tratament și îngrijiri medicale de specialitate.

Potrivit ISU Olt, pompierii militari au intervenit, în noaptea de sâmbătă spre duminică, pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la o locuinţă cu parter şi un etaj, cu o suprafaţă de aproximativ 120 de metri pătraţi, situată în municipiul Slatina.

Incendiu devastator Foto: ISU Olt

La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta generalizat la nivelul locuinţei.

”În eveniment au fost implicate cinci persoane. Trei dintre acestea, două persoane vârstnice şi o minoră, au fost transportate la spital pentru îngrijiri de specialitate. Celelalte două persoane au refuzat transportul la spital”, a precizat sursa citată.

La intervenţie au participat două autospeciale de stingere cu apă şi spumă, o autospecială de hidroperforare, un echipaj de prim ajutor SMURD B2 şi o autospecială ABROL.