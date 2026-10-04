 Trei cutremure în Vrancea într-un singur weekend. Cel mai puternic s-a produs duminică dimineața | adevarul.ro
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Trei cutremure în Vrancea într-un singur weekend. Cel mai puternic s-a produs duminică dimineața

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Zona seismică Vrancea a fost zguduită de trei cutremure în mai puțin de 28 de ore, începând de sâmbătă dimineața. Cel mai recent seism s-a produs duminică, la primele ore ale zilei, și a avut magnitudinea de 3,1.

Trei cutremure în Vrancea într-un singur weekend.
Trei cutremure în Vrancea într-un singur weekend. Foto: depositfoto

Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), cutremurul de duminică a avut loc la ora 6:05, în zona seismică Vrancea, județul Buzău.

Seismul s-a produs la o adâncime de 114,6 kilometri și a fost localizat în apropierea mai multor orașe: la 59 de kilometri sud de Focșani, 51 de kilometri sud de Buzău, 64 de kilometri sud-est de Sfântu-Gheorghe, 68 de kilometri est de Brașov și 74 de kilometri nord-est de Ploiești.

Două cutremure într-un interval de mai puțin de două ore

Seria de seisme a început în noaptea de vineri spre sâmbătă. Primul cutremur a fost înregistrat la ora 2:41, în zona seismică Vrancea, județul Vrancea.

Acesta a avut magnitudinea de 2,9 și s-a produs la o adâncime de 136,9 kilometri.

La mai puțin de două ore distanță, la ora 4:22, un al doilea seism a fost înregistrat în zona Vrancea, de această dată în județul Buzău. Cutremurul a avut magnitudinea de 3,5 și s-a produs la o adâncime de 140,9 kilometri.

Seismul a avut loc la 55 de kilometri sud de Focșani, 59 de kilometri sud de Buzău, 60 de kilometri sud-est de Sfântu-Gheorghe, 68 de kilometri est de Brașov și 83 de kilometri nord-est de Ploiești.

Astfel, în mai puțin de două zile, în zona Vrancea au fost înregistrate trei seisme cu magnitudini cuprinse între 2,9 și 3,5.

Cel mai puternic cutremur din acest an a avut 4,5

Potrivit datelor publicate de INCDFP, cel mai puternic cutremur produs în România în 2026 a avut magnitudinea de 4,5. Seismul a avut loc pe 26 februarie, tot în zona seismică Vrancea.

Cutremurele din acest weekend au avut magnitudini mai reduse și s-au produs la adâncimi de peste 100 de kilometri.

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