Friedrich Merz a ajuns la Kiev cu trenul. Este însoțit de ministrul Economiei și mai mulți oameni de afaceri

Cancelarul german Friedrich Merz a ajuns duminică, 4 octombrie, la Kiev, într-o vizită în care urmează să discute cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski despre sprijinul acordat Ucrainei și despre extinderea cooperării dintre cele două țări în industria de apărare.

Friedrich Merz a ajuns la Kiev cu trenul. Foto: X Friedrich Merz

Este a doua vizită a lui Merz în capitala ucraineană de la preluarea mandatului. De această dată, cancelarul este însoțit de ministrul Economiei, Katherina Reiche, precum și de reprezentanți ai unor companii germane importante din domeniul apărării și energiei.

Vizita are loc într-un moment în care Rusia și-a intensificat atacurile asupra orașelor ucrainene și asupra infrastructurii energetice.

Înaintea întâlnirilor de la Kiev, Friedrich Merz a explicat motivul deplasării și a transmis că Germania își va continua sprijinul pentru Ucraina.

„Am călătorit astăzi la Kiev pentru că Ucraina are nevoie de tot sprijinul nostru în următoarele săptămâni”, a declarat cancelarul german, referindu-se la atacurile rusești asupra orașelor, locuințelor și centralelor termice.

Merz a avertizat că Rusia trebuie oprită și a susținut că, în caz contrar, amenințarea se poate extinde către alte state europene.

„Dacă Rusia nu este oprită, mai devreme sau mai târziu, mașina sa de război se va întoarce împotriva noastră.”

Cancelarul german a transmis și un mesaj direct președintelui ucrainean: „Puteți continua să contați pe ajutorul nostru”.

Unul dintre principalele obiective ale vizitei este finalizarea unui acord privind producția comună de echipamente militare, inclusiv drone, rachete și tehnologii software.

Din delegația germană fac parte reprezentanți ai unor companii precum Siemens Energy, Hensoldt, Diehl Defence și Quantum Systems.

Președintele Volodimir Zelenski a declarat miercuri, după o discuție telefonică cu Merz, că acordul dintre cele două țări urmează să fie finalizat în curând.

Printre proiectele discutate se află dezvoltarea unor drone interceptoare capabile să contracareze aparatele de atac utilizate de Rusia. Quantum Systems a testat deja astfel de sisteme, iar compania germană colaborează cu producătorul ucrainean WIY Drones în cadrul unei societăți mixte.

Cooperarea ar urma să includă și dezvoltarea unor arme cu o rază de acțiune de peste 1.000 de kilometri, pe care Ucraina le-ar putea utiliza împotriva unor ținte aflate în interiorul teritoriului rus.

Vizita cancelarului german are și o componentă politică. Merz este așteptat să discute cu autoritățile de la Kiev despre reformele solicitate de partenerii europeni, inclusiv măsurile pentru combaterea corupției.

În paralel, Germania și alte state europene urmăresc extinderea cooperării în industria de apărare, inclusiv prin proiecte care ar permite transferul de tehnologie și investiții între cele două țări.

Oficialii susțin că o astfel de colaborare ar putea contribui atât la dezvoltarea capacităților de producție militară ale Ucrainei, cât și la consolidarea industriei germane de apărare.

Vizita lui Merz are loc pe fondul intensificării confruntărilor și al unui schimb tot mai dur de lovituri între Rusia și Ucraina.

Ministerul rus de Externe a transmis sâmbătă că Moscova intenționează să continue atacurile asupra unor obiective din Ucraina, prezentându-le drept represalii pentru loviturile ucrainene asupra teritoriului rus.

În același timp, autoritățile ruse au avertizat cetățenii străini și personalul diplomatic să evite călătoriile în Ucraina.

Volodimir Zelenski a declarat pentru Reuters că Ucraina își va intensifica atacurile asupra rafinăriilor de petrol din Rusia, ca răspuns la ceea ce Kievul consideră o nouă etapă a atacurilor rusești asupra infrastructurii civile.

În acest context, vizita lui Friedrich Merz la Kiev este una dintre cele mai importante demonstrații recente de sprijin politic și industrial ale Germaniei pentru Ucraina.