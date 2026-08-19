José Mourinho a fost prezentat oficial la Real Madrid

Club de prim-plan în fotbalul mondial, Real Madrid l-a prezentat oficial pe noul antrenor al echipei de fotbal, José Mourinho. Festivitatea s-a desfășurat într-o atmosferă simplă. Alături de portughez s-a aflat doar președintele Florentino Pérez.

José Mourinho a semnat un contract pe trei ani competiționali, până în iunie 2029. Prezentarea sa oficială s-a desfășurat fără fastul de odinioară. Cei doi au urmărit un videoclip despre perioada anterioară petrecută de portughez la club (2010-2013).Apoi, portughezul a semnat contractul și s-a făcut tradiționala fotografie în față vitrinei cu trofee a clubului Real. José Martínez Pirri, președintele de onoare al clubului, li s-a alăturat pentru acest ultim moment.

Mourinho (63 de ani) a mai fost antrenor la Real Madrid între 2011 și 2013. El l-a înlocuit pe spaniolul Alvaro Arbeloa, care fusese instalat în funcție în ianuarie trecut, după concedierea compatriotului său Xabi Alonso, la opt luni de la sosiera sa la formația din capitala Spaniei.

Mourinho are în palmares, printre alte trofee, două Ligi ale Campionilor, cucerite în 2004, cu FC Porto, și în 2010, cu Inter Milano. La ultima formație el l-a avut ca jucător pe Cristian Chivu, actualul antrenor al milanezilor. De asemenea, a câștigat multe trofee naționale, fiind dublu campion al Portugaliei cu FC Porto, triplu campion în Premier League cu Chelsea Londra și dublu campion în Serie A cu Inter.

În prima sa perioadă petrecută la Real Madrid, Mourinho a câștigat o Cupă a Spaniei, în 2011, și un titlu în La Liga, în 2012. N-a reușit, însă, să triumfe în Liga Campionilor. Despre el s-a spus, totuși, că a pus capăt dominației rivalei FC Barcelona în fotbalul din Spania.

Cu ocazia acestei prezentări oficiale, Mourinho a primit o replică în miniatură a stadionului Santiago Bernabéu, un ceas și un tricou cu numele său brodat. După prezentare, antrenorul a transmis un mesaj fanilor madrileni: „Sunt unul dintre voi, nu doar de astăzi, ci încă din 2010 și chiar şi atunci când am plecat în 2013. Întotdeauna alături de voi. Am o amintire incredibilă de pe Wembley, când am învins Borussia Dortmund în finala Ligii Campionilor, și de afecțiunea pe care mi-ați arătat-o."

După un an competițional 2025/2026 fără titluri, Real Madrid își propune să revină cât mai rapid în prim-plan. Pentru a redresa situația, formația spaniolă a încercat să-și întărească lotul în timpul perioadei de transferuri din această vară. Au fost aduși Marc Cucurella, Carlos Espi, Ibrahima Konaté, Denzel Dumfries, Bernardo Silva şi Yan Diomandé.

Sâmbătă, Real Madrid va disputa primul său meci în La Liga pe terenul echipei Espanyol Barcelona. Gruparea nu a pierdut niciun meci în perioada de pregătire (3 victorii, 1 egal).