 Război în mercato: FCSB și Craiova se bat pentru semnătura jucătorului din Superliga. Negocierile sunt în toi | adevarul.ro
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Război în mercato: FCSB și Craiova se bat pentru semnătura jucătorului din Superliga. Negocierile sunt în toi

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Gigi Becali s-a întors la o variantă mai veche pentru mijlocul terenului. FCSB negociază din nou cu Karlo Muhar, fotbalistul croat în vârstă de 30 de ani care a rămas liber de contract după despărțirea de CFR Cluj.

Mihai Rotaru și Gigi Becali
Mihai Rotaru și Gigi Becali Foto: Sportpictures/Mediafax

Este deja a treia încercare a patronului de la FCSB de a-l transfera pe Muhar. De această dată, Becali speră să ajungă rapid la un acord cu mijlocașul și să-l convingă să aleagă formația bucureșteană, deși croatul are și alte variante.

Denis Drăguș, greu de atins

În paralel, FCSB poartă discuții și pentru Denis Drăguș, conform Fanatik. Atacantul este o altă țintă importantă pentru Gigi Becali, iar negocierile au intrat într-o etapă decisivă. Patronul FCSB a aflat că mutarea lui Drăguș ar presupune un efort financiar de un milion de euro pentru sezonul 2026-2027. Fotbalistul își dorește însă ca, începând din stagiunea următoare, să revină la Trabzonspor, motiv pentru care trebuie stabilite condițiile exacte ale unei eventuale mutări la București.

Astfel, FCSB încearcă în această perioadă să rezolve două transferuri importante, cu Muhar și Drăguș în negocieri cu formația lui Gigi Becali.

Și Universitatea Craiova forțează mâna CFR-ului

Universitatea Craiova încearcă să aducă doi jucători de la CFR Cluj. Oltenii vor să-și consolideze lotul pentru meciurile din campionat și competițiile europene și au făcut deja o ofertă concretă pentru Meriton Korenica. Potrivit sursei citate anterior, formația din Bănie le-a propus celor de la CFR Cluj suma de 800.000 de euro pentru transferul fotbalistului. Mutarea ar putea reprezenta una dintre ultimele achiziții pregătite de club.

Korenica nu este însă singurul fotbalist de la CFR aflat pe lista Universității Craiova. Clubul lui Mihai Rotaru a încercat să-l aducă și pe același Karlo Muhar, mijlocașul croat care a devenit liber de contract după ce și-a încheiat colaborarea cu formația din Gruia în urma unui litigiu privind salariile restante. Astfel, oltenii au pus ochii pe doi dintre jucătorii care au evoluat recent la CFR Cluj, iar negocierile pentru întărirea lotului continuă. Rămâne de văzut dacă Muhar va alege un angajament în Superliga sau va opta pentru o colaborare în străinătate. 

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