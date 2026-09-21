 „Nu mai putem vorbi de nedetectabil, netransmisibil”. Pacienții cu HIV/SIDA, speriați că nu-și vor mai primi medicamentele | adevarul.ro
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„Nu mai putem vorbi de nedetectabil, netransmisibil”. Pacienții cu HIV/SIDA, speriați că nu-și vor mai primi medicamentele

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Mutarea banilor din Programul HIV/SIDA pentru a ține UPU și Ambulanța în funcțiune îi îngrijorează pe cei aproximativ 16.000 de pacienți dependenți, lună de lună, de spitalele care le furnizează medicamentele. „Zeci de ani ei s-au luptat să înghită tratamentul în fiecare zi”.

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Sunt spitale care rămân fără fonduri pentru medicamentele HIV/SIDA în octombrie Foto: arhiva

Pacienții aflați în tratament în Programul HIV/SIDA sunt îngrijorați că nu-și vor mai primi medicamentele în ultima lună a anului, după ce ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, a anunțat că pentru asigurarea funcționării unităților de primiri urgențe (UPU) și a serviciilor județene de ambulanță a fost nevoit să facă atât redistribuiri de sume din bugetul ministerului, cât și realocări de fonduri. Concret, în ceea ce privește programele de sănătate, se vor reloca 56 de milioane de lei din Programul HIV/SIDA, Programul de Securitate Transfuzională, Programul Mama și Copilul, precum și Acțiuni Centralizate. Acestea nu vor mai avea finanțare în luna decembrie. S-au mai tăiat de asemenea 20 de milioane de lei din Programul Național de Vaccinare, iar alte 42 de milioane de lei vor fi relocate din fondurile destinate salariilor medicilor rezidenți aflați în pregătire în spitalele autorităților locale.

Potrivit analizei specialiștilor Ministerului Sănătății, necesarul financiar pentru programele ministerului și cheltuielile aferente până la sfârșitul anului este estimat la 980 de milioane de lei.

Dacă am fi avut un Guvern cu puteri depline, această nevoie putea fi astăzi semnificativ mai mică. Am fi putut debloca 10% din Fondul de rezervă, adică aproximativ 500 de milioane de lei, și am fi avut la dispoziție resurse concrete pentru a interveni acolo unde este nevoie”, a declarat cu câteva zile în urmă Cseke Attila.

Vestea i-a îngrozit pe pacienții cu HIV/SIDA aflați în tratament, pentru că o lună de întrerupere a terapiei medicamentoase poate avea consecințe foarte grave.

În plus, întreruperea tratamentului acestor pacienți se poate transforma și într-o problemă de sănătate publică, tratamentul fiind cel care menține virusul nedetectabil.

„E foarte, foarte grea situația dacă se întrerupe tratamentul”

Fără bani pentru acest program, pacienții cu HIV/SIDA aflați în tratament vor fi la mâna spitalelor care și așa se luptă, la rândul lor, cu probleme financiare. Acești pacienți primesc lunar medicamentele, în baza unei rețete cu care se pot prezenta doar în farmaciile cu circuit închis ale spitalelor.

„E foarte, foarte grea situația dacă se întrerupe tratamentul. Pacienții vor fi lăsați fără apărare în relația cu virusul. Tratamentul este cel care ține virusul sub control în organism, nu îi permite să se multiplice. Întreruperea tratamentului exact asta face, dă voie virusului să se multiplice, să distrugă imunitatea, rămânând fără apărare, și pot să apară multe boli oportuniste”, a explicat Iulian Petre, directorul executiv al Uniunii Naționale a Organizațiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA (UNOPA). În perioada de întrerupere, virusul poate dezvolta și rezistență la schema actuală de tratament și, dacă există rezistență și la schemele vechi de tratament, medicii vor fi nevoiți să caute alte soluții.

„Pentru mulți dintre ei nu mai există o altă soluție de tratament pentru că sunt pe ultimele medicamente apărute, cele mai noi. Ar trebui să vină cumva alte medicamente în România”, a avertizat Iulian Petre.

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Problema ar putea deveni, din una care îi afectează pe cei aprximativ 16.000 de pacienți aflați în tratament, și una de sănătate publică. „Dacă virusul se înmulțește, el nu mai este nedetectabil în organism și se poate transmite pe cale sexuală. Tratamentul este prima formă de prevenire a noilor cazuri de infecție. În momentul în care pacienții nu mai au tratament, viremia lor crește, se transmite foarte ușor virusul pe cale sexuală, nu mai putem vorbi de nedetectabil, netransmisibil”, a subliniat directorul executiv al UNOPA.

Spitalele sunt, pe de altă parte, singura șansă la tratament pentru acești pacienți, în România. Chiar dacă ar fi dispuși să cumpere medicamentele de care depinde sănătatea lor pe termen lung, deși au costuri între 2.000 și 3.000 lei/lună, nu le pot cumpăra din farmaciile cu circuit deschis. Distribuitorii le aduc și le livrează doar farmaciilor din spitale atunci când acestea fac comenzi în baza programului național.

De asta e nevoie de un program național de tratament, pentru că vorbim de o problemă de sănătate publică și vorbim de nevoia de a fi tratat un număr de 16.000 de persoane câte sunt azi în tratament”, a mai spus Iulian Petre.

„Nu este rău că au asigurat funcționarea UPU”

Directorul UNOPA mai precizează că asigurarea fondurilor pentru funcționarea unităților de primiri urgențe și a serviciilor județene de ambulanță este un lucru bun, doar că instabilitatea politică, cea care pune în pericol rectificarea bugetară, ar putea afecta beneficiarii programelor rămase acum fără bani. Dacă problema nu se rezolvă, pacienții cu HIV/SIDA rămân fără medicamente chiar mai devreme de decembrie.

Banii sunt într-un coș mai mare, pentru programele naționale, pentru acțiuni prioritare, și au trebuit să asigure în continuare funcționarea unităților de primiri urgențe. Nu este rău că au făcut lucrul acesta și că au găsit o soluție. Problema e că nu mai e niciun ban la minister și nu are nici cine, nu există mecanismul legal, să suplimenteze bugetul ministerului. În lipsa unui guvern cu puteri depline nu se face acea rectificare care se făcea în fiecare an până acum. Ne uităm cumva la parlament, dacă el va putea să-și asume”, a mai spus Iulian Petre.

Pacienții direcți vizați de tăierea fondurilor au început să se adreseze UNOPA și întreabă ce se poate face, cum se poate atrage atenția asupra pericolului în care se află.

Întreruperea tratamentului se traduce, în cele din urmă, în pierderea investițiilor de până acum și a efortului oamenilor de a lupta cu virusul. Sunt pacienți care, subliniază Iulian Petre, se luptă de zeci de ani, înghit pastile în fiecare zi, pentru că numai așa funcționează terapia, iar o problemă birocratică ar lovi în tot ce înseamnă calitatea vieții pentru ei.

Fără tratament, practic nu mai putem vorbi de nimic. Nu putem vorbi de carieră profesională, pentru că familia extinsă este îngrijorată, au copii, au familie, au o viață cât de cât normală, iar lipsa tratamentului îi deznădăjduiește în momentul ăsta”, a adăugat directorul UNOPA.

Pacienții cu HIV/SIDA nu au mai traversat de multă vreme o astfel de criză. Spitalele nu pot nici acesta să suporte din fonduri proprii necesarul achiziționării medicamentelor.

Dacă nu o să avem un guvern prea curând, sper să poată parlamentarii să vină cu propunerea pe masa parlamentului și să facă cumva rectificare țintită pentru sănătate. (...) Undeva la 15 octombrie vor fi pacienți care vor întrerupe dacă nu se găsesc niște suplimentări la minister să poată ajuta măcar spitalele care întrerup la mijlocul lunii octombrie”, a mai spus Petre.

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