Ce spune Sorin Grindeanu despre viitorul politic al lui Călin Georgescu, după noile acuzații și reținerea sa de către DIICOT

Sorin Grindeanu spune că nu vrea să dea un verdict în cazul lui Călin Georgescu, însă consideră că, dacă acuzațiile formulate de procurorii DIICOT se vor dovedi adevărate, fostul candidat la prezidențiale va ieși din politică.

După audieri, Călin Georgescu a fost reţinut pentru 24 de ore. Foto: Inquam Photos / George Călin

Invitat luni seară la Antena 3, Sorin Grindeanu a fost întrebat, inevitabil, despre cazul lui Călin Georgescu, reținut pentru 24 de ore după ce, în cursul zilei, fusese ridicat din trafic și dus la locuința sa din Mogoșoaia, unde anchetatorii efectuau percheziții.

Liderul PSD a declarat că nu vrea să se substituie Justiției a refuzat să comenteze dacă Georgescu este vinovat sau nevinovat. A amintit că a evitat să dea verdicte și în alte cazuri în care au fost implicați oameni politici.

„Dacă lucrurile se dovedesc a fi așa cum spun procurorii DIICOT și cum am făcut în presă evident, da. Dar mă feresc să dau eu verdicte. Nu am dat verdicte nici când l-au luat pe Ciprian Ciucu și l-au acuzat, n-am dat verdicte nici când s-a aprins lumina în cămară și au găsit-o pe doamna Trăilă, nu am dat verdicte nici după ce au fost alte cazuri de acest tip. Dar dacă se va se dovedi a fi vinovat, Călin Georgescu, evident, este scos din politică”, a spus el.

În ceea ce privește întrebarea din ce bani crede că trăiește Călin Georgescu, liderul PSD a punctat un aspect foarte important: „această problemă ar fi trebuit pusă încă din momentul în care Georgescu a apărut surprinzător pe primul loc în primul tur al alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024”.

„La această întrebare (din ce trăiește Călin Georgescu n.red) cred că trebuia să se răspundă după ce din neant, la sfârșitul lunii noiembrie 2024, Călin Georgescu s-a clasat pe locul 1 la alegerile prezidențiale de atunci.

Acest lucru nu vine dintr-o dată. Sigur e dosar legat de ceea ce s-a întâmplat atunci. Dar rămâne această întrebare la care tot Călin Georgescu trebuie să răspundă, dar statul român trebuie să îi pună această întrebare”, a declarat liderul PSD.

„Am auzit acest scenariu în ultimii doi ani cum că Călin Georgescu a fost promovat și este produsul unor structuri vechi care au mai degrabă cu regimul de dinainte de 89 sau cu anii imediat de după Revoluție. Pare că există un soi de rețea de acest tip. Nu am dovezi.

Cred că cine l-a acuzat în diverse dosare trebuie să producă aceste dovezi. Legat de fuga în Italia, pe mine mă miră următorul lucru: toți domnii ăștia care par că au vreun fel de legătură cu Rusia nu vor să fugă la Vladivostok sau Novosibirisk sau prin Siberia, ci prin Italia. E doar o observație.

Cert e că suntem într-o situație în care dacă se vor dovedi a fi adevărate aceste lucruri, evident Călin Georgescu iese din politică”, a încheiat Sorin Grindeanu acest subiect.