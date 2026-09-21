Cine este Mihai-Alexandru Badea, cel care preia mandatul de deputat USR după demisia lui Claudiu Năsui

Mihai-Alexandru Badea va prelua mandatul de deputat USR rămas vacant după demisia lui Claudiu Năsui. El revine astfel în Parlament, după ce a mai ocupat un mandat de deputat în legislatura 2020-2024.

Mihai Alexandru Badea îi la locul lui Claudiu Năsui în Parlamentul României. Foto: Facebook/Mihai Alexandru Badea

Președintele USR, Dominic Fritz, a notificat Biroul Permanent al Camerei Deputaților cu privire la persoana care urmează să ocupe fotoliul de parlamentar vacantat în urma demisiei lui Claudiu Năsui. În document, liderul USR precizează că următorul candidat de pe lista formațiunii la alegerile parlamentare din 1 decembrie 2024 care este membru al partidului și poate prelua mandatul este Mihai-Alexandru Badea.

Schimbarea are loc după ce Claudiu Năsui a renunțat la funcția de deputat pentru a intra în Guvernul Republicii Moldova. Claudiu Năsui a fost numit ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării,iar plecarea sa din Parlament deschizând calea pentru revenirea lui Mihai-Alexandru Badea.în legislativ.

„Având în vedere demisia din poziţia de deputat a domnului Năsui Claudiu-Iulius-Gavril şi vacanţarea în consecinţă a mandatului acestuia, vă comunicăm că următoarea persoană aflată pe lista de candidați ai USR (Uniunea Salvați România) pentru Camera Deputaților din Parlamentul României, în circumscripția electorală nr. 42 București din data de 1 decembrie 2024 şi care este membru al Partidului Uniunea Salvați România, este domnul Badea Mihai-Alexandru”, arată preşedintele USR, Dominic Fritz, într-o adresă transmisă Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor.

Cine este Mihai-Alexandru Badea

Mihai-Alexandru Badea este avocat în Baroul București și nu se află la prima experiență parlamentară. El a fost deputat USR de București în legislatura 2020-2024, iar acum revine în Camera Deputaților pentru a ocupa mandatul rămas vacant după demisia lui Claudiu Năsui.

Mihai-Alexandru Badea s-a înscris în USR Sector 1 în 2016 și a fost implicat în campania „Fără Penali în Funcții Publice”. În cadrul proiectului, a ocupat funcția de președinte al comitetului de inițiativă și de coordonator juridic.

În prezent, USR Sector 1 îl prezintă drept vicepreședinte al filialei locale.

În primul său mandat de deputat, Badea a avut activitate în special în zona juridică, fiind implicat în redactarea unor inițiative legislative și în sesizări adresate Curții Constituționale.