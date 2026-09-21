Mii de locuri albastre din Sectorul 2 devin parcări de reședință. Rareș Hopincă anunță cine le va primi

Primăria Sectorului 2 continuă procesul de recuperare și reconfigurare a locurilor de parcare albastre, pe care le transformă în parcări de reședință. Primarul Rareș Hopincă a anunțat luni că, de la începutul lunii septembrie, au fost marcate 445 de noi locuri destinate rezidenților.

Reconfigurarea locurilor de parcare albastre Foto: FV Rareș Hopincă

Într-o postare pe Facebook, edilul a precizat că „207 de locuri de parcare de reşedinţă au fost amenajate pe parcajele preluate de la Parking Bucureşti: Strada Tuzla - 58 locuri, Strada Ripiceni - 83 locuri, Strada Luntrei - 66 locuri”.

Hopincă a adăugat că alte peste 230 de locuri au fost trasate în alte zone ale sectorului, respectiv pe Strada Braşoveni - 76 şi pe străzile Radovanu şi Răscoala - 162.

Potrivit primarului, noi locuri de parcare de reședință au fost marcate și pe Strada Elev Ștefănescu, iar procesul va continua în perioada următoareȘ

„Se vor marca locuri noi şi pe: Strada Cristescu Dima - 28 locuri, Strada Maşina de Pâine - 84 locuri, Strada Năstase Pamfil - 117 locuri”.

Obiectiv: 2.000 de locuri noi până la finalul anului

Primăria Sectorului 2 își propune ca, până la finalul anului, să ajungă la aproximativ 2.000 de locuri de parcare de reședință nou marcate, în încercarea de a răspunde cererii ridicate din partea locuitorilor.

Rareș Hopincă a anunțat și un pas important în dezvoltarea infrastructurii de parcare:

„Până la finalul lunii noiembrie, Primăria urmează să recepţioneze studiile de fezabilitate pentru zece parcări rezidenţiale supraterane şi una subterană de mari dimensiuni”.

Aceste proiecte ar urma să fie implementate în anii următori, pentru a crește capacitatea de parcare în zonele aglomerate ale sectorului.