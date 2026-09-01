 Octavian Popescu i-a adus la disperare pe oficialii FCSB: „E foarte grav ce a făcut!” | adevarul.ro
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Octavian Popescu i-a adus la disperare pe oficialii FCSB: „E foarte grav ce a făcut!”

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Situația lui Octavian Popescu continuă să stârnească reacții la FCSB. Mihai Stoica a revenit asupra episodului care a avut loc înaintea meciului cu UTA și a vorbit deschis despre relația sa cu fotbalistul în vârstă de 23 de ani.

Octavian Popescu
Octavian Popescu Foto: Sportpictures

Popescu nu a fost prezent la antrenamentul de sâmbătă, cu o zi înaintea partidei, după ce le-ar fi transmis celor de la club că nu se simte bine. Problema a fost însă că jucătorul nu a mai răspuns apelurilor venite din partea oficialilor și a staffului. Mihai Stoica a povestit că, pentru o perioadă, oamenii de la FCSB nu au știut unde se află și dacă starea sa este într-adevăr una care nu îi permite să se antreneze.

Oficialul campioanei României nu este convins că absența a fost justificată. Mihai Stoica a explicat că, în opinia sa, Popescu ar fi trebuit să se prezinte la baza de pregătire pentru ca stafful medical să poată verifica situația și să decidă dacă este apt sau nu pentru antrenament.

„A fost pariul meu pentru sezonul ăsta. Părea că am șanse!”

Mai mult, MM Stoica recunoaște că a ajuns să-și reducă așteptările în ceea ce îl privește pe Octavian Popescu. Mijlocașul îl impresionase în perioada cantonamentului de vară, însă ultimele evenimente l-au făcut pe oficialul FCSB să privească diferit situația fotbalistului.

„Octavian a avut niște stări de vomă, s-a dus și medicul nostru să-l consulte acasă. E foarte grav ce a făcut și Octavian, că nu a venit la bază, chiar dacă nu se simțea bine.

A fost pariul meu pentru sezonul ăsta. Părea că am șanse, pentru că în pregătire a fost fenomenal. Nu a început rău sezonul, dar uite ce se întâmplă acum. Când joci 10 minute și ai un impact excelent asupra jocului și ieși și spui că meriți mai mult, intri după aia și joci în nota echipei... Și după dispari cu o zi înainte de meci. Ești bolnav, dar nu dispari, vii aici să te vedem!”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport 1.

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