Volkswagen accelerează restructurarea. 50.000 de locuri de muncă ar urma să fie desființate

Volkswagen va intensifica programul de restructurare, a anunțat luni directorul general al mărcii, Thomas Schaefer, în contextul protestelor declanșate de muncitorii din industria auto germană. Compania intenționează să desființeze 50.000 de locuri de muncă.

Volkswagen a redus prognoza de profit Foto: Shutterstock

Decizia vine la câteva zile după avertismentul referitor la profit lansat de companie, care a evidențiat presiunea tot mai mare din partea competiției asiatice și costurile ridicate din Europa, potrivit Reuters.

Schaefer a declarat în fața angajaților că planul convenit anul trecut nu a fost suficient:

„Speram ca măsurile convenite în 2024 să fie suficiente. Din păcate, nu a fost cazul.”

Directorul general al VW a subliniat că grupul trebuie să acționeze rapid:

„Nu avem absolut niciun timp de pierdut și vom intensifica semnificativ programul de performanță”.

50.000 de locuri de muncă, vizate de restructurare

Volkswagen, cel mai mare producător auto european, intenționează să elimine 50.000 de locuri de muncă în cadrul unui amplu program de restructurare convenit cu partenerii sociali.

Măsura a evitat un conflict deschis cu sindicatele, care cer însă acțiuni mai ferme din partea conducerii.

„Ne așteptăm ca liderii corporativi și echipele de management să își asume responsabilitatea pentru Germania ca națiune auto, pentru angajați și pentru locuri de muncă”, a declarat Christiane Benner, liderul IG Metall.

Presiune din Asia și profituri în scădere

Producătorii auto europeni se confruntă cu o competiție tot mai dură din partea rivalilor asiatici, atât pe piețele externe, cât și pe cele interne. Pentru Volkswagen, situația este complicată de supracapacitatea din Europa, tarifele din SUA și scăderea profitului în China.

Săptămâna trecută, compania a redus prognoza de profit pentru 2026 la maximum 1%, invocând piața chineză slabă și costurile ridicate pentru pensionări.

Reprezentantul IG Metall, Horst Ott, a criticat modul în care managementul a gestionat tranziția către e‑mobilitate, digitalizare și tehnologia bateriilor.

Acțiuni în scădere pe bursă

Acțiunile Volkswagen au scăzut luni cu 1,1%, după excluderea din indicele Euro Stoxx 50. Titlurile Porsche au pierdut 1,6%, iar acțiunile Porsche SE au coborât cu 3,1%