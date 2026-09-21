Mirabela Grădinaru, întâlnire cu Melania Trump, la summitul „Fostering the Future Together”

Mirabela Grădinaru s-a întâlnit luni, 21 septembrie, la New York, cu Prima Doamnă a Statelor Unite, Melania Trump, în cadrul summitului „Fostering the Future Together Partnership Event”.

Mirabela Grădinaru a participat la summitul „Fostering the Future Together”. Foto: Administraţia Prezidenţială

Întâlnirea a avut loc în contextul vizitei lui Nicușor Dan la New York pentru Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite (ONU), împreună cu partenera sa, Mirabela Grădinaru, potrivit gov.ro.

Președintele României are programate mai multe întâlniri în marja reuniunii ONU, în timp ce Mirabela Grădinaru participă la evenimente dedicate partenerilor liderilor internaționali.

Summitul „Fostering the Future Together” este organizat sub patronajul Melaniei Trump și face parte dintr-o inițiativă internațională care urmărește să le ofere copiilor acces la tehnologii și instrumente educaționale, inclusiv soluții bazate pe inteligență artificială. Un alt obiectiv este pregătirea profesorilor și părinților pentru utilizarea acestor tehnologii și protejarea copiilor de pericolele din mediul online.

Melania Trump a lansat această iniţiativă în 2025. Foto: Casa Albă

„Fostering the Future Together” reunește soți, partenere ale șefilor de stat și de guvern sau reprezentanți cu roluri echivalente din mai multe țări. Aceștia colaborează cu autoritățile din statele lor pentru a analiza tehnologiile disponibile și pentru a identifica modalități prin care acestea pot fi folosite în educație, cu accent pe accesul copiilor la noi oportunități de învățare.

Inițiativa a fost lansată de Melania Trump în septembrie 2025, în timpul Adunării Generale a ONU de la New York.