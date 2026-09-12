Rarisim. Un om de ordine a lovit o minge după care alerga un voleibalist francez!

Un moment mai rar văzut s-a petrecut astăzi, în BT Arena din Cluj, la meciul Franța - Turcia 3:0 contând pentru Grupa D a Campionatului European masculin de volei. Spre finalul setului 3, un om de ordine aflat pe scaun, la marginea terenului, pe centru, a lovit mingea care se îndrepta spre el, cu palma, chiar în fața unui voleibalist din Hexagon care încerca să o trimită în teren!

Campioni olimpici în 2020 și 2024, francezii au câștigat la pas confruntarea cu Turcia Foto: Marian Burlacu

Franța a pierdut punctul, însă jucătorul n-a reacționat agresiv. Din contră, a bătut palma cu omul de ordine. Campioana olimpică s-a impus și în setul 3, câștigând fără probleme (3:0 / 25-19, 25-20, 25-19) și al doilea meci al său după cel cu Letonia (3:0).

În momentul în care s-a petrecut acel moment amuzant, un oficial de la Confederația Europeană de Volei (CEV) a coborât la marginea terenului să vadă cine a fost persoana care „a finalizat” acea fază. Și asta fiindcă omul de ordine nu era vizibil. A înțeles despre cine era vorba și a revenit la locul său.

N-aș fi scris despre acest eveniment rar văzut, mai ales la acest nivel, însă e bine să se cunoască faptul că o minge, la volei, poate fi jucată atâta timp cât nu atinge solul, alte obiecte din afara terenului său persoane. Teoretic, poate fi jucată și din tribună, dintre spectatori. Tocmai de aceea persoanele din jurul terenului e bine să nu intervină (să nu atingă mingea). Pe cât este posibil, desigur.

Ieri, la meciul pe care România l-a câștigat (3:1) cu Elveția, un voleibalist din Țara Cantoanelor a plonjat să prindă o minge și s-a lovit de panoul publicitar în dreptul căruia mă aflam (sunt acreditat ca fotograf).

Nu numai la volei se poate juca balonul când se află în aer chiar dacă a depășit spațiul delimitat al terenului. Și la rugby este la fel. În acest sport, jucătorii încearcă să-l voleibaleze și astfel să-l reintroducă în teren. Și în acest sport balonul rămâne în joc până când atinge solul, un obiect sau pe cineva aflat la marginea terenului. Ca fotograf mi s-a întâmplat ca balonul să vină spre mine și m-am ferit să-l ating, încercând, totodată, să mă dau la o parte pentru a permite unui jucător care-l urmărește să-l poată juca.

La fotbal, în schimb, mingea părăsește terenul de joc (nu mai poate fi jucată) atunci când depășește în întregime linia de margine sau linia de poartă (de fund) fie pe sol, fie în aer.

Astăzi, la ora 20.00, în BT Arena din Cluj, echipa masculină de volei a României va încerca să obțină a doua victorie după aceea din partida cu Elveția de ieri. Tricolorii întâlnesc Germania, formație care s-a impus în partidele cu Turcia (3:1) și Letonia (3:1).