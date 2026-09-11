România are nevoie de victorie cu Elveția pentru a păstra șanse de calificare în „optimi”
Echipa masculină de volei a României a debutat cu un eșec (1:3 cu Letonia) la turneul final al Campionatului European, Grupa D, care se desfășoară la Cluj. Tricolorii vor înfrunta Elveția, astăzi, la ora 20.00, și au nevoie de victorie pentru a rămâne în cursa de calificare în optimile de finală.
În meciul cu Letonia, în atac, Alexandru Rață a fost cel mai bun jucător al echipei antrenate de Sergiu Stancu, cu 21 de puncte, iar Cristian-Daniel Chițigoi a reușit 17 puncte. De la baltici, la acest capitol s-au evidențiat Kristaps Smits (14 puncte), Janis Medenis (12p), fost jucător la Dinamo, actualmente la Universitatea Craiova, și Gustavs Freimanis (10p).
Cristian-Daniel Chițigoi și Rokjans au reușit câte 2 ași fiecare, iar Lupu, Jansons și Skruders câte unul. La preluare, Medenis a avut 39% eficiență, Kronbergs 22%, Chițigoi 17% și Smits 7%. La blocaj, Freimanis a obținut 5 puncte din acest procedeu tehnic, Bălean 3, Smith 3, Dumitru 2 și Bartha 2.
Eșecul din prima partidă a fost cu atât mai surprinzător în condițiile în care România a evoluat acasă, iar Letonia ocupă locul 46 în ierarhia mondială (FIVB). Această înfrângere poate conta foarte mult în lupta pentru calificarea în optimile de finală (obiectivul României este să ajungă în sferturile de finală). În plus, naționala noastră a ajuns până în „sferturi” la ediția din 2024.
Celelalte formații din Grupa D ocupă următoarele locuri în ierarhia mondială: Franța – 8, Turcia – 10, Germania – 12, Elveția – 28. România este pe 38.
Antrenor al echipei României, Sergiu Stancu a declarat pentru Doar Volei referitor la meciul cu Elveția de astăzi: „Va fi un meci foarte dificil. Am urmărit împreună cu echipa primele două seturi ale partidei cu Franța, seturi câștigate de francezi la mare luptă. Nu ne mai surprinde nimic, pentru că știm ce echipe sunt la acest Campionat European. Sunt cele mai bune echipe din Europa și acest lucru s-a dovedit și astăzi. Ne dorim foarte mult să avem o evoluție bună. Dacă ne referim la meciul cu Letonia, este păcat, pentru că am condus în primul set cu 23-20, iar în setul patru am fost la 23-21 și, din păcate, nu am reușit să închidem acele momente. Ne dorim ca vineri, să fim puțin mai inspirați, să luăm deciziile corecte și, bineînțeles, să ne adjudecăm victoria”.
În meciurile disputate joi, 10 septembrie 2026, Franța a câștigat cu 3:0 în fața Elveției, iar Germania s-a impus cu 3:1 în fața Turciei.
Echipa națională a României va mai juca în continuare cu Germania, sâmbătă, 12 septembrie (ora 20.00), Turcia, luni, 14 septembrie (ora 20.00) și Franța, miercuri, 16 septembrie (ora 20.00).
România – Letonia 1:3
CLUJ (9 septembrie 2026) * BT Arena * Spectatori: 1.750 * Arbitri: Maria de las Olas Rodriguez Machin și Vitor Alexandre Goncalves
Evoluția scorului pe seturi
Setul 1 (36 minute): 7-8, 16-15, 21-19, 24-26
Setul 2 (30 minute): 8-3, 16-10, 21-14, 25-18
Setul 3 (32 minute): 8-7, 14-16, 19-21, 21-25
Setul 4 (38 minute): 6-8, 13-16, 21-19, 24-26
România: Claudiu Dumitru (4 puncte) – Cristian-Daniel Chițigoi (17p), Ștefan Lupu (3p), Alexandru Rață (21p), Robert Adrian Aciobăniței (5p), Bela Florian Batha (6p) – Sergio Diaconescu
Au mai jucat: David Emilian Țăranu Runcan, Rareș Ionuț Bălean (7p), Tudor Magdaș (2p), Carol-Gabriel Kosinski, Marian Iulian Bala
Rezerve neutilizate: Sebastian Gabriel Bratu
Antrenor: Sergiu Stancu
Letonia: Edvine Skruders (4 puncte) – Armands Rokjans (3p), Eduards Dudens (7p), Renars Pauls Jansons (9p), Kristaps Smits (14p), Gustavs Freimanis (10p) – Kaspars Kronbergs
Au mai jucat: Tomass Silavs, Janis Eduards Medenis (12p), Kristers Landzans (8p), Kristers Dardzans
Rezerve neutilizate: Jekabs Dzenis, Arturs Gulovs, Markuss Vensbergs
Antrenor: Ugis Krastins
Grupa D - Cluj, BT Arena
Program meciuri / Rezultate tehnice
9 septembrie 2026
România – Letonia 1:3
10 septembrie 2026
Franța – Elveția 3:0
Turcia – Germania 1:3
11 septembrie 2026
Germania – Letonia (ora 17.00)
Elveția – România (ora 20.00)
12 septembrie 2026
Franța – Turcia (ora 17.00)
România – Germania (ora 20.00)
13 septembrie 2026
Elveția – Turcia (ora 17.00)
Letonia – Franța (ora 20.00)
14 septembrie 2026
Germania – Elveția (ora 17.00)
România – Turcia (ora 20.00)
15 septembrie 2026
Letonia – Elveția (ora 17.00)
Franța – Germania (ora 20.00)
16 septembrie 2026
Turcia – Letonia (ora 17.00)
Franța – România (ora 20.00)
Celelalte grupe
Grupa A, Modena (Italia)
Italia, Suedia, Slovenia, Cehia, Grecia, Slovacia
10 septembrie 2026
Italia - Suedia 3:0
11 septembrie 2026
Cehia - Grecia
Slovacia - Slovenia
12 septembrie 2026
Suedia - Cehia
Grecia - Italia
13 septembrie 2026
Slovenia - Suedia
Italia - Slovacia
14 septembrie 2026
Slovacia - Cehia
Slovenia - Grecia
15 septembrie 2026
Grecia - Suedia
Cehia - Italia
16 septembrie 2026
Suedia - Slovacia
Cehia - Slovenia
17 septembrie 2026
Slovacia - Grecia
Italia - Slovenia
Grupa B, Sofia (Italia)
Bulgaria, Macedonia de Nord, Polonia, Ucraina, Portugalia, Israel
9 septembrie 2026
Bulgaria - Macedonia de Nord 3:0
10 septembrie 2026
Polonia - Portugalia 3:0
Israel - Ucraina 1:3
11 septembrie 2026
Ucraina - Macedonia de Nord
Portugalia - Bulgaria
12 septembrie 2026
Polonia - Israel
Bulgaria - Ucraina
13 septembrie 2026
Portugalia - Israel
Macedonia de Nord - Polonia
14 septembrie 2026
Ucraina - Portugalia
Bulgaria - Israel
15 septembrie 2026
Macedonia de Nord - Portugalia
Polonia - Ucraina
16 septembrie 2026
Israel - Macedonia de Nord
Polonia - Bulgaria
Grupa C, Tampere (Finlanda)
Finlanda, Estonia, Serbia, Belgia, Olanda, Danemarca
10 septembrie 2026
Finlanda - Danemarca 3:0
11 septembrie 2026
Olanda - Belgia
Serbia - Estonia
12 septembrie 2026
Danemarca - Olanda
Belgia - Finlanda
13 septembrie 2026
Estonia - Danemarca
Finlanda - Serbia
14 septembrie 2026
Serbia - Olanda
Estonia - Belgia
15 septembrie 2026
Belgia - Danemarca
Olanda - Finlanda
16 septembrie 2026
Danemarca - Serbia
Olanda - Estonia
17 septembrie 2026
Serbia - Belgia
Finlanda - Estonia
Primele patru clasate în fiecare grupă se califică în sferturile de finală.