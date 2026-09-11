 România are nevoie de victorie cu Elveția pentru a păstra șanse de calificare în „optimi” | adevarul.ro
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România are nevoie de victorie cu Elveția pentru a păstra șanse de calificare în „optimi”

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Echipa masculină de volei a României a debutat cu un eșec (1:3 cu Letonia) la turneul final al Campionatului European, Grupa D, care se desfășoară la Cluj. Tricolorii vor înfrunta Elveția, astăzi, la ora 20.00, și au nevoie de victorie pentru a rămâne în cursa de calificare în optimile de finală.

Rareș Bălean a reușit 7 puncte în meciul cu Letonia
Rareș Bălean a reușit 7 puncte în meciul cu Letonia Foto: Marian Burlacu

În meciul cu Letonia, în atac, Alexandru Rață a fost cel mai bun jucător al echipei antrenate de Sergiu Stancu, cu 21 de puncte, iar Cristian-Daniel Chițigoi a reușit 17 puncte. De la baltici, la acest capitol s-au evidențiat Kristaps Smits (14 puncte), Janis Medenis (12p), fost jucător la Dinamo, actualmente la Universitatea Craiova, și Gustavs Freimanis (10p).

Cristian-Daniel Chițigoi și Rokjans au reușit câte 2 ași fiecare, iar Lupu, Jansons și Skruders câte unul. La preluare, Medenis a avut 39% eficiență, Kronbergs 22%, Chițigoi 17% și Smits 7%. La blocaj, Freimanis a obținut 5 puncte din acest procedeu tehnic, Bălean 3, Smith 3, Dumitru 2 și Bartha 2.

Eșecul din prima partidă a fost cu atât mai surprinzător în condițiile în care România a evoluat acasă, iar Letonia ocupă locul 46 în ierarhia mondială (FIVB). Această înfrângere poate conta foarte mult în lupta pentru calificarea în optimile de finală (obiectivul României este să ajungă în sferturile de finală). În plus, naționala noastră a ajuns până în „sferturi” la ediția din 2024.

Românii au pierdut primul și al 4-lea set pe final deși au condus cu 21-19 în ambele acte
Românii au pierdut primul și al 4-lea set pe final deși au condus cu 21-19 în ambele acte Foto: Marian Burlacu

Celelalte formații din Grupa D ocupă următoarele locuri în ierarhia mondială: Franța – 8, Turcia – 10, Germania – 12, Elveția – 28. România este pe 38.

Antrenor al echipei României, Sergiu Stancu a declarat pentru Doar Volei referitor la meciul cu Elveția de astăzi: „Va fi un meci foarte dificil. Am urmărit împreună cu echipa primele două seturi ale partidei cu Franța, seturi câștigate de francezi la mare luptă. Nu ne mai surprinde nimic, pentru că știm ce echipe sunt la acest Campionat European. Sunt cele mai bune echipe din Europa și acest lucru s-a dovedit și astăzi. Ne dorim foarte mult să avem o evoluție bună. Dacă ne referim la meciul cu Letonia, este păcat, pentru că am condus în primul set cu 23-20, iar în setul patru am fost la 23-21 și, din păcate, nu am reușit să închidem acele momente. Ne dorim ca vineri, să fim puțin mai inspirați, să luăm deciziile corecte și, bineînțeles, să ne adjudecăm victoria”.

În meciurile disputate joi, 10 septembrie 2026, Franța a câștigat cu 3:0 în fața Elveției, iar Germania s-a impus cu 3:1 în fața Turciei.

Echipa națională a României va mai juca în continuare cu Germania, sâmbătă, 12 septembrie (ora 20.00), Turcia, luni, 14 septembrie (ora 20.00) și Franța, miercuri, 16 septembrie (ora 20.00).

România – Letonia 1:3

CLUJ (9 septembrie 2026) * BT Arena * Spectatori: 1.750 * Arbitri: Maria de las Olas Rodriguez Machin și Vitor Alexandre Goncalves

Evoluția scorului pe seturi

Setul 1 (36 minute): 7-8, 16-15, 21-19, 24-26

Setul 2 (30 minute): 8-3, 16-10, 21-14, 25-18

Setul 3 (32 minute): 8-7, 14-16, 19-21, 21-25

Setul 4 (38 minute): 6-8, 13-16, 21-19, 24-26

România: Claudiu Dumitru (4 puncte) – Cristian-Daniel Chițigoi (17p), Ștefan Lupu (3p), Alexandru Rață (21p), Robert Adrian Aciobăniței (5p), Bela Florian Batha (6p) – Sergio Diaconescu

Au mai jucat: David Emilian Țăranu Runcan, Rareș Ionuț Bălean (7p), Tudor Magdaș (2p), Carol-Gabriel Kosinski, Marian Iulian Bala

Rezerve neutilizate: Sebastian Gabriel Bratu

Antrenor: Sergiu Stancu

Letonia: Edvine Skruders (4 puncte) – Armands Rokjans (3p), Eduards Dudens (7p), Renars Pauls Jansons (9p), Kristaps Smits (14p), Gustavs Freimanis (10p) – Kaspars Kronbergs

Au mai jucat: Tomass Silavs, Janis Eduards Medenis (12p), Kristers Landzans (8p), Kristers Dardzans

Rezerve neutilizate: Jekabs Dzenis, Arturs Gulovs, Markuss Vensbergs

Antrenor: Ugis Krastins

Grupa D - Cluj, BT Arena

Program meciuri / Rezultate tehnice

9 septembrie 2026

România – Letonia 1:3

10 septembrie 2026

Franța – Elveția 3:0

Turcia – Germania 1:3

11 septembrie 2026

Germania – Letonia (ora 17.00)

Elveția – România (ora 20.00)

12 septembrie 2026

Franța – Turcia (ora 17.00)

România – Germania (ora 20.00)

13 septembrie 2026

Elveția – Turcia (ora 17.00)

Letonia – Franța (ora 20.00)

14 septembrie 2026

Germania – Elveția (ora 17.00)

România – Turcia (ora 20.00)

15 septembrie 2026

Letonia – Elveția (ora 17.00)

Franța – Germania (ora 20.00)

16 septembrie 2026

Turcia – Letonia (ora 17.00)

Franța – România (ora 20.00)

Celelalte grupe

Grupa A, Modena (Italia)

Italia, Suedia, Slovenia, Cehia, Grecia, Slovacia

10 septembrie 2026

Italia - Suedia 3:0

11 septembrie 2026

Cehia - Grecia

Slovacia - Slovenia

12 septembrie 2026

Suedia - Cehia

Grecia - Italia

13 septembrie 2026

Slovenia - Suedia

Italia - Slovacia

14 septembrie 2026

Slovacia - Cehia

Slovenia - Grecia

15 septembrie 2026

Grecia - Suedia

Cehia - Italia

16 septembrie 2026

Suedia - Slovacia

Cehia - Slovenia

17 septembrie 2026

Slovacia - Grecia

Italia - Slovenia

Grupa B, Sofia (Italia)

Bulgaria, Macedonia de Nord, Polonia, Ucraina, Portugalia, Israel

9 septembrie 2026

Bulgaria - Macedonia de Nord 3:0

10 septembrie 2026

Polonia - Portugalia 3:0

Israel - Ucraina 1:3

11 septembrie 2026

Ucraina - Macedonia de Nord

Portugalia - Bulgaria

12 septembrie 2026

Polonia - Israel

Bulgaria - Ucraina

13 septembrie 2026

Portugalia - Israel

Macedonia de Nord - Polonia

14 septembrie 2026

Ucraina - Portugalia

Bulgaria - Israel

15 septembrie 2026

Macedonia de Nord - Portugalia

Polonia - Ucraina

16 septembrie 2026

Israel - Macedonia de Nord

Polonia - Bulgaria

Grupa C, Tampere (Finlanda)

Finlanda, Estonia, Serbia, Belgia, Olanda, Danemarca

10 septembrie 2026

Finlanda - Danemarca 3:0

11 septembrie 2026

Olanda - Belgia

Serbia - Estonia

12 septembrie 2026

Danemarca - Olanda

Belgia - Finlanda

13 septembrie 2026

Estonia - Danemarca

Finlanda - Serbia

14 septembrie 2026

Serbia - Olanda

Estonia - Belgia

15 septembrie 2026

Belgia - Danemarca

Olanda - Finlanda

16 septembrie 2026

Danemarca - Serbia

Olanda - Estonia

17 septembrie 2026

Serbia - Belgia

Finlanda - Estonia

Primele patru clasate în fiecare grupă se califică în sferturile de finală.

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