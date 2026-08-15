Fost căpitan al naționalei de volei, Mircea Abraham a murit la 53 de ani

Sportul din România este în doliu. Fost jucător de volei, căpitan al reprezentativei României, Mircea Abraham s-a stins din viață la 53 de ani. Decesul său s-a produs la un an după cel al fratelui său, Sorin Abraham (50 de ani), de asemenea fost practicant al sportului la fileul înalt.

Mirella Abraham, sora fostului voleibalist și antrenor, a postat următorul mesaj pe rețelele sociale: „Mircea Abraham , marele campion al României, a plecat astăzi să joace în Cer, alături de dragul nostru frate, Sorin Abraham. Campionii mei… acum sunteți din nou împreună. Mi-aș fi dorit din tot sufletul să nu fie niciodată nevoie să vă caut acolo, sus. Vă rog să ne respectați durerea și intimitatea în aceste clipe cumplite și să așteptați să revenim cu detalii despre repatriere și înmormântare. Până atunci, vă rog sa aprindeti lumanari in toate colturile lumii pentru sufletul lui de mare campion si luptător, să îl păstrați în suflet și să vă gândiți la el cu iubire. PA, fratelo. Te iubesc. Ne doare inima”.

Federaţia Română de Volei a anunţat, pe pagina sa de Facebook, că deplânge dispariţia fulgerătoare a fostului căpitan al echipei naţionale Mircea Abraham, la doar 53 de ani: „Dispariția sa lasă în urmă multă durere și lasă lumea voleiului românesc mai săracă. Sincere condoleanțe familiei, prietenilor și tuturor celor care l-au cunoscut și apreciat. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”.

Inițiat în volei la Clubul Sportiv Școlar Zalău, sub îndrumarea profesorului Marin Silaghi, Mircea Abraham a performat mai apoi, cucerind titlul de campion și Cupa României cu Elcond Zalău și Deltacons Tulcea. De asemenea, a mai activat la Dinamo București. Mircea Abraham a avut evoluții remarcabile în cupele europene și pentru echipa României, fiind timp de 9 ani căpitan al naționalei. În 2020, i s-a acordat titlul de Maestru Emerit al Sportului.

După ce și-a încheiat activitatea competițională, Mircea Abraham a devenit antrenorul echipei CS Phoenix Șimleu Silvaniei, pe care a promovat-o în prima divizie. De asemenea, a făcut parte și din staff-ul lotul național de seniori. În ultimii ani se stabilise în Irlanda.

Dumnezeu să-l odihnească-n pace! Condoleanțe familiei.