România a câștigat cu Elveția, la Cluj, iar astăzi va întâlni Germania. Există șanse pentru „optimile” CE de volei
Întrecută (1:3) de Letonia, în meciul de deschidere al Grupei D a Campionatului European de volei, echipa masculină a României a reușit să se impună cu 3:1 (25-21, 25-23, 13-25, 25-20), vineri seara, în confruntarea cu Elveția. Astăzi, în BT Arena din Cluj, tricolorii vor înfrunta Germania, care este lider la zi cu maximum de puncte, 6.
Spre deosebire de meciul cu Letonia, unul în care n-au reușit să mențină ritmul, ceea ce a făcut să piardă două seturi după ce a condus spre final, oamenii lui Sergiu Stancu au avut o evoluție mult mai bună contra Elveției. Cu o apărare bună, mult mai eficientă în atac, naționala noastră a reușit să se impună în primele două seturi mult mai clar decât o arată tabela de marcaj.
În actul cu numărul 3, tricolorii și-au permis să-și tragă sufletul, dar au revenit în următorul pe care l-au câștigat la o diferență mai mare (25-20) decât au avut în primele două (25-21, 25-23).
Alexandru Rață a fost cel mai bun jucător al meciului din punct de vedere ofensiv, cu 16 puncte reușite. Acesta a fost urmat de Lars Migge (13 puncte), Julian Wiesigk (13) și Joel Hauck (12), respectiv de Bela Bartha (10).
La preluare s-a evidențiat liberoul nostru, Carol-Gabriel Kosinski, cu 43% procentaj de reușită. Pe locurile următoare au fost Migge (20%), Fischer (14%) și Bala (14%). La puncte din blocaj pe primele locuri s-au situat Hauck (6), Bartha (5), Lengweiler (4), Rață (3) și Bălean (2).
În afară de meciul cu Germania, din această seară (ora 20.00), echipa masculină de volei României va mai juca în continuare cu Turcia, luni, 14 septembrie (ora 20.00) și Franța, miercuri, 16 septembrie (ora 20.00). Pentru a se califica în optimile de finală naționala noastră mai are nevoie de cel puțin o victorie.
Partidele naționalei noastre sunt transmise de TVR Sport.
Elveția - România 1:3
CLUJ (11 septembrie 2026) * BT Arena * Spectatori: 3.127 * Arbitri: Suleyman Yalcin și Vlastimil Kovar
Evoluția scorului pe seturi
Setul 1 (26 minute): 3-8, 8-16, 12-21, 21-25
Setul 2 (33 minute): 4-8, 14-16, 18-21, 23-25
Setul 3 (23 minute): 8-3, 16-7, 21-10, 25-13
Setul 4 (28 minute): 5-8, 13-16, 19-21, 20-25
Elveția: Fabrice Egger (1 punct) - Cyril Kolb (7p), Alexander Lengweiller (9p), Julian Weisigk (13p), Lars Migge (13p), Joel Hauck (12p) - Julian Fischer
Au mai jucat: Peer Harksen, Bruno Jukic-Sunaric (3p), Etienne Schalch (3p), Simon Maag
Rezerve neutilizate: Quentin Zeller, Dominic Lauener, Lars Migge
Antrenor: Juan Manuel Serramalera
România: Claudiu Dumitru - Cristian-Daniel Chițigoi (8p), Ștefan Lupu (6p), Alexandru Rață (16p), Marian Iulian Bala (7p), Bela Florian Bartha (10p) - Carol-Gabriel Kosinski
Au mai jucat: David Emilian Țăranu Runcan, Rareș Ionuț Bălean (9p), Tudor Magdaș (1p), Sebastian Gabriel Bratu, Sergio Diaconescu
Rezerve neutilizate: Victor-Ștefan Asmarandei, Robert Adrian Aciobăniței
Antrenor: Sergiu Stancu
Grupa D - Cluj, BT Arena
Program meciuri / Rezultate tehnice
9 septembrie 2026
România – Letonia 1:3
10 septembrie 2026
Franța – Elveția 3:0
Turcia – Germania 1:3
11 septembrie 2026
Germania – Letonia 3:0
Elveția – România 1:3
12 septembrie 2026
Franța – Turcia (ora 17.00)
România – Germania (ora 20.00)
13 septembrie 2026
Elveția – Turcia (ora 17.00)
Letonia – Franța (ora 20.00)
14 septembrie 2026
Germania – Elveția (ora 17.00)
România – Turcia (ora 20.00)
15 septembrie 2026
Letonia – Elveția (ora 17.00)
Franța – Germania (ora 20.00)
16 septembrie 2026
Turcia – Letonia (ora 17.00)
Franța – România (ora 20.00)
Celelalte grupe
Grupa A, Modena (Italia)
Italia, Suedia, Slovenia, Cehia, Grecia, Slovacia
10 septembrie 2026
Italia - Suedia 3:0
11 septembrie 2026
Cehia - Grecia 3:1
Slovacia - Slovenia 0:3
12 septembrie 2026
Suedia - Cehia
Grecia - Italia
13 septembrie 2026
Slovenia - Suedia
Italia - Slovacia
14 septembrie 2026
Slovacia - Cehia
Slovenia - Grecia
15 septembrie 2026
Grecia - Suedia
Cehia - Italia
16 septembrie 2026
Suedia - Slovacia
Cehia - Slovenia
17 septembrie 2026
Slovacia - Grecia
Italia - Slovenia
Grupa B, Sofia (Italia)
Bulgaria, Macedonia de Nord, Polonia, Ucraina, Portugalia, Israel
9 septembrie 2026
Bulgaria - Macedonia de Nord 3:0
10 septembrie 2026
Polonia - Portugalia 3:0
Israel - Ucraina 1:3
11 septembrie 2026
Ucraina - Macedonia de Nord 3:0
Portugalia - Bulgaria 0:3
12 septembrie 2026
Polonia - Israel
Bulgaria - Ucraina
13 septembrie 2026
Portugalia - Israel
Macedonia de Nord - Polonia
14 septembrie 2026
Ucraina - Portugalia
Bulgaria - Israel
15 septembrie 2026
Macedonia de Nord - Portugalia
Polonia - Ucraina
16 septembrie 2026
Israel - Macedonia de Nord
Polonia - Bulgaria
Grupa C, Tampere (Finlanda)
Finlanda, Estonia, Serbia, Belgia, Olanda, Danemarca
10 septembrie 2026
Finlanda - Danemarca 3:0
11 septembrie 2026
Olanda - Belgia 1:3
Serbia - Estonia 3:1
12 septembrie 2026
Danemarca - Olanda
Belgia - Finlanda
13 septembrie 2026
Estonia - Danemarca
Finlanda - Serbia
14 septembrie 2026
Serbia - Olanda
Estonia - Belgia
15 septembrie 2026
Belgia - Danemarca
Olanda - Finlanda
16 septembrie 2026
Danemarca - Serbia
Olanda - Estonia
17 septembrie 2026
Serbia - Belgia
Finlanda - Estonia
Primele patru clasate în fiecare grupă se califică în sferturile de finală.