România a câștigat cu Elveția, la Cluj, iar astăzi va întâlni Germania. Există șanse pentru „optimile” CE de volei

Întrecută (1:3) de Letonia, în meciul de deschidere al Grupei D a Campionatului European de volei, echipa masculină a României a reușit să se impună cu 3:1 (25-21, 25-23, 13-25, 25-20), vineri seara, în confruntarea cu Elveția. Astăzi, în BT Arena din Cluj, tricolorii vor înfrunta Germania, care este lider la zi cu maximum de puncte, 6.

În meciul cu Elveția, voleibaliștii noștri s-au apărat mult mai bine decât în partida cu Letonia Foto: Marian Burlacu

Spre deosebire de meciul cu Letonia, unul în care n-au reușit să mențină ritmul, ceea ce a făcut să piardă două seturi după ce a condus spre final, oamenii lui Sergiu Stancu au avut o evoluție mult mai bună contra Elveției. Cu o apărare bună, mult mai eficientă în atac, naționala noastră a reușit să se impună în primele două seturi mult mai clar decât o arată tabela de marcaj.

În actul cu numărul 3, tricolorii și-au permis să-și tragă sufletul, dar au revenit în următorul pe care l-au câștigat la o diferență mai mare (25-20) decât au avut în primele două (25-21, 25-23).

Alexandru Rață a reușit 16 puncte, fiind cel mai eficient jucător al meciului Foto: Marian Burlacu

Alexandru Rață a fost cel mai bun jucător al meciului din punct de vedere ofensiv, cu 16 puncte reușite. Acesta a fost urmat de Lars Migge (13 puncte), Julian Wiesigk (13) și Joel Hauck (12), respectiv de Bela Bartha (10).

La preluare s-a evidențiat liberoul nostru, Carol-Gabriel Kosinski, cu 43% procentaj de reușită. Pe locurile următoare au fost Migge (20%), Fischer (14%) și Bala (14%). La puncte din blocaj pe primele locuri s-au situat Hauck (6), Bartha (5), Lengweiler (4), Rață (3) și Bălean (2).

În afară de meciul cu Germania, din această seară (ora 20.00), echipa masculină de volei României va mai juca în continuare cu Turcia, luni, 14 septembrie (ora 20.00) și Franța, miercuri, 16 septembrie (ora 20.00). Pentru a se califica în optimile de finală naționala noastră mai are nevoie de cel puțin o victorie.

Partidele naționalei noastre sunt transmise de TVR Sport.

Elveția - România 1:3

CLUJ (11 septembrie 2026) * BT Arena * Spectatori: 3.127 * Arbitri: Suleyman Yalcin și Vlastimil Kovar

Evoluția scorului pe seturi

Setul 1 (26 minute): 3-8, 8-16, 12-21, 21-25

Setul 2 (33 minute): 4-8, 14-16, 18-21, 23-25

Setul 3 (23 minute): 8-3, 16-7, 21-10, 25-13

Setul 4 (28 minute): 5-8, 13-16, 19-21, 20-25

Elveția: Fabrice Egger (1 punct) - Cyril Kolb (7p), Alexander Lengweiller (9p), Julian Weisigk (13p), Lars Migge (13p), Joel Hauck (12p) - Julian Fischer

Au mai jucat: Peer Harksen, Bruno Jukic-Sunaric (3p), Etienne Schalch (3p), Simon Maag

Rezerve neutilizate: Quentin Zeller, Dominic Lauener, Lars Migge

Antrenor: Juan Manuel Serramalera

România: Claudiu Dumitru - Cristian-Daniel Chițigoi (8p), Ștefan Lupu (6p), Alexandru Rață (16p), Marian Iulian Bala (7p), Bela Florian Bartha (10p) - Carol-Gabriel Kosinski

Au mai jucat: David Emilian Țăranu Runcan, Rareș Ionuț Bălean (9p), Tudor Magdaș (1p), Sebastian Gabriel Bratu, Sergio Diaconescu

Rezerve neutilizate: Victor-Ștefan Asmarandei, Robert Adrian Aciobăniței

Antrenor: Sergiu Stancu

Grupa D - Cluj, BT Arena

Program meciuri / Rezultate tehnice

9 septembrie 2026

România – Letonia 1:3

10 septembrie 2026

Franța – Elveția 3:0

Turcia – Germania 1:3

11 septembrie 2026

Germania – Letonia 3:0

Elveția – România 1:3

12 septembrie 2026

Franța – Turcia (ora 17.00)

România – Germania (ora 20.00)

13 septembrie 2026

Elveția – Turcia (ora 17.00)

Letonia – Franța (ora 20.00)

14 septembrie 2026

Germania – Elveția (ora 17.00)

România – Turcia (ora 20.00)

15 septembrie 2026

Letonia – Elveția (ora 17.00)

Franța – Germania (ora 20.00)

16 septembrie 2026

Turcia – Letonia (ora 17.00)

Franța – România (ora 20.00)

Celelalte grupe

Grupa A, Modena (Italia)

Italia, Suedia, Slovenia, Cehia, Grecia, Slovacia

10 septembrie 2026

Italia - Suedia 3:0

11 septembrie 2026

Cehia - Grecia 3:1

Slovacia - Slovenia 0:3

12 septembrie 2026

Suedia - Cehia

Grecia - Italia

13 septembrie 2026

Slovenia - Suedia

Italia - Slovacia

14 septembrie 2026

Slovacia - Cehia

Slovenia - Grecia

15 septembrie 2026

Grecia - Suedia

Cehia - Italia

16 septembrie 2026

Suedia - Slovacia

Cehia - Slovenia

17 septembrie 2026

Slovacia - Grecia

Italia - Slovenia

Grupa B, Sofia (Italia)

Bulgaria, Macedonia de Nord, Polonia, Ucraina, Portugalia, Israel

9 septembrie 2026

Bulgaria - Macedonia de Nord 3:0

10 septembrie 2026

Polonia - Portugalia 3:0

Israel - Ucraina 1:3

11 septembrie 2026

Ucraina - Macedonia de Nord 3:0

Portugalia - Bulgaria 0:3

12 septembrie 2026

Polonia - Israel

Bulgaria - Ucraina

13 septembrie 2026

Portugalia - Israel

Macedonia de Nord - Polonia

14 septembrie 2026

Ucraina - Portugalia

Bulgaria - Israel

15 septembrie 2026

Macedonia de Nord - Portugalia

Polonia - Ucraina

16 septembrie 2026

Israel - Macedonia de Nord

Polonia - Bulgaria

Grupa C, Tampere (Finlanda)

Finlanda, Estonia, Serbia, Belgia, Olanda, Danemarca

10 septembrie 2026

Finlanda - Danemarca 3:0

11 septembrie 2026

Olanda - Belgia 1:3

Serbia - Estonia 3:1

12 septembrie 2026

Danemarca - Olanda

Belgia - Finlanda

13 septembrie 2026

Estonia - Danemarca

Finlanda - Serbia

14 septembrie 2026

Serbia - Olanda

Estonia - Belgia

15 septembrie 2026

Belgia - Danemarca

Olanda - Finlanda

16 septembrie 2026

Danemarca - Serbia

Olanda - Estonia

17 septembrie 2026

Serbia - Belgia

Finlanda - Estonia

Primele patru clasate în fiecare grupă se califică în sferturile de finală.