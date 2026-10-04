 Un soldat din Marina SUA a fost arestat după ce a omorât o femeie într-un hotel din Japonia. Americanii au circa 54.000 de militari staționați în insula niponă | adevarul.ro
search
Duminică, 4 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Un soldat din Marina SUA a fost arestat după ce a omorât o femeie într-un hotel din Japonia. Americanii au circa 54.000 de militari staționați în insula niponă

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Un soldat al Marinei americane în vârstă de 20 de ani, staţionat pe insula japoneză Okinawa, a fost arestat, fiind suspectat de uciderea unei femei japoneze, a anunţat duminică poliţia.

Poliția face cercetări
Incidentul a avut loc într-un hotel Foto: X/Annapuruna

Suspectul „a ucis-o pe femeia de 39 de ani într-un hotel din Naha şi i-a furat portofelul sâmbătă”, a precizat un purtător de cuvânt al poliţiei pentru AFP.

Postul de televiziune NHK şi alte mass-media japoneze, citând surse apropiate anchetei, au prezentat imagini de pe camerele de supraveghere care arată un bărbat intrând într-o cameră împreună cu o femeie, înainte de a ieşi cu lucrurile acesteia, scrie News.

Poliţia l-a identificat ulterior pe bărbatul care apărea în imagini şi l-a arestat, potrivit NHK. Conform presei locale, suspectul a negat acuzaţiile.

Ambasadorul american George Glass a declarat pe reţelele sociale că a purtat discuţii cu Ministerul Afacerilor Externe al Japoniei şi cu guvernatorul prefecturii Okinawa pentru a le transmite „sincere condoleanţe şi a încuraja o cooperare deplină pe măsură ce ancheta îşi urmează cursul”.

Statele Unite au aproximativ 54.000 de militari staţionaţi în Japonia, iar majoritatea acestora se află în Okinawa. 

Violurile, agresiunile, dar şi accidentele rutiere provocate de militarii americani au stârnit deja proteste în Okinawa şi constituie o sursă recurentă de tensiuni între Japonia şi Statele Unite, aliaţi strânşi în domeniul securităţii. 

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Hitler era un criminal leneș care se trezea la prânz”. De ce multe lucruri pe care le știm despre ascensiunea naziștilor sunt greșite
digi24.ro
image
Cum a eșuat execuția Christei Pike și ce se va întâmpla după ce a supraviețuit injecției letale
stirileprotv.ro
image
Liderul Les Patriots, din Franţa, sare în apărarea lui Călin Georgescu şi cere scoaterea României din UE
gandul.ro
image
SHOW de forță la Belgrad! MII de oameni, în arenă pentru candidatura lui Vucic la funcția de premier
mediafax.ro
image
Top 10 recorduri sportive despre care se spune că e imposibil să fie doborâte
fanatik.ro
image
O lună octombrie mai caldă decât de obicei ar putea prevesti o iarnă grea pentru Europa: ce arată prognozele meteorologilor
libertatea.ro
image
Un fost prezentator TV a devenit rege în Uganda, după o dispută aprinsă pentru tron în care un fotbalist din Anglia a refuzat coroana
digi24.ro
image
FRF, anunț oficial după dezastrul din Polonia: „Au părăsit azi cantonamentul României”
gsp.ro
image
Decizia luată de UEFA în privința arbitrului meciului Polonia - România, după controversa cauzată de eliminarea lui Drăgușin
digisport.ro
image
Lidia Fecioru, lista obiectelor din casă care aduc noroc. De ce nu e bine să avem masă dreptunghiulară
click.ro
image
Abby a fost ucisă într-un mod înfiorător în Hong Kong. Suspecții au cumpărat mașină de tocat carne și fierăstrău înainte de crimă
antena3.ro
image
Misterul AnimaWings. Cum a ajuns o companie care plănuia să îşi dubleze veniturile în acest an la a-şi cere insolvenţa?
zf.ro
image
Tradiția dusă din generație în generație în familia Anastasiei. Așa, fructele din livadă nu se mai pierd
observatornews.ro
image
Ella Vișan, desfigurată după un accident cumplit! La un pas de moarte, după ce a căzut 100 metri în gol
cancan.ro
image
Cum poți continua să lucrezi după pensionare? Ce condiții trebuie să îndeplinești? Ce poate decide angajatorul
newsweek.ro
image
FOTO. Florin Răducioiu s-a însurat cu Andreea Albăstroiu, femeia cu 10 ani mai tânără de care se despărțise la un moment dat
prosport.ro
image
Când trebuie să ai banii în cont pentru rata la bancă. Ce se întâmplă dacă scadența pică sâmbătă sau duminică
playtech.ro
image
Gheorghe Mustață, atac devastator la adresa antrenorilor de la FCSB: „Să plece urgent, să dispară din club”
fanatik.ro
image
Autostrada până la Pașcani, gata cu un an și jumătate întârziere. Explicația Pro Infrastructura: „Umbrărescu nu a avut capacitate”
ziare.com
image
Dan Șucu a rupt tăcerea, în Gazzetta dello Sport, după ce dosarul său de la Securitate a fost făcut public
digisport.ro
image
Secretul tenului Valentinei Pelinel, la 45 de ani. De ce fuge de soare și ce procedură face la 6 luni
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată noua casă a Andreei Popescu. A dat lovitura cu un super penthouse, în zona de fițe a Capitalei. Este imens, iar fiecare copil va avea camera lui: Maica Domnului, îți mulțumesc! / VIDEO
romaniatv.net
image
Avertisment pentru toți românii! mai puţine locuri de muncă, dobânzi mai mari
mediaflux.ro
image
Momentul șocant care l-a făcut pe selecționer să plece de la naționala României: „10 jucători râdeau în hohote”
gsp.ro
image
Moment penibil la petrecerea Antena 1: mesaj vulgar afișat despre Pro TV
actualitate.net
image
Cine sunt părinții lui Siegfried Mureșan, premierul desemnat de Nicușor Dan. A crescut într-o familie de profesori, cu mamă de origine germană și tată român
actualitate.net
image
Scene revoltătoare! Ian a urinat pe scenă, chiar în fața publicului. Tzancă Uraganu și Jador au răbufnit
click.ro
image
Lidia Fecioru, lista obiectelor din casă care aduc noroc. De ce nu e bine să avem masă dreptunghiulară
click.ro
image
Gemenele Indiggo, din nou pe mâna polițiștilor americani! Problemele cu legea se țin lanț de surorile Modorcea
click.ro
FotoJet Lady Worsley jpg
Lady cu 27 de amanți! Soțul își ridica prietenul pe umeri ca s-o privească dezbrăcată. Scandalul sexual care a EXPLODAT la tribunal
okmagazine.ro
Regina Mette Marit și Regele Haakon la nunta lor profimedia 0069160664 jpg
Bărbații-problemă din trecutul noii Regine a Norvegiei. Imagini nemaivăzute cu soția regelui pe când era rasă în cap și fumătoare
okmagazine.ro
Mormântul tumular din Epoca Bronzului, acoperit cu plăci de piatră, descoperit la Ordășei
Un mormânt tumular din Epoca Bronzului, acoperit cu plăci de piatră, descoperit de arheologi la Ordășei
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
„Mi-am băgat foarfeca în păr și l-am tuns singură”. Dana Nălbaru, schimbare de look: cum arată acum
image
Scene revoltătoare! Ian a urinat pe scenă, chiar în fața publicului. Tzancă Uraganu și Jador au răbufnit

OK! Magazine

image
Bărbații-problemă din trecutul noii Regine a Norvegiei. Imagini nemaivăzute cu soția regelui pe când era rasă în cap și fumătoare