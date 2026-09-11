Rapid și Dinamo dispută un meci de „care pe care” în ultima etapă a campionatului de rugby

Mari rivale în sportul din România, echipele de rugby Rapid și Dinamo se înfruntă astăzi (vineri, 11 septembrie), la ora 16.00, pe stadionul „Florea Dumitrache” din Capitală. Giuleștenii au nevoie de victorie pentru a se califica în „careu de ași”, „buldogilor” le e suficient un egal pentru a disputa acasă semifinala.

Rapid n-a reușit încă să câștige vreun meci în fața lui Dinamo Foto: sportpictures

Înaintea meciurilor din ultima rundă a sezonului regular clasamentul se prezintă astfel: 1. Timișoara 41 de puncte (11 meciuri / +317), 2. Dinamo 41p (11m / +275), 3. Baia Mare 38p (11m / +226), 4. Steaua 32p (12m / +145), 5. Rapid 30p (11m / +120), 6. Cluj 10p (11 m / -378), 7. Gura Humorului 0p (11m / -705).

Steaua nu va juca în această etapă în care sunt programate partidele Rapid - Dinamo (astăzi, ora 16.00), „U” ELBI Cluj - SCM USV Timișoara (mâine, ora 11.00) și CSM Știința Baia Mare - RC Gura Humorului (mâine, ora 16.00).

Lupta dintre Steaua și Rapid pentru clasarea pe locul 4, ultimul care asigurp prezența în semifinale, a fost acerbă în această ediție. În acest moment, respectiva poziție e ocupată de formația din Ghencea, care are 32 de puncte (+145), numai că aceasta nu va juca în această rundă. Ceea ce nu-i conferă o poziție de invidiat.

Gruparea roș-albastră poate să fie depășită de Rapid, care are 30 de puncte (+120). Numai că giuleștenii au un meci foarte greu cu Dinamo. Și deși sunt gazde vor juca pe terenul adversarilor, adică pe stadionul „Florea Dumitrache”... Rapid are nevoie de victorie simplă (fără bonus ofensiv) pentru a o depăși pe Steaua. Situație în care va face 34 de puncte.

În cazul unui rezultat de egalitate, Rapid o va egala pe Steaua, însă această situație n-o avantajează. Fiindcă la egalitate de puncte departajarea se face în funcție de rezultatele directe. Iar la acest capitol Steaua stă mai bine: a pierdut acasă, în tur, cu 7-13, și s-a impus în deplasare, în retur, cu 33-23 (40-36 la general).

Pe de altă parte, meciul Rapid - Dinamo are implicații și asupra clasamentului la vârf. Formația alb-roșie are nevoie de victorie simplă (fără bonus ofensiv) pentru a fi sigură că va juca acasă semifinala. Pentru a termina pe primul loc sezonul regular, ar avea nevoie de 5 puncte și ca Timișoara să obțină numai 4 la Cluj. Și aceasta fiindcă, în caz de egalitate de puncte, formația bănățeană are avantajul rezultatelor directe cu Dinamo: a pierdut acasă cu 23-24 și s-a impus în deplasare cu 25-22 (48-46 rezultat general).

Dacă va face egal cu Rapid, în ultima rundă, Dinamo va avea 43 de puncte. Și, foarte probabil, va fi egalată de Baia Mare, dacă această formație va învinge cu bonus ofensiv pe RC Gura Humorului. În acest caz, Dinamo e avantajată de rezultatele directe: a câștigat acasă cu 36-12 și a pierdut la Baia Mare cu 15-24 (51-36 la general).

Derby-ul Rapid - Dinamo este transmis în direct de TVR Sport.

Rapid și-a reînființat echipa de rugby seniori în urmă cu câțiva ani. Steaua e formația cu cele mai multe titluri de campioană din sportul cu balonul oval de la noi, la nivel de seniori: a cucerit 24 ( 1949, 1953, 1954, 1961, 1963, 1964, 1971, 1973, 1974, 1977, 1979, 1980, 1981, 1983, 1984, 1985, 1987, 1988, 1989, 1992, 1999, 2003, 2005, 2006). Dinamo are 17 titluri (1951, 1952, 1956, 1965, 1969, 1982, 1991, 1994, 1996, 1998, 2000, 2001, 2002, 2004, 2007, 2008, 2023), fiind ultima formație din Capitală care s-a impus în campionatul de rugby.