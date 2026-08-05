Trei rugbyști din Emisfera Sudică au obținut cetățenia română

Jucători care au evoluat de ceva vreme pentru Stejari, Fonovai Tangimana (39 de selecţii), Jason Tomane (31 de selecţii) şi Kuselo Moyake (4 selecţii) au depus jurământul de credinţă faţă de România, în cadrul unei şedinţe solemne organizate la sediul Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie (ANC) din Bucureşti.

Cei trei sportivi au devenit astfel cetăţeni români. Potrivit site-ului oficial al Federației Române de Rugby, festivitatea a avut loc în prezenţa vicepreşedintei ANC cu atribuţii de preşedinte, cu rang de secretar de stat, Ana Claudia Ţapardel.

Iată câteva informații despre cei trei rugbyști:

Fonovai Tangimana. S-a născut în 25 octombrie 1989, la Neiafu, în Tonga. S-a specializat pe posturile de centru și aripă de treisferturi. La amatori, a jucat pentru Toloa Old Boys College, între 2007 și 2012. Ajuns în România în 2012, a evoluat pentru Timișoara Saracens (2012-2018), CSM București (2018/2019), CSA Steaua (2019), CS Rapid și CS Dinamo, club la care joacă și în prezent. A îmbrăcat pentru prima dată tricoul României în noiembrie 2016, într-un meci test împotriva Statelor Unite ale Americii. De atunci, a strâns 39 de selecții și a reprezentat România la Cupa Mondială de Rugby din 2023.

Jason Tomane. Este născut la Brisbane (Australia), în 4 martie 1995. S-a specializat pe postul de centru de treisferturi. S-a format ca rugbyst la Sunnybank Rugby și ACT Brumbies. Stabilit în România din 2017, a evoluat două campionate pentru CSM București, iar din 2019 este jucătorul CSM Știința Baia Mare. A debutat pentru echipa României în noiembrie 2021, într-un meci cu Uruguay. A adunat 31 de selecții și a făcut parte din lotul României la Cupa Mondială din 2023.

Kuselo Moyake. S-a născut în 7 august 1986, în Africa de Sud. Este jucător de linia a 3-a. A debutat pentru România în noiembrie 2017, într-un meci împotriva statului Tonga. Are 4 selecții în tricoul Stejarilor. A sosit în România în 2014, iar de atunci a evoluat pentru CSM Știința Baia Mare (2014-2016), CSA Steaua (2016-2021), CS „U” ELBI Cluj (2022) și CS Rapid, revenind ulterior la Baia Mare, echipă pentru care joacă și în prezent.