 Trei rugbyști din Emisfera Sudică au obținut cetățenia română | adevarul.ro
search
Miercuri, 5 August 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Trei rugbyști din Emisfera Sudică au obținut cetățenia română

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Jucători care au evoluat de ceva vreme pentru Stejari, Fonovai Tangimana (39 de selecţii), Jason Tomane (31 de selecţii) şi Kuselo Moyake (4 selecţii) au depus jurământul de credinţă faţă de România, în cadrul unei şedinţe solemne organizate la sediul Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie (ANC) din Bucureşti.

Kuselo Moyake, Fonovai Tangimana și Jason Tomane sunt de azi români cu acte în regulă (Foto: FRR)
Kuselo Moyake, Fonovai Tangimana și Jason Tomane sunt de azi români cu acte în regulă (Foto: FRR)

Cei trei sportivi au devenit astfel cetăţeni români. Potrivit site-ului oficial al Federației Române de Rugby, festivitatea a avut loc în prezenţa vicepreşedintei ANC cu atribuţii de preşedinte, cu rang de secretar de stat, Ana Claudia Ţapardel.

Iată câteva informații despre cei trei rugbyști:

Fonovai Tangimana. S-a născut în 25 octombrie 1989, la Neiafu, în Tonga. S-a specializat pe posturile de centru și aripă de treisferturi. La amatori, a jucat pentru Toloa Old Boys College, între 2007 și 2012. Ajuns în România în 2012, a evoluat pentru Timișoara Saracens (2012-2018), CSM București (2018/2019), CSA Steaua (2019), CS Rapid și CS Dinamo, club la care joacă și în prezent. A îmbrăcat pentru prima dată tricoul României în noiembrie 2016, într-un meci test împotriva Statelor Unite ale Americii. De atunci, a strâns 39 de selecții și a reprezentat România la Cupa Mondială de Rugby din 2023.

Jason Tomane. Este născut la Brisbane (Australia), în 4 martie 1995. S-a specializat pe postul de centru de treisferturi. S-a format ca rugbyst la Sunnybank Rugby și ACT Brumbies. Stabilit în România din 2017, a evoluat două campionate pentru CSM București, iar din 2019 este jucătorul CSM Știința Baia Mare. A debutat pentru echipa României în noiembrie 2021, într-un meci cu Uruguay. A adunat 31 de selecții și a făcut parte din lotul României la Cupa Mondială din 2023.

Cei trei rugbyști s-au fotografiat alături de rude (Foto: FRR)
Cei trei rugbyști s-au fotografiat alături de rude (Foto: FRR)

Kuselo Moyake. S-a născut în 7 august 1986, în Africa de Sud. Este jucător de linia a 3-a. A debutat pentru România în noiembrie 2017, într-un meci împotriva statului Tonga. Are 4 selecții în tricoul Stejarilor. A sosit în România în 2014, iar de atunci a evoluat pentru CSM Știința Baia Mare (2014-2016), CSA Steaua (2016-2021), CS „U” ELBI Cluj (2022) și CS Rapid, revenind ulterior la Baia Mare, echipă pentru care joacă și în prezent.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Nu am mai văzut niciodată așa ceva”: Rusia a doborât o dronă portugheză rară și o va studia la un institut de cercetare
digi24.ro
image
O șoferiță cu alcoolemie de peste 3 la mie a fost reținută după ce a provocat un accident pe „Drumul Morții”
stirileprotv.ro
image
„Prima doamnă” a țării își publică declarația de avere, după un an de presiuni jurnalistice. Gândul e singura publicație care a ridicat problema concubinajului și a lipsei de transparență la nivel înalt
gandul.ro
image
„Ninsoare” în mijlocul verii la Roma. Povestea Miracolului Zăpezii de la Santa Maria Maggiore
mediafax.ro
image
Curtea de Conturi a făcut prăpăd la Federația Română de Taekwondo! Unde s-au evaporat banii de la Agenția Națională pentru Sport
fanatik.ro
image
Dacia Sandero a devenit „mașina ieftină supremă”, consumă 4,2 litri la 100 km și are un preț care va schimba regulile jocului în 2026
libertatea.ro
image
Până când mai poate fi folosit buletinul vechi. Autoritățile au stabilit pentru cine se mai eliberează cartea de identitate model 1997
digi24.ro
image
La câteva ore după ce a intrat în istorie, campionul olimpic a aflat că apartamentul său a ars: „Tragedie devastatoare”
gsp.ro
image
Italienii au tras concluzia despre Cristi Chivu, după AC Milan - Inter
digisport.ro
image
Bijuteria ascunsă a Europei, ignorată de mulți turiști. Orașul cu aproape 900 de ani de istorie, canale și castele medievale
click.ro
image
Axios: SUA vor să anunțe astăzi acordul pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz. Ce prevede planul pe 60 de zile
antena3.ro
image
Paradox: importăm fructe de pădure de peste 25 mil. euro anual, dar sancţionăm culegătorii
zf.ro
image
Misterul dispariției unui bărbat din Botoșani: Ucis şi îngropat chiar în curtea casei lui. Iubita, suspectă
observatornews.ro
image
Prima arestare după moartea Antoniei, alpinista care a căzut în munții Bucegi
cancan.ro
image
Pensiile ar urma să crească la 1 ianuarie cu 6-8%. Ce bani în plus ar putea primi pensionarii?
newsweek.ro
image
„Îmi iubesc formele”. Georgina Rodriguez s-a pozat în costum de baie înainte de nunta cu Cristiano Ronaldo
prosport.ro
image
De ce România nu poate fi apărată doar cu baze militare. Cele trei autostrăzi care au devenit esențiale pentru NATO
playtech.ro
image
Cu ce mesaj special vor juca oltenii pe tricouri în meciul KuPS – Universitatea Craiova, din turul 3 al UEFA Europa League
fanatik.ro
image
Consecințele negative pe care le poate avea adoptarea euro și cum pot capitaliza politic extremiștii pe această temă. Este România pregătită?
ziare.com
image
FOTO România a naturalizat trei jucători
digisport.ro
image
Dragostea plutește în aer! Florin Ristei și Andreea Ramona, surprinși în ipostaze romantice în largul mării
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Ninge ca-n povești, la început de august! Oamenii schiază pe străzi
romaniatv.net
image
Se dau banii mai devreme în august! Alocațiile și indemnizațiile se plătesc în aceste zile
mediaflux.ro
image
La câteva ore după ce a intrat în istorie, campionul olimpic a aflat că apartamentul său a ars: „Tragedie devastatoare”
gsp.ro
image
Cât de bogată este Mirabela Grădinaru, partenera de viață a lui Nicușor Dan. Ce găsim în declarația de avere: terenuri în Ilfov și Vaslui, două case moștenite, două mașini, acțiuni Renault și un împrumut de peste 116.000 de lei acordat unei asociații
actualitate.net
image
Lia Savonea a pus problema „excesului de dezbatere juridică”, la interviurile pentru Înalta Curte. O candidată admisă a propus limitarea prin lege a comentariilor presei și societății civile în privința deciziilor instanțelor
actualitate.net
image
Ce avere are Mirabela Grădinaru. Nicușor Dan a făcut publice declarațiile partenerei sale „în spiritul transparenței și pentru a înlătura orice speculații”
click.ro
image
Fetiță de nouă ani, găsită moartă în timpul unei ieșiri cu cortul. Tatăl ei, acuzat de crimă
click.ro
image
Rețeta de gogoşi delicioase de post a Ornelei Pasăre! Care e ingredientul secret? Solista ține tot Postul Sfintei Mării
click.ro
Victor Hugo (1802 1885), scriitor francez, fotografie portret de tip Woodbury de Cliché Bertall, 1860 1869, profimedia 0652818418 jpg
Era adorat de prostituate, pentru apetitul său sexual uriaș. Când a murit faimosul scriitor, toate cocotele Parisului l-au plâns
okmagazine.ro
Gică Petrescu, Mara Mălineanu, Maria Tănase și Maurice Nègre (© Muzeul Olteniei)
Istoria unei fotografii: Maria Tănase, alături de Gică Petrescu
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Deea Cataramă spune adevărul. Artista a știut din timpul celei de-a doua sarcini că va divorța de Dinu Maxer
image
Ce avere are Mirabela Grădinaru. Nicușor Dan a făcut publice declarațiile partenerei sale „în spiritul transparenței și pentru a înlătura orice speculații”

OK! Magazine

image
Împărăteasa care-și vindea trupul prin bordeluri a rezistat la un „maraton sexual” în fața celei mai versate prostituate

Click! Pentru femei

image
Portal energetic pe cer. Cum te afectează, în funcție de zodie, Luna cerbului sau Luna plină în Vărsător din 29 iulie?

Click! Sănătate

image
De ce nu mănâncă evreii carne şi lactate la aceeaşi masă?