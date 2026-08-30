Două avioane de pasageri au trecut la doar câțiva metri deasupra acoperișului stadionului DHL din Cape Town, într-un survol spectaculos organizat înaintea meciului de rugby dintre Africa de Sud și Noua Zeelandă. Aeronavele Airlink au zburat deasupra arenei în timp ce în jurul stadionului erau lansate efecte pirotehnice.

Două avioane au trecut la doar câțiva metri deasupra stadionului. Foto: colaj captură video X

Cele două aeronave, un Embraer E190 și un E195, s-au aflat la aproximativ 12-14 metri deasupra acoperișului stadionului, care are o capacitate de aproximativ 55.000 de persoane, potrivit datelor de monitorizare a zborurilor.

În timpul manevrei, primul avion și-a ridicat botul după ce a trecut peste ultima tribună, iar partea din spate a aeronavei a coborât foarte aproape de linia acoperișului, în timp ce al doilea avion îl urma îndeaproape.

Airlink, partener oficial al seriei „Rugby’s Greatest Rivalry”, a susținut că ambele aeronave au respectat limitele aprobate și repetate în prealabil privind altitudinea și viteza. Survolul a necesitat o planificare atentă și mai multe repetiții, aeronavele fiind pilotate la aproximativ 150 de noduri de echipaje experimentate, formate din câte trei căpitani seniori – comandant, copilot și ofițer de siguranță, relatează Daily Mail.

Spectacolul a stârnit reacții împărțite pe rețelele sociale. Unii spectatori au considerat manevra spectaculoasă, în timp ce alții au catalogat-o drept „prea periculoasă” și s-au temut că un accident ar fi putut avea consecințe catastrofale.

Survolurile la joasă altitudine sunt însă o tradiție la marile meciuri de rugby din Africa de Sud.

Un moment similar a avut loc înaintea finalei Cupei Mondiale din 1995, când un Boeing 747 al South African Airways a trecut la joasă altitudine peste stadionul Ellis Park din Johannesburg. Cele două aeronave folosite la eveniment, înmatriculate ZS-YAE și ZS-YDE, au fost vopsite special în culorile verde și negru. Spectacolul aerian a avut loc înainte ca Africa de Sud să învingă Noua Zeelandă cu 33-26, în al doilea meci din seria „Rugby’s Greatest Rivalry Tour”.