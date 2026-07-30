Weekend cu rugby pe nisip! „Stejarii” și cei mai buni juniori din România se întâlnesc la Therme

Rugby-ul pe plajă revine în primul weekend din august, odată cu desfășurarea Campionatului Național de Beach Rugby. Competiția va avea loc pe 1 și 2 august, pe plaja Galaxy Horizon de la Therme București, și este destinată echipelor Under 16 și Under 18.

Organizat de Federația Română de Rugby, în parteneriat cu Therme București, evenimentul va aduce două zile de meciuri pe nisip, concursuri și activități dedicate spectatorilor, dar și întâlniri cu jucătorii echipei naționale. La start se vor alinia 16 echipe, câte opt la fiecare categorie de vârstă, care vor lupta pentru titlurile de campioane naționale.

Program încărcat și întâlnire cu „Stejarii”

Meciurile se vor disputa atât sâmbătă, cât și duminică, în două sesiuni. În prima zi, partidele sunt programate între orele 10:00 și 12:30, respectiv 16:00 și 19:00, iar în intervalul dintre ele participanții și spectatorii vor avea la dispoziție zone de relaxare, concursuri și diverse activități.

Duminică vor avea loc semifinalele și finalele competiției, dar și mai multe momente dedicate fanilor. De la ora 16:00 este programată o sesiune de întâlniri cu jucătorii echipei naționale de rugby, „Stejarii”, urmată de meciuri demonstrative. Finalele Campionatului Național de Beach Rugby vor încheia evenimentul: cea a categoriei U16 va începe la ora 18:45, iar ultimul act al competiției U18 este programat de la ora 19:00, conform celor de la click.ro.

Cum se joacă beach rugby-ul

Beach rugby-ul se dispută pe un teren de 31x25 de metri, în format de cinci jucători contra cinci. Fiecare echipă are un lot alcătuit din 12 sportivi și doi membri ai staffului tehnic, iar meciurile sunt dinamice, cu faze spectaculoase și dueluri desfășurate direct pe nisip. Echipele au fost repartizate în grupe în funcție de rezultatele obținute la ediția precedentă, iar formațiile debutante au fost distribuite după ordinea înscrierii. După faza grupelor se vor stabili semifinalele pentru locurile 1-4 și 5-8.

Campioanele își apără trofeele

ACSOV Pantelimon/Rugby Academy pornește la drum din postura de campioană națională la categoriile U16 și U18. La ediția trecută, pe podium au mai urcat ACS Tomitanii și CSA/CSS Steaua la U16, respectiv ACS Tomitanii și ACS Șoimii București la U18.

La competiția din acest an vor participa cluburi precum Dinamo, Steaua, Tomitanii, Rugby Academy, ACS Șoimii, Olimpia/Flamingo, Unirea Iași, Săcele, Pantelimon și Rugby Cluj Junior.

Componența grupelor:

U16 Grupa A: ACS Tomitanii, CS Olimpia/Flamingo, Rugby Academy, ACS Rugby Cluj Junior

U16 Grupa B: CSA/CSS Steaua, CS Dinamo, ACS Șoimii, ACSOV Pantelimon

U18 Grupa A: ACS Tomitanii, CSA/CSS Steaua, CSS Unirea Iași, ACSOV Pantelimon

U 18 Grupa B: ACS Șoimii, CSR Săcele, Rugby Academy, CS Dinamo.

Programul meciurilor

Sâmbătă, 1 august 2026:

10.00 – U16, Grupa A: ACS Tomitanii – ACS Rugby Cluj Junior

10.15 – U16, Grupa A: CS Olimpia/Flamingo – Rugby Academy

10.30 – U18, Grupa A: ACS Tomitanii – ACSOV Pantelimon

10.45 – U18, Grupa A: CSA/CSS Steaua – CSS Unirea Iași

11.00 – U16, Grupa B: CSA/CSS Steaua – ACSOV Pantelimon

11.15 – U16, Grupa B: CS Dinamo – ACS Șoimii

11.30 – U18, Grupa B: ACS Șoimii – CS Dinamo

11.45 – U18, Grupa B: CSR Săcele – Rugby Academy

12.00 – U16, Grupa A: ACS Tomitanii – CS Olimpia/Flamingo

12.15 – U16, Grupa A: Rugby Academy – ACS Rugby Cluj Junior

16.45 – U18, Grupa A: ACS Tomitanii – CSA/CSS Steaua

17.00 – U18, Grupa A: CSS Unirea Iași – ACSOV Pantelimon

17.15 – U16, Grupa B: CSA/CSS Steaua – CS Dinamo

17.30 – U16, Grupa B: ACS Șoimii – ACSOV Pantelimon

17.45 – U18, Grupa B: ACS Șoimii – CSR Săcele1

8.00 – U18, Grupa B: Rugby Academy – CS Dinamo

18.15 – U16, Grupa A: Rugby Academy – ACS Tomitanii

18.30 – U16, Grupa A: ACS Rugby Cluj Junior – CS Olimpia/Flamingo

18.45 – U18, Grupa A: CSS Unirea Iași – ACS Tomitanii

19.00 – U18, Grupa A: ACSOV Pantelimon – CSA/CSS Steaua.

Duminică, 2 august 2026:

10.00 – U16, Grupa B: ACS Șoimii – CSA/CSS Steaua

10.15 – U16, Grupa B: ACSOV Pantelimon – CS Dinamo

10.30 – U18, Grupa B: Rugby Academy – ACS Șoimii

10.45 – U18, Grupa B: CS Dinamo – CSR Săcele

11.00 – U16, semifinală locurile 5-8: Locul 3 Grupa A – Locul 4 Grupa B (M1)

11.15 – U16, semifinală locurile 5-8: Locul 3 Grupa B – Locul 4 Grupa A (M2)

11.30 – U18, semifinală locurile 5-8: Locul 3 Grupa A – Locul 4 Grupa B (M3)

11.45 – U18, semifinală locurile 5-8: Locul 3 Grupa B – Locul 4 Grupa A (M4)

12.00 – U16, semifinală locurile 1-4: Locul 1 Grupa A – Locul 2 Grupa B (M5)

12.15 – U16, semifinală locurile 1-4: Locul 1 Grupa B – Locul 2 Grupa A (M6)

16.45 – U18, semifinală locurile 1-4: Locul 1 Grupa A – Locul 2 Grupa B (M7)

17.00 – U18, semifinală locurile 1-4: Locul 1 Grupa B – Locul 2 Grupa A (M8)

17.15 – U16, meci pentru locurile 7-8: Învinsa M1 – Învinsa M2

17.30 – U16, meci pentru locurile 5-6: Câștigătoarea M1 – Câștigătoarea M2

17.45 – U18, meci pentru locurile 7-8: Învinsa M3 – Învinsa M4

18.00 – U18, meci pentru locurile 5-6: Câștigătoarea M3 – Câștigătoarea M4

18.15 – U16, finala mică: Învinsa M5 – Învinsa M6

18.30 – U18, finala mică: Învinsa M7 – Învinsa M8

18.45 – U16, finala: Câștigătoarea M5 – Câștigătoarea M6

19.00 – U18, finala: Câștigătoarea M7 – Câștigătoarea M8