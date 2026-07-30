 Weekend cu rugby pe nisip! „Stejarii” și cei mai buni juniori din România se întâlnesc la Therme | adevarul.ro
search
Joi, 30 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Weekend cu rugby pe nisip! „Stejarii” și cei mai buni juniori din România se întâlnesc la Therme

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Rugby-ul pe plajă revine în primul weekend din august, odată cu desfășurarea Campionatului Național de Beach Rugby. Competiția va avea loc pe 1 și 2 august, pe plaja Galaxy Horizon de la Therme București, și este destinată echipelor Under 16 și Under 18.

Anul trecut, meciurile au fost extrem de pasionante Foto/Rugby Romania
Anul trecut, meciurile au fost extrem de pasionante Foto/Rugby Romania

Organizat de Federația Română de Rugby, în parteneriat cu Therme București, evenimentul va aduce două zile de meciuri pe nisip, concursuri și activități dedicate spectatorilor, dar și întâlniri cu jucătorii echipei naționale. La start se vor alinia 16 echipe, câte opt la fiecare categorie de vârstă, care vor lupta pentru titlurile de campioane naționale.

Program încărcat și întâlnire cu „Stejarii”

Meciurile se vor disputa atât sâmbătă, cât și duminică, în două sesiuni. În prima zi, partidele sunt programate între orele 10:00 și 12:30, respectiv 16:00 și 19:00, iar în intervalul dintre ele participanții și spectatorii vor avea la dispoziție zone de relaxare, concursuri și diverse activități.

Duminică vor avea loc semifinalele și finalele competiției, dar și mai multe momente dedicate fanilor. De la ora 16:00 este programată o sesiune de întâlniri cu jucătorii echipei naționale de rugby, „Stejarii”, urmată de meciuri demonstrative. Finalele Campionatului Național de Beach Rugby vor încheia evenimentul: cea a categoriei U16 va începe la ora 18:45, iar ultimul act al competiției U18 este programat de la ora 19:00, conform celor de la click.ro.

Cum se joacă beach rugby-ul

Beach rugby-ul se dispută pe un teren de 31x25 de metri, în format de cinci jucători contra cinci. Fiecare echipă are un lot alcătuit din 12 sportivi și doi membri ai staffului tehnic, iar meciurile sunt dinamice, cu faze spectaculoase și dueluri desfășurate direct pe nisip. Echipele au fost repartizate în grupe în funcție de rezultatele obținute la ediția precedentă, iar formațiile debutante au fost distribuite după ordinea înscrierii. După faza grupelor se vor stabili semifinalele pentru locurile 1-4 și 5-8.

Campioanele își apără trofeele

ACSOV Pantelimon/Rugby Academy pornește la drum din postura de campioană națională la categoriile U16 și U18. La ediția trecută, pe podium au mai urcat ACS Tomitanii și CSA/CSS Steaua la U16, respectiv ACS Tomitanii și ACS Șoimii București la U18.

La competiția din acest an vor participa cluburi precum Dinamo, Steaua, Tomitanii, Rugby Academy, ACS Șoimii, Olimpia/Flamingo, Unirea Iași, Săcele, Pantelimon și Rugby Cluj Junior.

Componența grupelor:

U16 Grupa A: ACS Tomitanii, CS Olimpia/Flamingo, Rugby Academy, ACS Rugby Cluj Junior

U16 Grupa B: CSA/CSS Steaua, CS Dinamo, ACS Șoimii, ACSOV Pantelimon

U18 Grupa A: ACS Tomitanii, CSA/CSS Steaua, CSS Unirea Iași, ACSOV Pantelimon

U 18 Grupa B: ACS Șoimii, CSR Săcele, Rugby Academy, CS Dinamo.

Programul meciurilor

Sâmbătă, 1 august 2026:

10.00 – U16, Grupa A: ACS Tomitanii – ACS Rugby Cluj Junior

10.15 – U16, Grupa A: CS Olimpia/Flamingo – Rugby Academy

10.30 – U18, Grupa A: ACS Tomitanii – ACSOV Pantelimon

10.45 – U18, Grupa A: CSA/CSS Steaua – CSS Unirea Iași

11.00 – U16, Grupa B: CSA/CSS Steaua – ACSOV Pantelimon

11.15 – U16, Grupa B: CS Dinamo – ACS Șoimii

11.30 – U18, Grupa B: ACS Șoimii – CS Dinamo

11.45 – U18, Grupa B: CSR Săcele – Rugby Academy

12.00 – U16, Grupa A: ACS Tomitanii – CS Olimpia/Flamingo

12.15 – U16, Grupa A: Rugby Academy – ACS Rugby Cluj Junior

16.45 – U18, Grupa A: ACS Tomitanii – CSA/CSS Steaua

17.00 – U18, Grupa A: CSS Unirea Iași – ACSOV Pantelimon

17.15 – U16, Grupa B: CSA/CSS Steaua – CS Dinamo

17.30 – U16, Grupa B: ACS Șoimii – ACSOV Pantelimon

17.45 – U18, Grupa B: ACS Șoimii – CSR Săcele1

8.00 – U18, Grupa B: Rugby Academy – CS Dinamo

18.15 – U16, Grupa A: Rugby Academy – ACS Tomitanii

18.30 – U16, Grupa A: ACS Rugby Cluj Junior – CS Olimpia/Flamingo

18.45 – U18, Grupa A: CSS Unirea Iași – ACS Tomitanii

19.00 – U18, Grupa A: ACSOV Pantelimon – CSA/CSS Steaua.

Duminică, 2 august 2026:

10.00 – U16, Grupa B: ACS Șoimii – CSA/CSS Steaua

10.15 – U16, Grupa B: ACSOV Pantelimon – CS Dinamo

10.30 – U18, Grupa B: Rugby Academy – ACS Șoimii

10.45 – U18, Grupa B: CS Dinamo – CSR Săcele

11.00 – U16, semifinală locurile 5-8: Locul 3 Grupa A – Locul 4 Grupa B (M1)

11.15 – U16, semifinală locurile 5-8: Locul 3 Grupa B – Locul 4 Grupa A (M2)

11.30 – U18, semifinală locurile 5-8: Locul 3 Grupa A – Locul 4 Grupa B (M3)

11.45 – U18, semifinală locurile 5-8: Locul 3 Grupa B – Locul 4 Grupa A (M4)

12.00 – U16, semifinală locurile 1-4: Locul 1 Grupa A – Locul 2 Grupa B (M5)

12.15 – U16, semifinală locurile 1-4: Locul 1 Grupa B – Locul 2 Grupa A (M6)

16.45 – U18, semifinală locurile 1-4: Locul 1 Grupa A – Locul 2 Grupa B (M7)

17.00 – U18, semifinală locurile 1-4: Locul 1 Grupa B – Locul 2 Grupa A (M8)

17.15 – U16, meci pentru locurile 7-8: Învinsa M1 – Învinsa M2

17.30 – U16, meci pentru locurile 5-6: Câștigătoarea M1 – Câștigătoarea M2

17.45 – U18, meci pentru locurile 7-8: Învinsa M3 – Învinsa M4

18.00 – U18, meci pentru locurile 5-6: Câștigătoarea M3 – Câștigătoarea M4

18.15 – U16, finala mică: Învinsa M5 – Învinsa M6

18.30 – U18, finala mică: Învinsa M7 – Învinsa M8

18.45 – U16, finala: Câștigătoarea M5 – Câștigătoarea M6

19.00 – U18, finala: Câștigătoarea M7 – Câștigătoarea M8

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Șicanarea din trafic care a dus la o decizie fără precedent. Condamnare-record pentru un șofer de TIR
digi24.ro
image
Seceta extremă se va amplifica în bazinul Dunării. Situația este gravă și pe alte râuri și lacuri, restricții la robinet
stirileprotv.ro
image
România stă pe un butoi de pulbere. 1,6 milioane de „decreței” ies la pensie în următorii 10 ani. Sociolog: Populația României va fi înlocuită în următorul secol
gandul.ro
image
Ce se întâmplă cu facturile românilor după oprirea reactoarelor de la Cernavodă
mediafax.ro
image
Fostul jucător al FCSB, aproape să semneze cu CFR. E deja la Cluj! Exclusiv
fanatik.ro
image
Ilie Bolojan, după oprirea ambelor reactoare de la Cernavodă: „Reduceți consumul de energie seara”
libertatea.ro
image
Povestea românului care și-a pus Dacia pe șine și a reușit să fugă din țară, cu un an înainte de căderea comunismului
digi24.ro
image
Cum a depistat Ion Marin cancerul: „Lumea să știe, fiindcă nicio analiză nu arăta nimic în neregulă”
gsp.ro
image
Surpriză uriașă: după 12 ani, Elena Băsescu a revenit! Cum arată și cu ce se ocupă în prezent
digisport.ro
image
Mihai Bendeac își serbează tatăl. Mesajul profund transmis de actor de ziua lui Dănuț Bendeac: „Ai dus copilul ăsta în palme, an după an”
click.ro
image
Un mamut preistoric a ieșit la iveală, la Ruse, în albia Dunării, după ce fluviul a secat. A fost găsit de un țăran bulgar
antena3.ro
image
Dezastru pentru industria auto germană: BMW va renunţa la încă 8.000 de angajaţi din Germania, în încercarea de a putea concura cu rivalii din China
zf.ro
image
Rămași fără mamă, patru pui de urs de la Zărnești primesc o nouă șansă într-un parc natural din Franța
observatornews.ro
image
A murit pilotul Mihai Vîrdol. Anunțul făcut de forțele aeriene române
cancan.ro
image
Modificare la pensie începând de vineri. Milioane de români vor munci mai mult înainte să iasă la pensie
newsweek.ro
image
Rusoaica Irina Shayk se iubește la 40 de ani cu un star mai tânăr decât ea cu 11 ani
prosport.ro
image
La ce viteză consumă cel mai puțin mașina ta. Poți economisi până la 30% la fiecare plin
playtech.ro
image
Rivalul de la FCSB care a anunţat colapsul Craiovei încă din finalul sezonului trecut: „Vor avea o problemă foarte mare! O să vedeți”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Un turist a călătorit în peste 50 de țări din întreaga lume. ”Sunt doar 3 în care mă întorc mereu”
ziare.com
image
Bulgarii nu s-au ferit de cuvinte, după scenele cum rar se văd de la Craiova - Levski: ”A fost atacat cu pumnii!” / ”Șocant”
digisport.ro
image
Auzi des aceste replici de la partener? Posibil să ai de-a face cu lipsa de empatie
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Ultima oră! Anunţul momentului despre viitorul premier, surpriză mare
romaniatv.net
image
Este oficial. Se confirmă majorarea facturilor la energie
mediaflux.ro
image
Cum a depistat Ion Marin cancerul: „Lumea să știe, fiindcă nicio analiză nu arăta nimic în neregulă”
gsp.ro
image
INTERVIU | Flavia Boghiu povestește cu ochii în lacrimi drama unei mame refugiate din Ucraina și manipulările despre război: „Nu există să rămâi insensibil în fața unei asemenea tragedii. Românii au făcut, dacă vrei, bani ca să-i să-i ajute”
actualitate.net
image
Imagini deplorabile din pavilionul unde Fundația Metropolis renovează din donații o secție de Oncologie pe care statul nu a reușit să o modernizeze. Aici sunt tratați bolnavii de cancer
actualitate.net
image
Arnold Schwarzenegger a împlinit 79 de ani. „Nu uitați, nu puteți urca pe scara succesului cu mâinile în buzunare”
click.ro
image
Patricia Vizitiu face dezvăluiri după Survivor. Cum se înțelege cu Marian Godină și în ce relații a rămas cu foștii colegi
click.ro
image
3 zodii se vor transforma într-un magnet pentru prosperitate și noroc în luna august. Un nou capitol al vieții începe pentru acești nativi
click.ro
Bessie Wallis Warfield Simpson foto profimedia 0601056884 jpg
Iscusită în „arta întunecată a sexului”, pe care a învățat-o prin bordeluri, soția fostului rege devenise irezistibilă
okmagazine.ro
Andrei Mureșianu (1816-1863), poet de factură romantică, ziarist, traducător, militant pentru cauza Revoluției de la 1848 (© Arhivele Naționale ale României, colecția Documente fotografice, Ilustrate 6559)
29 iulie 1848 – Ziua în care a răsunat pentru prima dată în public „Deșteaptă-te, Române!”
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
De ce refuză Mircea Solcanu să se opereze pe creier: „Rămân și orb. Deja mă pregătesc”
image
Arnold Schwarzenegger a împlinit 79 de ani. „Nu uitați, nu puteți urca pe scara succesului cu mâinile în buzunare”

OK! Magazine

image
Blondă, inocentă, tunsă scurt și c-un stil plictisitor. Un tipar periculos în trecutul amoros al Regelui Charles, cu o excepție

Click! Pentru femei

image
Portal energetic pe cer. Cum te afectează, în funcție de zodie, Luna cerbului sau Luna plină în Vărsător din 29 iulie?

Click! Sănătate

image
De ce nu mănâncă evreii carne şi lactate la aceeaşi masă?