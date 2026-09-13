Rapid București a câștigat cu emoții, Pancu e nemulțumit de ratările echipei

Într-un meci disputat în Giulești, în etapa a 9-a a Superligii de fotbal, Rapid București a învins-o (2-1) cu emoții pe FC Voluntari. După partidă, Daniel Pancu s-a arătat nemulțumit de faptul că jucătorii săi au marcat puține goluri în acest campionat.

Giuleștenii s-au lovit de opoziția celor din Voluntari Foto: sportpictures

Surprinzător, ilfovenii au deschis scorul prin Mihai Roman II (min. 12), cu o lovitură de cap la centrarea lui Alexandru Șuteu.

Oaspeții s-au menținut în avantaj până după pauză, când Rapid a egalat cu șansă. După o centrare a lui Olimpiu Moruțan (min. 58), la care Mohammed Kamara a trimis cu capul, portarul sloven Metod Jurhar a respins în transversală, mingea l-a lovit și a intrat în plasă.

Giuleștenii și-au asigurat victoria în minutul 86, când fundașul Lars Kramer a înscris cu capul, după un corner executat de același Moruțan.

E de precizat că gazdele confruntării au mai avut ocazii bune de gol prin Filip Stojilkovic (min. 18), Cătălin Vulturar (min. 19), Rareș Pop (min. 44) și Alexandru Dobre (min. 45+1).

Prin acest succes Rapid se menține pe locul 2 în Superliga, fiind la două puncte în urma lui Dinamo, formație pe care au învins-o în Giulești.

Pancu s-a declarat îngrijorat de ratări

După meci, Daniel Pancu a spus că este mulțumit de cele trei puncte obținute de formația lui, însă a admis că are și motive de îngrijorare.

Daniel Pancu a văzut și ce e bun, și ce e rău la echipă Foto: sportpictures

„Sunt epuizat, destul de epuizat pentru anumite decizii. Iarăși avem aceeași problemă. Mai puțin jocul de la Galați, unde am avut puține ocazii... În rest, zece ocazii clare, cum a fost și cu Dinamo, pe care am dominat-o aici, liderul campionatului”.

Fostul atacant a continuat în aceeași notă: „Suntem în etapa a 9-a. În mod normal, trebuia să avem minimum 20 de goluri (n.a. - marcate). Avem valoare foarte mare. Ajungem la poartă, ne creăm multe ocazii cu o echipă neomogenă, dar s-ar putea să devină o problemă. Dacă erau trei sau patru etape, am fi zis, dar sunt deja 9, plus un meci de Cupă în care am câștigat cu doi la unu”.

Pancu a subliniat la „Digi Sport Special” că există această problemă a finalizării ocaziilor de gol, dar a vorbit și despre reușitele jucătorilor săi, de faptul că aceștia luptă, de meciurile câștigate de ei pe final: „De când a început campionatul, la ultima pasă suferim foarte mult. Poate e presiune. Poate pun eu presiune pe ei, poate atmosfera din Giulești. Trebuie să rezistăm la presiune, să luăm decizii bune sub presiunea publicului, antrenorului”.

Fără să dea date, antrenorul principal al Rapidului a spus că „sunt multe lucruri bune, fantastice, în aceste nouă etape, dar la șuturi, decizii și numărul de goluri... Nu suntem slabi, căci am câștigat, dar e o problemă pentru mine. Sper să mă înșel”.

Antrenorul e mulțumit că fundașii marchează

Antrenorul Rapidului a spus, totodată, că orice rămâme posibil în această ediție de campionat atât de echilibrată: „Probabil că vom termina între primele trei astea zece etape. E o perioadă a cunoașterii reciproce, a experimentelor. Apoi ne vom stabiliza, ne vom consolida jocul. Vom încerca să atacăm, să vedem ce va fi mai apoi în play-off sau play-out, cine știe. Suntem la fotbal, se poate întâmpla orice”.

Nu în ultimul rând, tehnicianul a evidențiat faptul că Rapid s-a impus în meciul cu Voluntari printr-un gol marcat la un corner: „Vorbim de faze fixe. E un mare plus pentru o echipă să aibă fundași care marchează. Suntem bine la acest capitol. E o poziție unde suntem foarte bine acoperiți. Pot marca toți și goluri decisive. E meseria lor, pot ajuta atacanții”, a concluzionat Pancu, care n-a uitat nici de ocazia de gol pe care ilfovenii au avut-o pe finalul mecului. ”Putea fi 2-2”, a concluzionat antrenorul Rapidului.