Daniel Pancu a fost suspendat două etape și amendat cu 360 de lei

Antrenor al echipei Rapid Bucureşti, Daniel Pancu a fost suspendat două etape de Comisia de Disciplină a Federaţiei Române de Fotbal (FRF), în şedinţa sa de astăzi. Acesta a fost trimis în tribună în minutul 53 al derby-ului pe care formația lui l-a pierdut cu Dinamo (0-1). Totodată, Pancu a fost amendat cu suma de 360 de lei.

Totul s-a petrecut în minutul 53 al derby-ului din Giulești. Arbitrul Horaţiu Feşnic a întrerupt meciul văzându-l pe Alexandru Musi căzut pe gazon. În acel moment, antrenorul giuleştenilor, Daniel Pancu, a intrat pe teren, protestând. Arbitrul l-a eliminat pe tehnicianul gazdelor, care a văzut restul meciului din tribună.

Antrenorul Rapidului a declarat la final: „Mi s-a părut că jucătorul de la Dinamo s-a întors în teren şi s-a întins, dar poate că nu cunosc bine regulamentele. Aş putea să iau pastile (n.a. - să nu mai fie tensionat), să mă ia somnul pe bancă. Nu e indicat. Nu am luat niciodată şi nici nu voi lua. De azi înainte nu mai vorbesc despre arbitraj. Eu ştiu că doar dacă un jucător e lovit la cap e oprit jocul. Noi eram în atac...”.

Jucătorul Andrei Cosmin Gheorghiţă (Universitatea Cluj) a fost sancţionat, la rândul său, cu o suspendare pentru două meciuri şi o penalitate sportivă de 3.000 de lei, pentru cartonaşul roşu văzut la meciul cu UTA (2-1). Clubul UTA a fost amendat cu 5.000 de lei lei.

Mijlocaşului Alexandru Creţu (Universitatea Craiova) i s-a aplicat o suspendare de un meci şi o amendă de 740 de lei pentru eliminarea din meciul cu Oţelul Galaţi (1-1). Cătălin Tudor, preparator fizic al echipei din Bănie, eliminat şi el la meciul amintit, a fost sancţionat cu suspendare pentru două meciuri şi o penalitate sportivă de 4.500 de lei.

Clubul Dinamo Bucureşti a fost amendat cu 5.000 de lei pentru incidentele de la meciul cu FC Voluntari (4-0), iar preşedintele ilfovenilor, Bogdan Bălănescu, a fost sancţionat cu avertisment.