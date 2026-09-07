 Rapid a câștigat la ultima fază, Pancu spune că echipa e de podium | adevarul.ro
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Rapid a câștigat la ultima fază, Pancu spune că echipa e de podium

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Giuleștenii s-au impus la limită (1-0) la Galați, pe un stadion unde puține echipe au reușit să câștige în ultimii ani.

Bucuria rapidiștilor este mare, golul victoriei a fost înscris la ultima fază
Bucuria rapidiștilor este mare, golul victoriei a fost înscris la ultima fază Foto: Sportpictures

Din 2008 nu a mai câștigat Rapid la Galați un meci contând pentru prima ligă. Adică din perioada în care Daniel Pancu, actualul antrenor al giuleștenilor, era jucător. A făcut-o duminică seară. E adevărat, și cu ceva șansă. Pentru că unicul gol al bucureștenilor, cel care le-a adus un succes cu care au revenit pe podium, a fost înscris la ultima acțiune a confruntării.

Până atunci, disputa a fost echilibrată, Oțelul confirmând că este o echipă extrem de incomodă atunci când evoluează pe teren propriu. După ce Nuno Pedro l-a încercat cu șuturi pe portarul Ungureanu (min. 6, 32), Rapid și-a creat prima ocazie de gol importantă în minutul 71. Atunci Dobre a șutat de la distanță, Dur-Bozoancă a respins până la Stolijkovic, care a reluat slab, dintr-o poziție foarte bună, exact pe direcția goalkeeper-ului gazdelor. Oțelul a rămas în inferioritate numerică în minutul 78, când Patrick a văzut al doilea cartonaș galben și a fost eliminat. Formația dunăreană a păstrat tabela imaculată până în minutul 90+3, când Pașcanu a înscris cu o lovitură de cap la un corner.

După partidă, cel care a adus o victorie prețioasă Rapidului a declarat la Digi Sport: „Un meci greu, un meci pe un teren foarte greu. Știam că se câștigă foarte greu aici. Am crezut până la final și am fost răsplătiți. Tot meciul am încercat tot felul de demarcări și la ultima fază am zis că rămân pe loc. A fost perfectă centrarea lui Oli (n.a. - Moruțan) și am băgat-o în poartă. Automat, când ai un om în plus ai și mai multe ocazii. Cred că a fost un meci echilibrat până atunci, dar a venit cartonașul roșu și ne-a ajutat”.

Pașcanu a subliniat că acest succes este extrem de important pentru moralul echipei, pentru consolidarea grupului: „Este o atmosferă incredibilă. Totul a început de pe teren. Acum se continuă în vestiar. O să mai fie vreo două, trei zile, pentru că nu se câștigă mereu în minutul 93”.

Giuleștenii stau prost la goluri marcate

Extrem de fericit pentru această victorie a fost și Daniel Pancu. Iar tehnicianul de 49 de ani s-a alăturat jucătorilor săi când au sărbătorit succesul. Antrenorul Rapidului a mărturisit după meci: „Bucuria e mult mai mare când câștigi la ultima fază. O victorie mare, meritată. În prima repriză am fost obosiți, leneși, lipsiți de energie, decizii proaste. Suntem pe locul doi cu atâtea experimente. Sunt foarte mulțumit de rezultat. Sunt absolut convins că echipa aceasta poate deveni foarte puternică, adică de primele trei locuri”.

Pancu a făcut și o scurtă analiză a confruntării: „Știam dinainte ce se va întâmpla. Ei, jucând acasă, punând mai multă presiune... A fost un arbitraj bun. L-am blocat bine pe Pedro Nuno, acesta a fost obiectivul. Lungu a jucat foarte liber. Nici Stojilkovic, nici Moruțan nu au calitate defensivă. Era clar că nu era ziua noastră. A intrat Bubanja la pauză. A intrat bine și Doumbia. Începusem să dăm semne de viață. Era evident că suntem în joc”.

Pe de altă parte, tehnicianul giuleștenilor a văzut și partea goală a paharului: „Am și multe nemulțumiri. Am avut jucători care au făcut pregătirea cu mine: Vulturar, Moruțan, Dobre, Grameni... La contraatacurile astea, deciziile nu sunt cele corecte. Am discutat cu jucătorii. Avem puține goluri marcate”. Apoi, Pancu s-a referit la Filip Stojilkovic: „El trebuie să fie mult mai rău. Are 26 de ani. Noi așteptăm mult de la el. Kodor are 20 de ani, face două faulturi. Apoi face două faulturi Stojilkovic. Asta nu îmi place. Are experiență”, a concluzionat Pancu.

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