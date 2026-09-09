 A venit „nota de plată” pentru Rapid și Universitatea Craiova! Sancționate aspru de către LPF pentru „schimbul” de jigniri din Giulești | adevarul.ro
search
Miercuri, 9 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

A venit „nota de plată” pentru Rapid și Universitatea Craiova! Sancționate aspru de către LPF pentru „schimbul” de jigniri din Giulești

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Remiza dintre Rapid și Universitatea Craiova, încheiată cu 1-1 în urmă cu două etape, nu a rămas fără consecințe. Cele două cluburi au fost sancționate de Comisia de Disciplină a Ligii Profesioniste de Fotbal, care a decis ca fiecare formație să achite o amendă de 5.000 de lei.

Remiza dintre Rapid și Universitatea Craiova
Remiza dintre Rapid și Universitatea Craiova Foto: Sportpictures

Partida disputată în Giulești a avut parte de goluri și momente spectaculoase. Craiovenii au fost cei care au deschis scorul, în minutul 29. Nikola Stevanovic a profitat de o ieșire neinspirată a lui Aioani și a trimis mingea în poartă cu o lovitură de cap.

Rapid a restabilit egalitatea în partea secundă. În minutul 67, Moruțan a pătruns excelent pe partea stângă și a trimis o centrare puternică în fața porții, de unde Stojilkovic a îndeplinit o simplă formalitate și a înscris pentru 1-1.

LPF: „Penalitate sportivă de 5000 de lei!”

Deși cele două echipe și-au împărțit punctele pe teren, ambele au primit ulterior aceeași sancțiune din partea forului disciplinar: câte 5.000 de lei amendă. Decizia a venit după ce observatorii au raportat că, atât în timpul meciului, cât și după fluierul final, din ambele peluze s-au auzit scandări și au fost afișate mesaje jignitoare și discriminatorii.

FC Rapid 1923 vs. Universitatea Craiova – Incidente - În temeiul art. 54.2 din RD, se sancționeză clubul FC Rapid 1923 cu penalitate sportivă de 5.000 lei.

În temeiul art. 54.2 din RD, se sancționeză clubul Universitatea Craiova cu penalitate sportivă de 5.000 lei!, se arată pe lpf.ro.

O etapă de suspendare și amendă de 740 de lei

În aceeași ședință, Comisia de Disciplină a analizat și cazul lui Patrick, eliminat în minutul 78 al meciului dintre Oțelul și Rapid, încheiat cu 0-1. Jucătorul giuleștenilor a primit o etapă de suspendare, dar și o amendă sportivă în valoare de 740 de lei.

Eliminare: Dos Reis Dos Santos Fernandes Fabio Patrick (gazde) - În temeiul art. 63.1.g, raportat la art. 63.2.1 din RD, se sancționează jucătorul Dos Reis Dos Santos Fernandes Fabio Patrick cu suspendare pentru un meci și penalitate sportivă de 740 lei!, susține aceeași sursă.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Elon Musk i-a spus unei foste iubite că are nevoie de „o legiune de copii înainte de începerea unui război civil”
digi24.ro
image
Noul model „de familie” cu care Dacia vrea să dea lovitura în Europa în următorii ani: „Va rivaliza la vânzări cu Duster”
stirileprotv.ro
image
„BAHMU”, scandalizată după ce obiectele personale ale lui Silviu Prigoană au fost găsite într-un târg de vechituri
gandul.ro
image
Îți ții telefonul lângă pernă? Află ce se întâmplă
mediafax.ro
image
Topul jucătorilor U21 din SuperLiga! Universitatea Craiova, Rapid, FCSB şi Dinamo, blindate. Echipa care s-a bătut pentru trei trofee are probleme
fanatik.ro
image
Profesorul Șerban Costa, medic în capitala landului câștigat de AfD: „Vor, de exemplu, să dea afară toți străinii din landul Saxonia-Anhalt. Între 15 și 20% din toți medicii sunt străini”
libertatea.ro
image
Evadare incredibilă. Cu mâinile legate, un soldat și-a dezarmat paznicul, s-a aruncat în râu și a fugit 4 zile prin munți
digi24.ro
image
„Escrocul din Carpați”: cine e omul de afaceri din România care a înșelat întreaga lume a șahului » Influență politică, turnee obscure și rating fabricat
gsp.ro
image
Afară! Ianis Hagi a primit vestea
digisport.ro
image
Cât de greu e, de fapt, să ajungi la un salariu de 10.000 lei net în București? Părerile românilor
click.ro
image
Prima reacție a lui Harry și Meghan la scrisoarea Regelui Charles despre statulul lor după revenirea în Marea Britanie
antena3.ro
image
Cum a ajuns „armata“ de 680.000 de angajaţi ai Volkswagen, cea mai mare din industria auto mondială, o povară mortală pentru afacere
zf.ro
image
Patru baruri din România, în clasamentul celor mai bune din Europa. Un local din Timişoara, în top 25
observatornews.ro
image
Luciana Păunescu a murit fulgerător la 46 de ani! Cu doar o lună înainte, își făcuse analizele și le-a mărturisit prietenilor că vrea să devină mamă
cancan.ro
image
Când intră pensiile pe card - vineri sau luni? Când se dau indemnizațiile de handicap și alte ajutoare?
newsweek.ro
image
Imaginile cu Victoria au făcut furori pe net. Fosta soție a apărut în bikini
prosport.ro
image
Cât a ajuns să coste un apartament nou în București. Tinerii găsesc tot mai greu o locuință pe care să și-o permită
playtech.ro
image
Cu datorii de 3,5 milioane de euro către ANAF și Primăria Arad, UTA a făcut anunțul despre intrarea în insolvență
fanatik.ro
image
Care este diferența dintre untul cu 65% și cel cu 82% grăsime. Pe care să îl alegi pentru prăjituri și gătit
ziare.com
image
Presa de la Madrid a văzut ce a declarat Cristi Chivu și a tras concluzia, după Real - Inter, în prima etapă din UCL
digisport.ro
image
Prințul George, condus de părinți în prima zi de școală! Cât costă un an de studii la Eton College
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
S-a AFLAT ce echipă CÂȘTIGĂ Asia Express 2026! Surpriză uriașă! Este vestea momentului! Toți fanii emisiunii așteptau cu sufletul la gură acest anunț!
romaniatv.net
image
Venus intră în Scorpion pe 10 septembrie 2026. Cele patru zodii direct afectate de fenomenul astrologic
mediaflux.ro
image
Cine sunt cele două femei din spatele succesului Mercedes în Formula 1
gsp.ro
image
Fosta vedetă Playboy și Miss Internet România a murit fulgerător la doar 46 de ani. Cu o lună înainte își făcuse toate analizele și voia să devină mamă
actualitate.net
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii
actualitate.net
image
Cătălin Măruță, prima confruntare cu PRO TV după plecarea la Antena 1. Ce audiență a făcut „Furnicuțele”
click.ro
image
Ce spune Andreea Esca despre plecarea de la Știrile Pro TV: „Cred că e bine să faci lucrul la care ești cel mai bun”
click.ro
image
De ce nu-și deschide chef Sorin Bontea restaurant: „Se alege praful!”. Cum se menține după ce a slăbit 15 kilograme
click.ro
Tanya Roberts, Jaclyn Smith, Cheryl Ladd 1980 profimedia 0018832672 jpg
„Vii în pat cu mine și soțul meu?” Actrița din „Îngerii lui Charlie” dezvăluie invitația obraznică primită de la celebra ei colegă
okmagazine.ro
Regina Rania Regina Mary si Charlene la Oslo
Reginele și prințesele lumii, în haine de doliu. Cum au apărut Rania a Iordaniei, Regina Mary sau Prințesa Charlene la funeraliile de la Oslo
okmagazine.ro
Desen reprezentând o amputare nazală punitivă în timpul dinastiei Yuan
Prima dovadă a unei crude pedepse din China medievală, descoperită de arheologi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Fiul vitreg al lui Codin Maticiuc a împlinit 16 ani. Ce mesaj emoționant i-a transmis băiatului: „Nu e al meu biologic, dar tot e fiul meu”
image
Cătălin Măruță, prima confruntare cu PRO TV după plecarea la Antena 1. Ce audiență a făcut „Furnicuțele”

OK! Magazine

image
Priviți și plângeți, Meghan și Harry! În prima apariție de la anunțul revenirii lor, Kate i-a sfidat total. Ce se citește în zâmbetul ei