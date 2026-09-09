A venit „nota de plată” pentru Rapid și Universitatea Craiova! Sancționate aspru de către LPF pentru „schimbul” de jigniri din Giulești

Remiza dintre Rapid și Universitatea Craiova, încheiată cu 1-1 în urmă cu două etape, nu a rămas fără consecințe. Cele două cluburi au fost sancționate de Comisia de Disciplină a Ligii Profesioniste de Fotbal, care a decis ca fiecare formație să achite o amendă de 5.000 de lei.

Remiza dintre Rapid și Universitatea Craiova Foto: Sportpictures

Partida disputată în Giulești a avut parte de goluri și momente spectaculoase. Craiovenii au fost cei care au deschis scorul, în minutul 29. Nikola Stevanovic a profitat de o ieșire neinspirată a lui Aioani și a trimis mingea în poartă cu o lovitură de cap.

Rapid a restabilit egalitatea în partea secundă. În minutul 67, Moruțan a pătruns excelent pe partea stângă și a trimis o centrare puternică în fața porții, de unde Stojilkovic a îndeplinit o simplă formalitate și a înscris pentru 1-1.

LPF: „Penalitate sportivă de 5000 de lei!”

Deși cele două echipe și-au împărțit punctele pe teren, ambele au primit ulterior aceeași sancțiune din partea forului disciplinar: câte 5.000 de lei amendă. Decizia a venit după ce observatorii au raportat că, atât în timpul meciului, cât și după fluierul final, din ambele peluze s-au auzit scandări și au fost afișate mesaje jignitoare și discriminatorii.

„FC Rapid 1923 vs. Universitatea Craiova – Incidente - În temeiul art. 54.2 din RD, se sancționeză clubul FC Rapid 1923 cu penalitate sportivă de 5.000 lei.

În temeiul art. 54.2 din RD, se sancționeză clubul Universitatea Craiova cu penalitate sportivă de 5.000 lei!”, se arată pe lpf.ro.

O etapă de suspendare și amendă de 740 de lei

În aceeași ședință, Comisia de Disciplină a analizat și cazul lui Patrick, eliminat în minutul 78 al meciului dintre Oțelul și Rapid, încheiat cu 0-1. Jucătorul giuleștenilor a primit o etapă de suspendare, dar și o amendă sportivă în valoare de 740 de lei.

„Eliminare: Dos Reis Dos Santos Fernandes Fabio Patrick (gazde) - În temeiul art. 63.1.g, raportat la art. 63.2.1 din RD, se sancționează jucătorul Dos Reis Dos Santos Fernandes Fabio Patrick cu suspendare pentru un meci și penalitate sportivă de 740 lei!”, susține aceeași sursă.