Dinamo a câștigat la un punct derby-ul cu Rapid, giuleștenii au ratat semifinalele ligii de rugby

Echipa de rugby CS Dinamo București și-a asigurat disputarea semifinalei campionatului național pe teren propriu după ce s-a impus cu 34-33 (19-7) în fața lui CS Rapid București. Confruntarea s-a disputat în etapa a 14-a, ultima, a sezonului regular, pe Stadionul „Florea Dumitrache” din Capitală.

Dinamoviștii s-au detașat până la pauză (19-7), iar apoi și-au conservat avantajul Foto: sportpictures

Pentru formația alb-roșie au marcat eseuri Jacobs, Ratko Jelić, Santi Werkalec, Murray și Graure, iar Burns a reusit trei transformări și o lovitură de pedeapsă

Centrul Mihai Graure a fost desemnat cel mai bun jucător al meciului.

Clasamentul la zi arată astfel: 1. Dinamo 45 puncte (12 meciuri / +276), 2. Timișoara 41p (11m / +317), 3. Baia Mare 38p (11m / +226), 4. Steaua 32p (12m / +145), 5. Rapid 31p (12m / +119), 6. Cluj 10p (11 m / -378), 7. Gura Humorului 0p (11m / -705).

Astăzi (sâmbătă, 12 septembrie) se vor disputa ultimele partide din sezonul regulat: CS Universitatea ELBI Cluj - SCM USV Timișoara (Stadionul „Iuliu Hațieganu” din Cluj, ora 11.00) și CSM Știința Baia Mare - Rugby Club Gura Humorului (Arena Zimbrilor din Baia Mare, ora 16.00).

Pentru a termina pe locul 1 sezonul regular formația bănățeană e obligată să câștige la Cluj un meci cu „U” în care pornește mare favorită. În această situație, în semifinale vom avea meciurile Timișoara - Steaua și Dinamo - Baia Mare.

Semifinalele se vor disputa la sfârșitul săptămânii care urmează, într-o singură manșă.