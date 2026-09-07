Radu Drăgușin va avea alt antrenor, Fiorentina l-a demis pe Fabio Grosso

Echipă de fotbal de tradiție din Italia, Fiorentina trece printro perioadă foarte dificilă. Formația la care evoluează Radu Drăguşin a anunţat rezilierea contractului antrenorului Fabio Grosso, după doar trei etape disputate din actuala ediţie a campionatului.

Fabio Grosso a condus pe Fiorentina în trei meciuri de campionat și unul de cupă Foto: EPAImages

Gruparea „viola" a avut un start foarte prost de an competițional și a înregistrat trei înfrângeri în tot atâtea meciuri. „Fiorentina anunţă că l-a eliberat duminică pe Fabio Grosso din funcţia de antrenor al primei echipe", a precizat clubul toscan într-un comunicat.

Fost internaţional italian şi component al echipei care a câştigat Cupa Mondială în 2006, Fabio Grosso a sosit la Florenţa la începutul lunii iunie, venind de la Sassuolo. Cu el pe banca tehnică, Fiorentina nu a obținut niciun punct în trei meciuri, înregistrând două înfrângeri pe teren propriu, împotriva nou promovatei Frosinone (0-3), la sfârşitul lunii august, şi cu Torino FC (1-2), sâmbăta trecută. Formația se află pe ultimul loc în clasamentul Serie A.

În vârstă de 48 de ani, Grosso a lucrat în trecut ca antrenor al lui Olympique Lyon, unde a rămas doar trei luni, în perioada septembrie - noiembrie 2023. El a fost demis după doar şapte meciuri (o victorie).

Fiorentina are un an deosebit fiindcă îşi sărbătoreşte centenarul. În ediția 2025/2026, a fost antrenată de Stefano Pioli şi Paolo Vanoli, ultimul fiind demis la sfârşitul lunii mai deși a asigurat menținerea echipei în Serie A (locul 15).

La Fiorentina s-a transferat vara trecută şi Radu Drăguşin, adus de la Tottenham în iulie, sub formă de împrumut cu plată (1,5 milioane) cu clauză de cumpărare stabilită la 17,5 milioane de euro. Fundașul a dat pasa decisivă la reușita prin care formația lui a deschis scorul în partida cu Torino (1-2), din etapa a treia din Serie A. Drăgușin mai avusese o contribuție importantă și în Coppa Italia, acolo unde Fiorentina a trecut cu 4-1 de Benevento, iar fundașul român i-a dat o pasă de gol lui Ranieri la reușita de 3-0.

Fost jucător al echipelor Juventus Torino și Genoa, Drăgușin consideră că nivelul campionatului italian a crescut mult în perioada în care el a evoluat în Premier League: „Nivelul a crescut mult, acum nu mai există echipei împotriva cărora este ușor să joci. Este cu siguranță un campionat de nivel înalt”.

Bucureșteanul a repetat, totodată, că a avut parte de o primire foarte bună la Fiorentina: „Am găsit un grup care m-a primit bine. Antrenorul la fel. Încet, încet, vom înțelege mai bine ce vrea de la noi. Sunt fericit”.

Radu Matei Drăgușin s-a născut în 3 februarie 2002, la București. Cu tatăl, Dan, fost internațional de volei, și mama, Svetlana Simion, jucătoare de baschet care a evoluat pentru naționala noastră, el joacă pe postul de fundaș central. Drăgușin și-a început cariera de seniori la Juventus Next Gen în 2020, iar mai târziu în acel an și-a înregistrat debutul la prima echipă, la vârsta de 18 ani. În urma împrumuturilor la Sampdoria, Salernitana și Genoa, a semnat un contract permanent cu cea din urmă în vara anului 2023. În ianuarie 2024, a fost transferat la Tottenham Hotspur în Premier League.

Pe plan internațional, Drăgușin a apărut pentru România U21 într-un singur meci la Campionatul European UEFA din 2021. La naționala de seniori, a debutat într-un meci amical contra Greciei în martie 2022 (0-1). A contribuit la calificarea la Campionatul European de Fotbal 2024, participând în toate cele 10 meciuri din calificări. A adunat 30 de prezențe în naționala de seniori.