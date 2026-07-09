Antrenorul Fiorentinei spune că Radu Drăgușin este „un transfer important”

Participantă la Serie A, echipa de fotbal Fiorentina l-a legitimat vara aceasta pe Radu Drăgușin. Acest transfer este considerat drept unul „important” de Fabio Grosso, antrenorul echipei italiane.

Radu Drăgușin a efectuat vizita medicală cu noua sa echipă în cursul dimineții de marți, la o clinică din Florența, înainte de a-și pune semnătura pe contractul cu Fiorentina. Mass-media italiană a anunțat anterior că gruparea peninsulară a acceptat să achite suma de 1,5 milioane de euro pentru împrumutul fotbalistului român până la finalul sezonului, clubul italian asumându-și totodată obligația de a-l transfera definitiv la finalul anului competițional 2026/-2027, pentru 17,5 milioane de euro.

Antrenor principal, Fabio Grosso a subliniat că Fiorentina „dorește să se reconstruiască” după un an dificil și să formeze o echipă „competitivă și de durată”, cu jucători noi, într-un sistem 4-3-3. Fiorentina a reușit să iasă din zona retrogradării abia în ultimele săptămâni, așa că este dornică să redreseze situația. „Sunt conștient de ceea ce mi s-a cerut. Clubul dorește să construiască ceva formidabil, iar eu țin cont de acest lucru. Încercăm să punem la punct toate elementele necesare pentru a reconstrui o echipă a Fiorentinei competitivă și durabilă”, a afirmat Grosso.

Grosso a transformat o lovitură de la 11 metri cu Franța în 2006

Momentul ales de gruparea Viola pentru a organiza această conferință de presă de prezentare a fost remarcabil, fiindcă a coincis cu împlinirea a 20 de ani de la momentul în care Grosso a transformat lovitura de departajare decisivă în finala Cupei Mondiale din 2006, împotriva Franței.

Fiorentina a finalizat în ultimele zile mai multe transferuri, printre care cel al mijlocașului Arthur Atta, iar Grosso, care a preluat în această vară conducerea tehnică a echipei, l-a felicitat pe directorul sportiv Fabio Paratici, sosit în urmă cu câteva luni chiar de la Tottenham. „Trebuie să-l felicit pe directorul Fabio Paratici. Atta este un jucător foarte puternic, cu un mare potențial, mi-l imaginez evoluând în partea stângă a unei linii de mijloc formate din trei jucători. Am încredere în alegerile directorului. Viery este tânăr și are mult potențial, vreau să-l cunosc și să-i înțeleg calitățile. Pe Drăgușin îl cunoaștem mai bine, vine de la un club de top și este un transfer important”, a spus fostul fundaș, campion mondial cu Squadra Azzurra în 2006.

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Ultima oară antrenor la Sassuolo, Grosso a semnat un contract pe doi ani cu Fiorentina, cu opțiune de prelungire pentru un an. „Evident, visul tuturor este să câștige un trofeu. Simt dorința și ambiția de a ridica mereu ștacheta, așa că acesta este obiectivul nostru. Vrem ca Fiorentina să joace un rol important în acest campionat. Dacă ne gândim la destinația dorită, drumul poate părea mai clar, dar știm și că, în acest moment, avem nevoie de fapte, nu de vorbe”, a adăugat el.

Radu Drăgușin a jucat la Juventus, Sampdoria, Salernitana și Genoa

Radu Drăgușin și-a făcut debutul ca fotbalist profesionist sub culorile lui Juventus Torino, pe 2 decembrie 2020, cu ocazia unui meci din Liga Campionilor împotriva formației Dinamo Kiev. El a disputat în total 232 de minute în tricou 'Bătrânei Doamne', după care a fost împrumutat la Sampdoria, Salernitana și Genoa, înainte de a fi transferat definitiv de ultima dintre aceste formații, la care a evoluat în perioada august 2023 - ianuarie 2024.

În vârstă de 24 de ani, Drăgușin a fost achiziționat de Tottenham în ianuarie 2024, pentru 25 de milioane de euro, devenind cel mai scump jucător român. El a disputat în total 48 de meciuri pentru echipa londoneză, alături de care a cucerit trofeul Europa League în 2025.

Fiorentina s-a clasat pe locul 15 în sezonul trecut din Serie A. În decursul timpului, la clubul viola au evoluat jucători români precum Adrian Mutu, Ciprian Tătărușanu, Marius Lăcătuș, Bogdan Lobonț, Ianis Hagi. Louis Munteanu a făcut parte din lotul echipei, dar nu a apucat să debuteze la seniori.